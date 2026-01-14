Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT Otomatisasi bisnis Trust and transparency Keamanan

Sasaran 2026 untuk pemimpin teknologi & AI: agen AI dan tata kelola AI

diterbitkan 14 Januari 2026
Sekelompok karyawan perusahaan menulis pada catatan tempel dengan latar belakang transparan
By Suzanne Livingston

Tahun 2025 memaksa organisasi untuk melampaui sekadar hype dan mengajukan pertanyaan sulit tentang di mana AI generatif dan alur kerja yang didukung AI benar-benar memberi nilai tambah. 2026 adalah titik infleksi untuk AI perusahaan: pivot agen.

Angka yang diproyeksikan sangat signifikan: Menurut Gartner, 40%interaksi dengan layanan AI generatif akan menggunakan model aksi dan agen otonom untuk penyelesaian tugas pada tahun 2028. Pada saat yang sama, Deloitte melaporkan hanya seperempat organisasi yang telah mengujicobakan sistem agen tahun ini, jumlah yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2027.

Sinyal-sinyal ini tidak ambigu. Prospek bisnis menunjukkan adopsi agen yang cepat—serta meningkatnya kompleksitas agen AI—meskipun banyak organisasi masih berada pada tahap uji coba awal. Dengan dinamika tersebut, tahun 2026 menjanjikan menjadi tahun yang menarik bagi organisasi yang menavigasi lingkungan agen dan berharap dapat menangkap nilai jangka panjang dari berbagai alat ini.

Berikut empat tujuan untuk membantu Anda mengoperasionalkan AI agen secara disiplin pada 2026—dengan memimpin secara bertanggung jawab, berinovasi dengan berani, dan menghasilkan dampak terukur yang melampaui tahap pilot. 

Sasaran 1: Memanfaatkan orkestrasi multiagen

Fase pembuktian konsep telah berakhir. Pada tahun 2026, tantangannya bukanlah apakah AI agen berfungsi—tetapi apakah Anda dapat menerapkan AI agen itu dengan andal di seluruh organisasi Anda, dalam skala besar. Artinya, makin ke sini organisasi perlu menyiapkan protokol khusus agar sistem multi-agen bisa berjalan dengan baik. Seperti yang diperkirakan Gartner baru-baru ini, pada tahun 2027 spesialisasi agen akan menghasilkan 70% sistem multiagen yang berisi agen dengan peran yang sempit dan terfokus. Hal ini akan meningkatkan akurasi, tetapi ekosistem yang saling bergantung ini juga menghadirkan tantangan baru—terutama karena berpotensi menimbulkan kesalahan yang saling memperbesar.

Bagaimana cara sampai ke sana:

  • Identifikasi contoh penggunaan bernilai tinggi untuk sistem multiagen, dengan alur kerja yang terdefinisi dengan baik
  • Agen desain untuk tugas-tugas khusus daripada solusi yang luas
  • Tinggalkan pengujian manual yang rawan kesalahan dan merangkul alat holistik yang mampu mengamati dan mengevaluasi agen
  • Nilai perilaku agen secara terus menerus di berbagai dimensi termasuk penyelesaian perjalanan dan akurasi panggilan alat
  • Terapkan kontrol tingkat alur kerja terperinci yang memungkinkan organisasi Anda mengisolasi dan mengoptimalkan proses individual tanpa kerugian tambahan 

Sasaran 2: Membangun tata kelola dan kepercayaan untuk sistem otonom

Ketika sistem AI agen menjadi lebih kuat dan canggih, kerangka kerja tata kelola dekade terakhir tidak lagi cukup. Pada tahun 2026, observabilitas saja tidak cukup. Untuk mengorkestrasi ekosistem agen berskala besar secara andal, organisasi harus menata ulang infrastruktur operasional mereka.

Bagaimana cara sampai ke sana:

  • Pantau tidak hanya waktu aktif, tetapi juga waktu proses—manfaatkan metrik seperti akurasi, penyimpangan, relevansi konteks, dan biaya
  • Desain sistem yang segera menangkap jejak penalaran untuk menjaga akuntabilitas tetap tertanam dalam proses
  • Tinggalkan evaluasi massal yang rawan kesalahan dan beralih ke uji stres pra-produksi untuk memastikan stabilitas jangka panjang
  • Terapkan pagar pengaman independen untuk menguji jailbreak, prompt, dan pencemaran
  • Secara aktif dan terus menerus mengoptimalkan tradeoff biaya dan kinerja daripada mengandalkan penganggaran prediktif untuk memandu proyek

Membangun kepercayaan pada AI agen membutuhkan pembentukan sistem akuntabilitas yang memberikan manajemen risiko menyeluruh—dan membutuhkan kemajuan dari data mentah yang bising ke insight dunia nyata yang dapat ditindaklanjuti.

Agen AI

5 Jenis Agen AI: Fungsi Otonom & Aplikasi Dunia Nyata

Pelajari bagaimana AI berbasis tujuan dan berbasis utilitas beradaptasi dengan alur kerja dan lingkungan yang kompleks.
Membangun, menerapkan, dan memantau agen AI

Sasaran 3: Menanamkan keamanan ke dalam setiap penerapan AI agen

Keamanan bukanlah hal yang dipikirkan belakangan: Sistem berbasis agen membutuhkan keamanan tingkat perusahaan.

Sistem AI agentic menghadirkan tantangan keamanan baru yang tidak dirancang untuk ditangani oleh kerangka kerja keamanan siber tradisional. Prioritaskan keamanan kelas enterprise dengan membuat otentikasi, kredensialisasi, dan kontrol otorisasi yang kuat.

Bagaimana cara sampai ke sana:  

  • Keamanan tingkat perusahaan dimulai dengan pass-through akses berbasis peran. Pastikan setiap pengguna diberi peran yang dibatasi secara ketat dan dikelola dengan jelas, yang menentukan akses mereka terhadap data dan alat yang diizinkan untuk digunakan
  • Prioritaskan dukungan untuk berbagai skema otentikasi, termasuk otentikasi dasar, otentikasi token pembawa, varian OAuth, dan otentikasi berbasis kunci API
  • Rancang proses kredensial yang dienkripsi, diisolasi, dan terintegrasi dengan lancar dengan sistem manajemen kredensial eksternal
  • Buat praktik terbaik yang kuat untuk otorisasi: Tetapkan kesinambungan konteks pengguna di seluruh sistem dan penegakan otorisasi yang konsisten, bersama dengan memungkinkan ketertelusuran penuh tindakan agen yang terkait dengan pengguna tertentu

Dengan menerapkan kebijakan dan kontrol keamanan operasional yang kuat, organisasi yang cerdas akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan pada tahun 2026. 

Sasaran 4: Mengikat investasi AI dengan ROI dan hasil bisnis

Setiap program AI agen harus melampirkan KPI yang jelas dan model ROI yang dapat dipertahankan sebelum penskalaan.

Bagaimana cara sampai ke sana:

Era ketika investasi pada AI hanya didorong oleh janji inovasi kini mulai ditinggalkan. Menurut Forrester, 25% pengeluaran AI yang direncanakan akan ditunda pada tahun 2027 karena masalah ROI.

Pada 2026, inisiatif AI berskala besar harus memiliki jalur yang jelas menuju dampak yang dapat diukur dalam kerangka kerja tertentu:

  • Efisiensi operasional (waktu siklus, throughput, tingkat kesalahan, persentase pengerjaan ulang)
  • Pengalaman dan pertumbuhan (skor CSAT/NPS, peningkatan konversi dan retensi)
  • Keuangan (biaya terhadap layanan, dampak margin kotor, peningkatan modal kerja)
  • Risiko dan kepatuhan (pelanggaran kebijakan dihindari, jam audit dihemat)

Mulailah dengan contoh penggunaan AI agen yang terdefinisi dengan baik dan buat KPI khusus bisnis seputar efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Tentukan metrik keberhasilan sebelum penerapan dan terapkan sistem pelacakan yang menghubungkan hasil bisnis dengan kemampuan AI tertentu. Buat masukan dengan melaporkan hasil ini di seluruh organisasi.

Melacak metrik kepemimpinan utama termasuk:

  • Periode pengembalian dan tingkat pengembalian internal per inisiatif
  • Persentase pengeluaran AI terkait dengan manfaat yang divalidasi
  • Varians bulanan vs. studi kelayakan bisnis
  • Reproduksibilitas hasil di seluruh wilayah dan unit

Pemimpin AI yang paling sukses adalah mereka yang dapat mengartikulasikan tidak hanya apa yang dilakukan AI mereka, tetapi masalah apa yang dipecahkannya dan berapa banyak nilai yang diciptakannya.

Mari memimpin jalan dengan bisnis yang lebih cerdas 

Keenam sasaran ini mewakili lebih dari sekadar daftar hal yang harus dilakukan pada tahun 2026. Secara kolektif, keenam sasaran ini adalah cetak biru bagi bisnis yang bertanggung jawab dan secara efektif menggunakan AI agen. Para pemimpin yang menguasai orkestrasi, tata kelola, dan pengukuran tidak hanya akan menentukan 2026—mereka akan menetapkan lintasan untuk dekade AI berikutnya. Mulai dengan fokus, kembangkan secara bertahap, dan kelola seperti sebuah platform.

Penulis

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

