Dengan hadirnya tahun 2025 sebentar lagi, Anda perlu merefleksikan perkembangan dan berbagai kemunduran yang terjadi dalam keamanan siber tahun lalu. Meskipun ada banyak peningkatan dalam teknologi keamanan dan meningkatnya kesadaran akan ancaman keamanan siber yang muncul, tahun 2024 juga merupakan pengingat keras bahwa perjuangan yang sedang berlangsung melawan penjahat siber masih jauh dari selesai.

Kami telah merangkum lima cerita pelanggaran data teratas dan tren industri tahun lalu, dengan poin-poin pentingnya masing-masing yang harus diperhatikan organisasi untuk tahun berikutnya.