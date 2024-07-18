10 tugas yang saya harap dapat dilakukan AI untuk profesional perencanaan dan analisis keuangan

Bukan rahasia lagi bahwa kecerdasan buatan (AI) mengubah cara kita bekerja dalam perencanaan dan analisis keuangan (FP & A). Ini sudah terjadi sampai tingkat tertentu, tetapi kita dapat dengan mudah memimpikan lebih banyak hal yang dapat dilakukan AI untuk kita.
Sebagian besar waktu profesional FP & A dihabiskan untuk pekerjaan manual yang mengurangi kemampuan mereka untuk menambah nilai pada pekerjaan mereka. Hal ini sering membuat kepala keuangan dan pemimpin bisnis merasa frustrasi dengan pengembalian atas investasi dari tim FP & A mereka. Namun, AI dapat membantu FP&A profesional meningkatkan pekerjaan yang mereka lakukan.
Perkembangan AI telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan para profesional FP & A mungkin bahkan tidak tahu apa saja kemungkinannya. Sudah waktunya untuk memperluas pemikiran kita dan mempertimbangkan bagaimana kita dapat memaksimalkan potensi penggunaan AI.
Saat saya memimpikan lebih banyak cara AI yang dapat membantu kami, saya berfokus pada tugas-tugas praktis yang dilakukan oleh para profesional FP & A saat ini. Saya juga mempertimbangkan alur kerja berbasis AI yang realistis untuk diterapkan dalam satu tahun berikutnya.
Ini bukan daftar keinginan pendek, tetapi seharusnya membuat kita semua bersemangat tentang masa depan FP & A. Saat ini, FP & A profesional menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pekerjaan manual di spreadsheet atau pembaruan dasbor. Terapkan kemampuan ini dan Anda akan dengan mudah membebaskan beberapa hari setiap bulan untuk pekerjaan yang bernilai tambah.
Terakhir, gunakan waktu luang baru Anda untuk mewujudkan misi FP & A dalam mendorong pilihan strategis yang tepat di perusahaan. Berapa banyak perusahaan yang memiliki tim FP & A yang memfasilitasi proses strategi? Saya belum menemukan satu pun.
Namun demikian, dengan tambahan kemampuan AI, hal ini bisa segera menjadi kenyataan. Mari kita uraikan bagaimana beberapa kemampuan dalam daftar keinginan dapat meningkatkan pekerjaan kita ke tingkat strategis.
Jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana, identifikasi tugas konkret hari ini yang selaras dengan item apa pun di daftar keinginan. Kemudian, jelajahi alat apa yang sudah tersedia di perusahaan Anda untuk mengotomatiskan atau menambah output menggunakan AI.
Jika tidak ada alat yang tersedia, Anda perlu membangun kasus bisnis dengan menyelaraskan dengan kolega Anda tentang kebutuhan yang paling mendesak dan menyajikannya kepada manajemen.
Jangan terlalu memikirkan masalah tersebut. Mulai menerapkan alat AI dalam pekerjaan sehari-hari Anda hari ini. Sangat penting untuk menggunakan ini sebagai pendorong untuk meningkatkan pekerjaan yang kita lakukan di FP & A. Dari mana Anda akan memulai?
