10 tugas yang saya harap dapat dilakukan AI untuk profesional perencanaan dan analisis keuangan

Bukan rahasia lagi bahwa kecerdasan buatan (AI) mengubah cara kita bekerja dalam perencanaan dan analisis keuangan (FP & A). Ini sudah terjadi sampai tingkat tertentu, tetapi kita dapat dengan mudah memimpikan lebih banyak hal yang dapat dilakukan AI untuk kita.

Sebagian besar waktu profesional FP & A dihabiskan untuk pekerjaan manual yang mengurangi kemampuan mereka untuk menambah nilai pada pekerjaan mereka. Hal ini sering membuat kepala keuangan dan pemimpin bisnis merasa frustrasi dengan pengembalian atas investasi dari tim FP & A mereka. Namun, AI dapat membantu FP&A profesional meningkatkan pekerjaan yang mereka lakukan.

Perkembangan AI telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan para profesional FP & A mungkin bahkan tidak tahu apa saja kemungkinannya. Sudah waktunya untuk memperluas pemikiran kita dan mempertimbangkan bagaimana kita dapat memaksimalkan potensi penggunaan AI.

Saat saya memimpikan lebih banyak cara AI yang dapat membantu kami, saya berfokus pada tugas-tugas praktis yang dilakukan oleh para profesional FP & A saat ini. Saya juga mempertimbangkan alur kerja berbasis AI yang realistis untuk diterapkan dalam satu tahun berikutnya.