10 aspek dari skuad tangkas yang sempurna

Ketika sebuah skuad memiliki ikatan kebersamaan, kesejahteraan setiap anggota sama pentingnya dengan output skuad. Rekan satu tim bangga dengan output mereka, dan seiring waktu kelompok mengembangkan rasa persahabatan ketika hubungan kerja berubah menjadi persahabatan.

Ikatan itulah mengapa sangat penting untuk melakukan apa pun yang Anda bisa untuk menjaga agar tim yang tangkas tetap bersama. Makin banyak tantangan dan kesuksesan yang dihadapi bersama oleh kelompok, makin dalam ikatan ini tumbuh dan makin efektif tim. Karena membangun hubungan membutuhkan waktu, Anda harus sebisa mungkin meminimalkan perubahan dalam tim.