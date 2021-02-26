Skuad tangkas yang mapan bekerja secara harmonis untuk terus melakukan iterasi dan memberikan hasil bernilai tinggi. Mereka mempertahankan kecepatan yang stabil dan memberikan hasil yang berkualitas tinggi dan dapat diukur yang selaras dengan strategi bisnis Anda. Seperti yang telah saya pelajari saat bekerja dalam tim IBM Garage, Anda memerlukan struktur tim yang tepat—campuran kepribadian, bakat, dan keterampilan dengan satu pola pikir pertumbuhan bersama—agar skuad mencapai tingkat efisiensi ini. Berikut ini adalah 10 aspek dari skuad tangkas yang sempurna:
Ketika sebuah skuad memiliki ikatan kebersamaan, kesejahteraan setiap anggota sama pentingnya dengan output skuad. Rekan satu tim bangga dengan output mereka, dan seiring waktu kelompok mengembangkan rasa persahabatan ketika hubungan kerja berubah menjadi persahabatan.
Ikatan itulah mengapa sangat penting untuk melakukan apa pun yang Anda bisa untuk menjaga agar tim yang tangkas tetap bersama. Makin banyak tantangan dan kesuksesan yang dihadapi bersama oleh kelompok, makin dalam ikatan ini tumbuh dan makin efektif tim. Karena membangun hubungan membutuhkan waktu, Anda harus sebisa mungkin meminimalkan perubahan dalam tim.
Sebuah skuad terdiri dari berbagai ahli di bidangnya (SME), namun pemimpin regu adalah agen perubahan. Anggota tim ini harus memiliki pengalaman dalam lean startup, lean user experience (UX), Enterprise Design Thinking, tangkas, dan bahkan beberapa konsep DevOps.
Para pemimpin tim yang paling sukses tidak hanya berpengalaman dalam Enterprise Design Thinking, tetapi juga merupakan pelatih bersertifikat. Secara alami kreatif, para pelatih ini mampu memfasilitasi workshop kompleks yang menginspirasi tim untuk berpikir di luar kotak dan mengatasi tantangan. Seorang pemimpin tim yang hebat adalah orang yang sangat percaya pada manfaat praktik agile dan memiliki kemampuan untuk memastikan agile menjadi bagian mendasar dari budaya tim.
Kekuatan pendorong lain dalam tim yang tangkas adalah arsitek. Arsitek membantu skuad fokus pada tujuan utama dari sprint dan mencegah mereka terpaku pada detail-detailnya. Dengan mengandalkan pengalaman mereka, arsitek mampu mengambil solusi yang kompleks dan menyederhanakannya berdasarkan spesialisasi masing-masing anggota tim.
Arsitek juga mengatur desain dan implementasi solusi dan menangani risiko teknis atau pemblokir yang muncul di sepanjang jalan. Meskipun mereka mendengarkan pendapat semua orang dalam skuad, arsitek memiliki wewenang untuk membuat keputusan teknis. Sangat penting bahwa skuad memercayai pengalaman arsitek.
Sebuah produk tidak akan pernah berhasil jika UX tidak bijaksana dan didasarkan pada riset aktual. Meskipun Anda dapat berargumen bahwa beberapa produk tidak memiliki antarmuka pengguna, sehingga produk tersebut tidak memerlukan desainer UX, Anda akan merugikan tim Anda. Jika ada pengguna, maka desainer UX menambahkan perspektif yang berharga dan objektif yang membantu menjaga tim Anda fokus pada kebutuhan pengguna.
Meskipun tidak ada bagian khusus dalam artikel ini tentang anggota skuad lainnya, mereka sama pentingnya dengan pemimpin skuad dan arsitek. Keberhasilan skuad tergantung pada kontribusi setiap orang dan upaya mereka untuk membantu ketika tantangan muncul.
Karakteristik skuad lainnya tergantung pada produk apa yang sedang dikembangkan. Jika Anda memodernisasi teknologi alur kerja yang sudah ada sebelumnya, upaya itu membutuhkan keterampilan yang berbeda, bukan hanya membuat algoritma baru untuk mengoptimalkan proses sehari-hari untuk memastikan kinerja puncak. Akibatnya, anggota skuad lainnya membutuhkan keahlian pelengkap untuk tugas yang ada, dan anggota tim lainnya.
Setelah Anda mengidentifikasi keahlian apa yang Anda butuhkan dalam tim tangkas Anda, maka Anda perlu memilih orang yang tepat dengan keahlian tersebut. Kedalaman dan keluasan keterampilan sama pentingnya, seperti yang terlihat dalam model keterampilan berbentuk T. Setiap anggota skuad seharusnya tidak hanya memiliki keterampilan yang cukup luas untuk dapat membantu orang lain dan mengikuti kemajuan tim, tetapi juga memanfaatkan keahlian yang mendalam dalam satu bidang sebagai pakar bidang (SME).
Dan hanya karena Anda memiliki insinyur full-stack—seseorang yang dapat mengembangkan solusi aplikasi mobile dan web menyeluruh tanpa bergantung pada orang lain—tidak berarti keahlian mereka paling baik digunakan dengan cara itu. Ketika Anda memiliki tim yang memiliki keterampilan yang mendalam dan luas, Anda dapat mendelegasikan pekerjaan yang sesuai untuk mencapai hasil maksimal dalam sprint tanpa membebani satu orang pun.
Budaya tim mendorong efisiensi dan produktivitas. Praktik pemikiran tangkas, DevOps, atau Enterprise Design Thinking saja tidak cukup—ideologi-ideologi ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sehari-hari squad. Tim mendapatkan otonomi dan pemberdayaan yang lebih besar untuk membuat keputusan dari budaya tangkas dan DevOps.
Dengan Enterprise Design Thinking, skuad juga menekankan komunikasi yang terbuka dan bernilai setara dari setiap anggota tim, pembuatan prototipe dan iterasi, dan menormalkan kegagalan dan pengungkapan kegagalan dengan cepat. Proses ini menumbuhkan ide-ide kreatif dan orisinal dan memungkinkan ide-ide yang paling menjanjikan mendapatkan pengakuan. Tetapi budaya meluas ke hubungan pribadi di fondasi skuad, termasuk kebiasaan seperti tamasya akhir pekan, jam santai, atau bahkan perayaan ulang tahun bulanan.
Untuk terus tumbuh dan meningkatkan kinerja mereka dari waktu ke waktu, skuad perlu merefleksikan pekerjaan mereka. Sebagai bagian penting dari kerangka kerja tangkas, retrospeksi memungkinkan tim untuk mengatasi tantangan dan berkolaborasi untuk mengidentifikasi solusi.
Misalnya, jika anggota baru tim kurang keterampilan di area tertentu atau tidak bekerja secepat anggota tim lainnya, hal ini dapat dimunculkan dalam retrospeksi. Tim dapat bekerja sama untuk mendiskusikan cara mendukung orang ini dengan lebih baik, yang pada akhirnya memungkinkan dan memberdayakan mereka dan tim untuk menjadi lebih sukses dalam iterasi di masa depan.
Bepergian untuk pertemuan langsung tidak selalu berkelanjutan atau memungkinkan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa tim mengadopsi pendekatan hibrida di mana para anggotanya tinggal bersama selama seminggu dan kemudian bekerja dari jarak jauh selama seminggu, sementara yang lain hanya berkumpul selama rapat koordinasi tangkas.
Yang penting adalah bahwa skuad menjalankan waktu dan irama yang membantu membangun dan memperkuat kekompakan dan harmoni mereka. Pertemuan rutin ini memperlancar komunikasi, memberikan kesempatan untuk saling mendukung, dan pada akhirnya mendorong keberhasilan tim. Bahkan di lingkungan virtual, happy hour virtual dan kamera web yang selalu aktif mendorong pekerja jarak jauh untuk tetap terhubung.
Kolokasi dapat meningkatkan dinamika tim—tetapi seperti yang telah kita lihat selama pandemi, hal itu bukanlah suatu keharusan. Karena mencari calon karyawan dari lokasi yang berbeda dapat membantu mengurangi biaya, beberapa anggota skuad mungkin tinggal di lokasi geografis yang tersebar. Kunci sukses dalam kondisi ini adalah menjaga mayoritas anggota tim di zona waktu yang sama sehingga pertemuan skuad reguler itu masih dapat dilakukan.
Mengidentifikasi dan memilih calon karyawan yang tepat untuk tim tangkas Anda mungkin menakutkan pada awalnya, tetapi seiring Anda menjalani prosesnya, Anda akan melihat bahwa melalui iterasi kecil, tim Anda akan siap meraih kesuksesan.
Dalam model menyeluruh IBM Garage, tim kami bekerja sama dengan Anda untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan ide-ide inovatif, dan menerapkan solusi berulang dengan risiko yang dapat dikelola. Kami membekali tim Anda dengan praktik, teknik, dan keahlian untuk dijalankan di sepanjang prosesnya. Kolaborasi yang dihasilkan memberikan nilai melalui penerapan yang andal, perluasan kemampuan, dan percepatan transformasi serta nilai bagi klien kami.
