Mereka membahas bagaimana kecerdasan keuangan dan FinOps membantu organisasi beradaptasi dengan menghubungkan pengeluaran dengan hasil bisnis, meningkatkan kolaborasi lintas tim, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Sesi ini juga menunjukka bagaimana IBM® Cloudability menghadirkan insight secara real time, prakiraan prediktif, dan tata kelola bawaan—membantu tim mengidentifikasi faktor pendorong biaya lebih awal serta menyelaraskan investasi dengan prioritas bisnis.