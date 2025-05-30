IBM membantu memajukan AI yang bertanggung jawab dengan pendekatan multidimensi multidisiplin
Bisnis sedang menghadapi lingkungan peraturan global terkait AI yang semakin rumit dan terus berubah. Pendekatan IBM terhadap etika AI menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab sehingga membantu Anda mengadopsi AI tepercaya dalam skala besar.
Memahami peluang, risiko, dan mitigasi unik dari agen AI merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkannya secara bertanggung jawab.
Office of Privacy and Responsible Technology IBM sedang meningkatkan skala AI yang bertanggung jawab dan menghadirkan nilai bisnis melalui tata kelola AI yang terintegrasi.
Kemampuan tata kelola AI dalam membantu organisasi menghindari hal-hal tertentu sama pentingnya dengan kemampuannya untuk mencapai sesuatu. Cari tahu potensi biaya yang besar akibat tidak menerapkan program tata kelola AI.
Selama lima tahun terakhir evolusi AI, Dewan Etika AI IBM telah membantu IBM berinovasi secara bertanggung jawab dengan memandu pengembangan dan implementasi pedoman etika untuk AI.
Anggota IBM AI Ethics Board merefleksikan pengalaman mereka membantu memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan untuk memberikan manfaat bagi semua masyarakat.
Data & Trust Alliance Data Provenance Standards membantu IBM mempercepat proses uji data internal.
Tata kelola AI sekarang menjadi makin penting. Tetapi bagaimana cara memulainya? Cari tahu dalam panduan baru dari IBM Institute for Business Value.
Tiga pemimpin IBM memberikan pandangan mereka mengenai peluang dan tantangan signifikan yang dihadapi para CAIO baru dalam 90 hari pertama mereka.
IBM percaya bahwa AI seharusnya membuat kita semua menjadi lebih baik dalam pekerjaan kita, dan bahwa manfaat dari era AI seharusnya menyentuh banyak orang, bukan hanya segelintir elite.
Data klien IBM adalah data mereka, dan insight mereka adalah milik mereka sendiri. Kami percaya bahwa kebijakan data pemerintah harus adil dan merata serta memprioritaskan keterbukaan.
Perusahaan harus mengetahui dengan jelas siapa yang melatih sistem AI mereka, data apa yang digunakan dalam pelatihan, dan yang paling penting, apa saja yang diproses dalam rekomendasi algoritma mereka.
Desain yang bagus tidak mengorbankan transparansi dalam menciptakan pengalaman dengan lancar.
Jika dikalibrasi dengan benar, AI dapat membantu manusia dalam membuat pilihan dengan lebih adil.
Ketika sistem digunakan untuk membuat keputusan penting, AI harus aman dan kuat.
Transparansi memperkuat kepercayaan, dan cara terbaik untuk mempromosikan transparansi adalah melalui pengungkapan.
Sistem AI harus memprioritaskan serta menjaga hak privasi dan data konsumen.
IBM AI Ethics Board adalah bagian terpenting dari komitmen IBM terhadap kepercayaan. Misinya adalah untuk:
Dewan Etika mendukung alur kerja yang menghasilkan thought leadership, advokasi kebijakan, serta pendidikan dan pelatihan tentang etika AI untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan kemajuan serta peningkatan AI dan teknologi yang sedang berkembang. Dewan ini juga menilai contoh penggunaan yang menimbulkan potensi masalah etika.
Dewan ini merupakan mekanisme penting bagi IBM untuk memastikan bahwa perusahaan dan semua karyawan bertanggung jawab atas nilai-nilai dan komitmen kami dalam pengembangan serta penerapan teknologi yang etis.
Mempercepat data dan alur kerja AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.
Di Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab, para pemimpin industri berkumpul untuk membahas peluang dan tantangan AI yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
Dibuat bersama oleh IBM, Data Provenance Standards yang baru dari Data & Trust Alliance menawarkan taksonomi metadata yang pertama kali ada untuk mendukung transparansi mengenai asal mula data.
Para pakar dari IBM dan University of Notre Dame menguraikan rekomendasi untuk mendapatkan ROI terbaik dari investasi etika AI.
Dengan masukan dari IBM, laporan baru Partnership on AI mengeksplorasi perlindungan untuk model dasar terbuka.
Ditulis bersama IBM, kerangka kebijakan baru Data & Trust Alliance memberikan rekomendasi untuk menyeimbangkan inovasi AI dengan keamanan AI.
Pada The Futurist Summit, IBM Chief Privacy and Trust Officer Christina Montgomery, dan CEO Partnership for AI, Rebecca Finley, mendiskusikan hubungan penting antara inovasi terbuka dan keamanan AI.
Dengan dukungan dari Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, Pulitzer Center meluncurkan AI Spotlight Series, sebuah inisiatif pelatihan global.
IBM dan Meta meluncurkan AI Alliance melalui kerja sama dengan lebih dari 50 anggota pendiri dan kolaborator di seluruh dunia.