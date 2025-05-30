Etika AI

IBM membantu memajukan AI yang bertanggung jawab dengan pendekatan multidimensi multidisiplin

Pelajari tentang tata kelola AI terintegrasi di IBM Pelajari tentang etika agen AI
Dua orang duduk berhadapan di kedua sisi meja dengan sebuah papan tulis.
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Menilai kedewasaan AI yang bertanggung jawab milik Anda
Dapatkan insight yang dipersonalisasi untuk membantu organisasi Anda meningkatkan skala AI secara bertanggung jawab.
Memulai
Inilah waktu yang tepat untuk AI yang bertanggung jawab

Bisnis sedang menghadapi lingkungan peraturan global terkait AI yang semakin rumit dan terus berubah. Pendekatan IBM terhadap etika AI menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab sehingga membantu Anda mengadopsi AI tepercaya dalam skala besar.

Pembaruan terkini

Para staf perempuan sedang berdiskusi pekerjaan sambil menggunakan laptop di meja kantor
Menskalakan agen AI secara bertanggung jawab di seluruh perusahaan

Memahami peluang, risiko, dan mitigasi unik dari agen AI merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkannya secara bertanggung jawab.
Seorang pebisnis menggunakan laptop dalam rapat dengan timnya
Mempercepat inovasi melalui tata kelola AI terpusat

Office of Privacy and Responsible Technology IBM sedang meningkatkan skala AI yang bertanggung jawab dan menghadirkan nilai bisnis melalui tata kelola AI yang terintegrasi.
Rekan kerja melihat data di tablet digital selama rapat
Berapa biaya jika tidak menerapkan tata kelola AI?

Kemampuan tata kelola AI dalam membantu organisasi menghindari hal-hal tertentu sama pentingnya dengan kemampuannya untuk mencapai sesuatu. Cari tahu potensi biaya yang besar akibat tidak menerapkan program tata kelola AI.
Para pebisnis yang beragam tersenyum ceria saat rapat di kantor
5 cara AI yang bertanggung jawab telah berubah dalam 5 tahun terakhir

Selama lima tahun terakhir evolusi AI, Dewan Etika AI IBM telah membantu IBM berinovasi secara bertanggung jawab dengan memandu pengembangan dan implementasi pedoman etika untuk AI.
Kelompok pebisnis memulai pertemuan perencanaan proyek di meja konferensi di kantor
Merayakan ulang tahun ke-5 Dewan Etika AI IBM

Anggota IBM AI Ethics Board merefleksikan pengalaman mereka membantu memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan untuk memberikan manfaat bagi semua masyarakat.
Pengusaha Wanita Memakai Kacamata Dan Bekerja Di Kantor
Memperoleh efisiensi operasional melalui transparansi data

Data & Trust Alliance Data Provenance Standards membantu IBM mempercepat proses uji data internal.
Pelaku bisnis yang bekerja sama dalam sebuah proyek
Tiga pertimbangan utama untuk tata kelola AI yang efektif

Tata kelola AI sekarang menjadi makin penting. Tetapi bagaimana cara memulainya? Cari tahu dalam panduan baru dari IBM Institute for Business Value.
Rapat tim di kantor
Bagaimana Chief AI Officer baru dapat menyeimbangkan kepercayaan dan inovasi?

Tiga pemimpin IBM memberikan pandangan mereka mengenai peluang dan tantangan signifikan yang dihadapi para CAIO baru dalam 90 hari pertama mereka.
Bangunan hijau modern dengan taman bertingkat tinggi yang inovatif
Etika AI dalam keberlanjutan

Pelajari bagaimana pengembangan dan penerapan teknologi AI yang bertanggung jawab dapat menjadi lebih baik bagi manusia dan lingkungan.
Prinsip dan pilar kami Prinsip Kepercayaan dan Transparansi adalah nilai-nilai panduan yang membedakan pendekatan IBM terhadap etika AI. Baca Prinsip Pilar Kepercayaan dan Transparansi Tujuan AI adalah untuk meningkatkan kecerdasan manusia

IBM percaya bahwa AI seharusnya membuat kita semua menjadi lebih baik dalam pekerjaan kita, dan bahwa manfaat dari era AI seharusnya menyentuh banyak orang, bukan hanya segelintir elite.

 Data dan wawasan adalah milik penciptanya

Data klien IBM adalah data mereka, dan insight mereka adalah milik mereka sendiri. Kami percaya bahwa kebijakan data pemerintah harus adil dan merata serta memprioritaskan keterbukaan.

 Teknologi harus transparan dan dapat dijelaskan

Perusahaan harus mengetahui dengan jelas siapa yang melatih sistem AI mereka, data apa yang digunakan dalam pelatihan, dan yang paling penting, apa saja yang diproses dalam rekomendasi algoritma mereka.
Prinsip-prinsip ini didukung oleh Pilar Kepercayaan, yang merupakan posisi dasar kami untuk etika AI.
Kemampuan penjelasan

Desain yang bagus tidak mengorbankan transparansi dalam menciptakan pengalaman dengan lancar.
Keadilan

Jika dikalibrasi dengan benar, AI dapat membantu manusia dalam membuat pilihan dengan lebih adil.
Kekokohan

Ketika sistem digunakan untuk membuat keputusan penting, AI harus aman dan kuat.
Transparansi

Transparansi memperkuat kepercayaan, dan cara terbaik untuk mempromosikan transparansi adalah melalui pengungkapan.
Privasi

Sistem AI harus memprioritaskan serta menjaga hak privasi dan data konsumen.
Circles and rules related to watsonx for AI Ethics page
Model dasar: Peluang, risiko dan mitigasi Baca makalahnya
Mewujudkan prinsip ke dalam tindakan

IBM AI Ethics Board adalah bagian terpenting dari komitmen IBM terhadap kepercayaan. Misinya adalah untuk:

  • Menyediakan tata kelola dan pengambilan keputusan saat IBM mengembangkan, menerapkan, dan menggunakan AI dan teknologi lainnya
  • Menjaga konsistensi dengan nilai-nilai perusahaan
  • Memajukan AI yang dapat dipercaya untuk klien kami, mitra kami, dan dunia

Dewan Etika mendukung alur kerja yang menghasilkan thought leadership, advokasi kebijakan, serta pendidikan dan pelatihan tentang etika AI untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan kemajuan serta peningkatan AI dan teknologi yang sedang berkembang. Dewan ini juga menilai contoh penggunaan yang menimbulkan potensi masalah etika.

Dewan ini merupakan mekanisme penting bagi IBM untuk memastikan bahwa perusahaan dan semua karyawan bertanggung jawab atas nilai-nilai dan komitmen kami dalam pengembangan serta penerapan teknologi yang etis.
lingkungan abstrak tata kelola watsonx
watsonx.governance

Mempercepat data dan alur kerja AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.

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Kemitraan dan kolaborasi

Pelaku bisnis berdiri di pusat konvensi
Menjelajahi masa depan AI yang bertanggung jawab di bidang keuangan

Di Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab, para pemimpin industri berkumpul untuk membahas peluang dan tantangan AI yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
Pandangan belakang wanita muda ilmuwan data bekerja dari jarak jauh programing pengodean di rumah
Membina transparansi yang lebih besar di seluruh ekosistem data

Dibuat bersama oleh IBM, Data Provenance Standards yang baru dari Data & Trust Alliance menawarkan taksonomi metadata yang pertama kali ada untuk mendukung transparansi mengenai asal mula data.
Seorang pemimpin pengembangan bisnis wanita yang mengadakan pertemuan status proyek di kantor bisnis teknologi
Secara proaktif menghasilkan nilai dengan etika AI

Para pakar dari IBM dan University of Notre Dame menguraikan rekomendasi untuk mendapatkan ROI terbaik dari investasi etika AI.
Dua Pengembang Perangkat Lunak Mengadakan Pertemuan di Ruang Konferensi
Kemitraan pada AI berbagi strategi mitigasi risiko untuk rantai nilai model dasar terbuka

Dengan masukan dari IBM, laporan baru Partnership on AI mengeksplorasi perlindungan untuk model dasar terbuka.
Sebuah mentor yang fokus menjelaskan proyek kepada para mentees di ruangan boardroom di perusahaan
Data & Trust Alliance menawarkan peta jalan kebijakan baru untuk tata kelola AI

Ditulis bersama IBM, kerangka kebijakan baru Data & Trust Alliance memberikan rekomendasi untuk menyeimbangkan inovasi AI dengan keamanan AI.

Wanita berada di perpustakaan
Mempromosikan keamanan AI melalui inovasi terbuka

Pada The Futurist Summit, IBM Chief Privacy and Trust Officer Christina Montgomery, dan CEO Partnership for AI, Rebecca Finley, mendiskusikan hubungan penting antara inovasi terbuka dan keamanan AI.
Dua wanita membuat podcast
Pulitzer Center meluncurkan program untuk melatih 1.000 jurnalis tentang pelaporan AI

Dengan dukungan dari Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, Pulitzer Center meluncurkan AI Spotlight Series, sebuah inisiatif pelatihan global.
Gelombang berwarna pada latar belakang gelap dengan teks 'The AI Alliance'
IBM dan Meta meluncurkan AI Alliance

IBM dan Meta meluncurkan AI Alliance melalui kerja sama dengan lebih dari 50 anggota pendiri dan kolaborator di seluruh dunia.
Tiga orang mengobrol di kantor di depan laptop
AI Governance Alliance merilis Briefing Paper Series

Bekerja sama dengan IBM, World Economic Forum menawarkan tiga makalah singkat untuk membantu memandu transformasi yang bertanggung jawab dengan AI.

Langkah selanjutnya

Cari tahu bagaimana IBM dapat membantu Anda mempercepat perjalanan AI yang bertanggung jawab.

  1. Jelajahi layanan tata kelola AI kami
  2. Temukan watsonx.governance