IBM AI Ethics Board adalah bagian terpenting dari komitmen IBM terhadap kepercayaan. Misinya adalah untuk:

Menyediakan tata kelola dan pengambilan keputusan saat IBM mengembangkan, menerapkan, dan menggunakan AI dan teknologi lainnya

Menjaga konsistensi dengan nilai-nilai perusahaan

Memajukan AI yang dapat dipercaya untuk klien kami, mitra kami, dan dunia

Dewan Etika mendukung alur kerja yang menghasilkan thought leadership, advokasi kebijakan, serta pendidikan dan pelatihan tentang etika AI untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan kemajuan serta peningkatan AI dan teknologi yang sedang berkembang. Dewan ini juga menilai contoh penggunaan yang menimbulkan potensi masalah etika.

Dewan ini merupakan mekanisme penting bagi IBM untuk memastikan bahwa perusahaan dan semua karyawan bertanggung jawab atas nilai-nilai dan komitmen kami dalam pengembangan serta penerapan teknologi yang etis.