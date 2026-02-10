Pertanyaan Umum Sub-Kapasitas Syarat dan Ketentuan

1. Apakah pelanggan masih harus menerima persyaratan lisensi sub-kapasitas sebelum memesan lisensi untuk penerapan sub-kapasitas?

Sejak 18 Juli 2011, persyaratan sub-kapasitas telah dimasukkan dalam perjanjian dasar IBM Passport Advantage. Pelanggan dapat menemukan istilah terkait dalam Kapasitas Penuh dan Virtualisasi

Bagian persyaratan.

2. Bagaimana dan kapan jumlah lingkungan yang memenuhi syarat akan diperluas?

Sejak dimulainya penawaran Sub-Kapasitas Passport Advantage, IBM terus membuat teknologi virtualisasi server baru yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam opsi fleksibel ini. Lihat tab Pengumuman di situs web Pertanyaan Umum ini untuk riwayat lengkapnya. IBM akan melanjutkan strategi itu, mengumumkan lingkungan virtualisasi tambahan yang memenuhi syarat melalui berbagai cara. Jika memungkinkan, pengumuman tersebut akan dilakukan melalui proses surat pengumuman normal. Tetapi mengingat pasar teknologi server virtual yang berubah dengan cepat, untuk mendapatkan pemberitahuan ketika dukungan IBM License Metric Tool untuk teknologi virtualisasi tambahan yang memenuhi syarat tersedia, pelanggan harus berlangganan “Pemberitahuan Saya“(instruksi ada di Pertanyaan Umum terpisah di bawah). Selain itu, mereka juga harus memantau dokumen Teknologi Virtualisasi yang Memenuhi Syarat (PDF, 40KB).

3. Apakah IBM bekerja sama dengan vendor perangkat keras dan perangkat lunak lain untuk memperluas kelayakan dan dukungan sub-kapasitas oleh ILMT?

Ya, kami terus meningkatkan penawaran sub-kapasitas kami dengan membuat lingkungan virtualisasi tambahan memenuhi syarat, ketika kami dapat memastikan bahwa kami memiliki kemampuan untuk memantau lingkungan ini dan mengartikulasikan aturan penghitungan lisensi virtualisasi. IBM akan terus mengevaluasi teknologi virtualisasi server tambahan berdasarkan permintaan pelanggan dan kehadiran pasar.

4. Berapa lama pelanggan harus menginstal ILMT?

Pelanggan sub-kapasitas baru diharuskan menerapkan IBM License Metric Tool (ILMT) dalam waktu 90 hari sejak penerapan Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat pertama mereka di Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat.

Pelanggan sub-kapasitas yang sudah ada harus segera meningkatkan ke versi, rilis, atau modifikasi terbaru ketika tersedia sesuai bagian Persyaratan Kapasitas Penuh dan Virtualisasi IPAA.

Perlu diperhatikan bahwa IBM dengan sengaja tidak menetapkan jangka waktu tertentu untuk ketentuan ini guna mengakomodasi berbagai ukuran pelanggan. Tujuannya adalah agar pelanggan dapat melakukan penerapan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan kerangka kerja TI spesifik mereka.

5. Apa saja pengecualian terhadap persyaratan penggunaan ILMT untuk lisensi sub-kapasitas?

Penggunaan IBM License Metric Tool direkomendasikan untuk lingkungan berbasis inti Kapasitas Penuh, dan wajib digunakan dengan lisensi sub-kapasitas. Mulai 1 Mei 2023, pengecualian untuk persyaratan ini tidak akan lagi diterima. Pelanggan yang sebelumnya melaporkan secara manual karena pengecualian yang ditawarkan dalam versi IPPA sebelumnya akan tetap dilayani. Pengecualian tersebut adalah:

﻿ketika ILMT belum memberikan dukungan untuk Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat

Catatan: Agar mendapatkan pemberitahuan ketika dukungan ILMT untuk teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat tersedia, pelanggan harus berlangganan “Pemberitahuan Saya”

Catatan: Agar mendapatkan pemberitahuan ketika dukungan ILMT untuk teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat tersedia, pelanggan harus berlangganan “Pemberitahuan Saya” ﻿﻿﻿jika Perusahaan Anda memiliki kurang dari 1.000 karyawan dan kontraktor, Anda bukan Penyedia Layanan (entitas yang menyediakan layanan teknologi informasi untuk pelanggan pengguna akhir, baik secara langsung atau melalui reseller), dan Anda belum mengontrak Penyedia Layanan untuk mengelola lingkungan Anda, dan total kapasitas fisik server Perusahaan Anda diukur berdasarkan kapasitas penuh, tetapi dilisensikan berdasarkan ketentuan Lisensi Sub-Kapasitas, kurang dari 1.000 PVU.

jika server Anda dilisensikan untuk kapasitas penuh.



6. Bagaimana jika ILMT tidak mendukung teknologi virtualisasi saya?

Dengan rilis IPPA v11, pengecualian manual tidak lagi diterima. Teknologi yang tidak didukung harus diperhitungkan melalui lisensi Kapasitas Penuh. Jika Anda ingin memanfaatkan lisensi sub-kapasitas, Anda harus menggunakan teknologi virtualisasi yang didukung. Jika sebelumnya Anda memenuhi syarat untuk melaporkan secara manual, hingga 1 Januari 2024, Anda dapat merujuk pada panduan untuk teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat dan contoh spreadsheet pelacakan manual yang tersedia di halaman web Sub-kapasitas.

7. Apakah ILMT masih diperlukan jika saya meningkatkan penerapan produk yang memenuhi syarat sub-kapasitas hingga kapasitas penuh server, seperti yang dirujuk dalam Bagian 4 lampiran sub-kapasitas?

Jika peningkatan kapasitas penuh bersifat sementara, maka ILMT harus terus memantau server itu dan partisinya. Jika peningkatan kapasitas penuh bersifat permanen, ILMT tidak akan diperlukan - namun, IBM akan merekomendasikan agar server dan partisinya terus dipantau oleh ILMT, terutama jika server itu memanfaatkan teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat karena bahkan konfigurasi “permanen” dapat diubah, mungkin tanpa sepengetahuan manajer aset.

8. Apakah lisensi sub-kapasitas tersedia untuk pelanggan Passport Advantage dan Passport Advantage Express?

Ya.

9. Jika pelanggan mengurangi kapasitas partisi, dapatkah kelebihan hak lisensi PVU dialihkan ke tempat lain?

Ya.

10. Apakah lisensi sub-kapasitas tersedia untuk Penyedia Layanan?

Ya.

11. Mengapa periode pelaporan default ILMT ditetapkan pada bulanan ketika persyaratan memungkinkan pelaporan triwulanan?

Ketentuan sub-kapasitas mencerminkan pelaporan triwulanan sebagai jumlah waktu maksimum yang diizinkan sebelum harus menganalisis, merekonsiliasi, dan menandatangani laporan ILMT. Sebagian besar pelanggan mungkin perlu melakukan upaya ini setiap bulan, karenanya pengaturan default. Beberapa pelanggan, dengan lingkungan server yang sangat dinamis, di mana partisi sering diubah ukuran/pindah dan/atau dengan perubahan dalam inventaris perangkat lunak mereka, mungkin perlu membuat laporan mingguan untuk mengikuti volume perubahan. Hanya pelanggan dengan lingkungan server tervirtualisasi yang paling stabil yang dapat mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi IBM dengan melakukan laporan triwulanan.



12. Mengapa persyaratan sub-cap dan ILMT memerlukan pelaporan berkala (mingguan, bulanan, triwulanan)?

Dibandingkan dengan lingkungan server berlisensi kapasitas penuh yang relatif lebih stabil, IBM mengasumsikan lebih banyak risiko dalam memungkinkan fleksibilitas melisensikan perangkat lunaknya berdasarkan sub-kapasitas di lingkungan server tervirtualisasi, di mana kapasitas inti prosesor dapat diubah dengan cepat. IBM membutuhkan ILMT untuk penawaran sub-cap untuk membantu pelanggan mempertahankan kepatuhan mereka terhadap persyaratan lisensi IBM.

Namun, ILMT hanya menyediakan data - pelanggan kemudian harus menganalisis, merekonsiliasi, dan membuat laporan yang mendokumentasikan kepatuhan mereka yang ada. Manajemen Aset TI adalah disiplin keuangan dan proses pembuatan laporan ini sangat mirip dalam konsep dengan menganalisis, merekonsiliasi, dan membuat laporan keuangan untuk buku besar akuntansi pelanggan. Misalnya, laporan awal yang dihasilkan oleh ILMT selama upaya analisis/rekonsiliasi dapat dianggap serupa dengan upaya untuk membuat “saldo percobaan”.

Manajemen aset TI yang buruk dapat mengakibatkan laporan pengeluaran yang kurang terperinci dan keuntungan yang dilebih-lebihkan -- hal ini tentu merupakan kekhawatiran bagi manajemen senior perusahaan mana pun.

13. Dapatkah Mitra Bisnis IBM atau penyedia layanan membantu pelanggan untuk mencapai kepatuhan terhadap lisensi?

Ya, Mitra Bisnis atau penyedia layanan mungkin dapat membantu pelanggan dengan kepatuhan lisensi. Banyak reseller Passport Advantage menawarkan manajemen lisensi sebagai layanan bernilai tambah.

Namun, entitas yang memiliki hak lisensi (pelanggan pengguna akhir dalam contoh ini) pada akhirnya bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan sub-kapasitas. Dengan kata lain, pelanggan dapat mendelegasikan, tetapi mereka tidak dapat melepaskan tanggung jawab ini.

14. Apakah IBM memiliki hak untuk mengaudit pelanggan?

Ya, sesuai Verifikasi Lisensi Perjanjian Passport Advantage atau Passport Advantage Express, IBM berhak untuk mengaudit pelanggan.



15. Bagaimana IBM menentukan apakah pelanggan mematuhi syarat dan ketentuan sub-kapasitas?

Pelanggan bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan dan ketentuan sub-kapasitas. IBM berhak untuk mengaudit penggunaan produk perangkat lunak IBM oleh pelanggan untuk memverifikasi kepatuhan. Setiap situasi pelanggan bersifat unik, dan pendekatan audit akan disesuaikan untuk menilai kepatuhan yang spesifik terhadap lingkungan tersebut.

16. Bagaimana kebijakan lisensi jika kapasitas inti prosesor partisi ditingkatkan untuk sementara waktu karena beban kerja tambahan?

Peningkatan kapasitas inti prosesor maksimum atau puncak, yang diukur dalam hitungan inti, yang tersedia untuk perangkat lunak IBM memerlukan hak lisensi tambahan. Persyaratan lisensi IBM mengharuskan pelanggan untuk memperoleh hak tambahan sebelum meningkatkan kapasitas inti prosesor yang tersedia untuk perangkat lunak. ILMT memantau perubahan kapasitas inti prosesor dan melaporkannya agar pelanggan dapat memastikan bahwa mereka telah memperoleh hak yang cukup untuk mencakup "batas maksimum" tersebut. Ketentuan lisensi IBM tidak mengizinkan perhitungan rata-rata kapasitas inti prosesor, dan juga tidak menawarkan masa tenggang untuk lonjakan beban kerja sementara.



17. Apakah lisensi IBM memberikan masa tenggang dan/atau "penyesuaian" berkala agar sesuai dengan ketentuan?

Tidak, persyaratan lisensi IBM tidak menyediakan masa tenggang untuk melakukan “penyesuaian”. Selain itu, persyaratan lisensi berbasis inti tidak didasarkan pada "penggunaan". Ketentuan lisensi penuh dan sub-kapasitas membutuhkan kapasitas inti prosesor maksimum (puncak) untuk server (penuh) atau partisi (sub-kapasitas) sebelum penerapan atau peningkatan kapasitas tersebut. IBM License Metric Tool memantau lingkungan server tervirtualisasi pelanggan secara terus-menerus dan melaporkan kembali "high water mark" dalam inti (berdasarkan metrik berlisensi) berdasarkan produk perangkat lunak, berdasarkan partisi. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membandingkan total produk output laporan ILMT dengan inventaris PoE lisensi mereka untuk mengonfirmasi kepatuhan mereka.

18. Apa arti sebenarnya dari “peningkatan Kapasitas Virtualisasi Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat”?

Peningkatan seperti itu terjadi setiap kali Anda meningkatkan kapasitas inti prosesor maksimum (diukur dalam inti) yang tersedia untuk perangkat lunak, ketika jumlah inti prosesor yang menjalankan mesin atau partisi meningkat melampaui hak, atau ketika Anda membuat perangkat lunak tersedia untuk (mis. instal di) partisi lain pada server.

19. Apa yang harus saya pilih di bagian Pemberitahuan Saya di website IBM, agar saya menerima pemberitahuan ketika pembaruan ILMT tersedia?

Setelah masuk ke Pemberitahuan Saya dengan ID IBM Anda, ketik “Metrik Lisensi” ke bilah Pencarian Produk, lalu temukan 'IBM License Metric Tool' di antara produk yang terdaftar dan centang tombol berlangganan. Jika Anda tidak memiliki ID IBM, kunjungi Profil Akun Saya.

Jika Anda tidak memiliki ID IBM, kunjungi Profil Akun Saya.