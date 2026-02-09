1. Apakah IBM® berhak mengaudit pelanggan?

Ya, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Passport Advantage atau Passport Advantage Express, IBM® memiliki hak untuk melakukan audit terhadap pelanggan.

2. Bagaimana IBM® menentukan apakah pelanggan mematuhi syarat dan ketentuan Sub-kapasitas?

Merupakan tanggung jawab pelanggan untuk menjaga kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan subkapasitas. IBM® berhak untuk mengaudit penggunaan produk piranti lunak IBM® oleh pelanggan guna memverifikasi kepatuhan. Setiap situasi pelanggan bersifat unik, dan pendekatan audit akan disesuaikan untuk menilai kepatuhan yang spesifik terhadap lingkungan tersebut.

3. Bagaimana jika pelanggan meningkatkan kapasitas yang tersedia dengan menambahkan inti prosesor tambahan tanpa terlebih dahulu menambahkan otorisasi lisensi?

Pelanggan akan tidak patuh. Persyaratan lisensi kami mengharuskan pelanggan memperoleh hak lisensi sebelum meningkatkan kapasitas inti prosesor agar tetap patuh. IBM® akan meminta pembayaran untuk lisensi yang diperlukan atas inti prosesor tambahan yang berlaku sejak tanggal kapasitas inti prosesor tambahan tersebut ditambahkan (termasuk cakupan kembali untuk Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak).

4. Jika pelanggan memiliki beberapa instance atau paket produk yang berjalan dalam satu partisi, bagaimana inti dihitung?

Core dilisensikan berdasarkan kapasitas inti prosesor yang tersedia untuk perangkat lunak IBM®. Dari perspektif lisensi, sebuah partisi dapat memiliki sejumlah “instance” atau “paket” (bukan istilah yang ditetapkan secara hukum) dari suatu produk yang berjalan; kami tidak menghitung beberapa instance dari produk tersebut - kami hanya melisensikan berdasarkan inti prosesor maksimum (puncak) yang ditetapkan untuk partisi tersebut dan tersedia bagi produk tersebut. Jika jumlah instance menyebabkan kapasitas partisi meningkat, ILMT akan menangkap “tanda air tinggi” tersebut sehingga pelanggan dapat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kami.

5. Apakah lisensi IBM® mengizinkan masa tenggang dan/atau “true-up” berkala agar sesuai?

Tidak, persyaratan lisensi IBM® tidak menyediakan masa tenggang untuk melakukan “pembenaran”. Selain itu, ketentuan lisensi PVU tidak didasarkan pada “penggunaan”. Persyaratan lisensi PVU penuh dan subkapasitas mengharuskan kapasitas inti prosesor maksimum (puncak) untuk server/klaster (penuh) atau partisi (sub-cap) telah dilisensikan sebelum penerapan atau peningkatan kapasitas tersebut. IBM® License Metric Tool memantau lingkungan server virtual pelanggan secara berkelanjutan dan melaporkan kembali “tanda air tinggi” ini dalam satuan PVU berdasarkan produk piranti lunak, per partisi. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membandingkan total produk pada output laporan ILMT dengan inventaris POE lisensi mereka guna mengonfirmasi kepatuhan

6. Apakah alat saat ini diperlukan untuk melacak penggunaan lisensi Sub-kapasitas?

Ya, penggunaan IBM® License Metric Tool (atau IBM® BigFix Inventory, Manajemen Aset Flexera One dengan IBM® Observability IT, atau Manajemen Aset Flexera One IT) kini diperlukan untuk lisensi Sub-kapasitas.