Passport Advantage Online untuk Reseller IBM

Passport Advantage Online for Resellers menyediakan akses masuk yang aman ke informasi, alat, dan aplikasi Passport Advantage khusus untuk melakukan pemesanan, membuat penawaran, mengunduh file harga, membuat laporan, dan mengelola kontak.

    Jika Anda adalah Reseller Distributor Bernilai Tambah (VADR) resmi untuk Passport Advantage Online, masuk sebagai IBM Business Partner sekarang. 

    Baru mengenal PAO? Ikuti tur

    Luangkan 3 menit untuk menjelajahi Passport Advantage Online for Resellers. Lihat daftar semua yang dapat Anda lihat dan lakukan di Situs IBM Passport Advantage Anda:

    • Akses Pemesanan Online (eorder), Penjualan Terpandu Mitra, serta Pengajuan, Penawaran, dan Pesanan
    • Unduh file harga untuk perangkat lunak dan SaaS/suku cadang lisensi bulanan. Anda dapat memilih untuk mengunduh: (1) harga saat ini (2) harga saat ini dan masa depan (3) harga masa depan
    • Lihat dan buat laporan HANYA berdasarkan hubungan transaksional Anda
      • Passport Advantage dan Passport Advantage Express memberikan informasi pelanggan dan menghasilkan laporan aktivitas pelanggan berdasarkan hubungan penjualan Anda. Anda dapat mencari berdasarkan Perjanjian Pelanggan atau nomor Situs, atribut Pelanggan termasuk nama pelanggan, negara/wilayah, jenis pendaftaran, dan hari jadi.
      • Item baris perpanjangan aktif berdasarkan tanggal, nomor Perjanjian, nomor Penawaran, dan nama Situs.
      • Item baris perpanjangan aktif Lisensi Berjangka Komitmen
      • Laporan pelanggan pengguna akhir
      • Laporan 180 hari
      • Status pemenuhan SaaS
      • Formulir ketentuan SaaS/Pelaporan elemen data
      • Laporan Kelebihan yang Ditangguhkan
      • Pemberitahuan harga perpanjangan kontrak
      • Perbaruan lisensi berlangganan
    • Selain tugas dan alat yang tercantum di atas, Kontak Utama Situs dan, dalam beberapa kasus, Kontak Sekunder dapat menggunakan Manajemen Akun untuk:
    • menambah dan menghapus pengguna
    • menyetujui atau menolak permintaan akses (nominasi mandiri),
    • memperbarui informasi pengguna
    • menetapkan peran dan memberikan hak penggunaan dan hak alat untuk Pelaporan, Pemesanan online, Pengajuan, Penawaran dan Pemesanan, serta Penjualan Terpandu Mitra.

    Untuk mempelajari caranya, tonton video berdurasi 2:44 menit.

    Jika Anda ingin, pelajari cara masuk atau meminta akses ke situs IBM Passport Advantage for Resellers:

    1. Klik tombol ‘Request Access‘ (Minta Akses) di sebelah kiri.
    2. Masukkan ID dan sandi IBM 
      Catatan: Jika Anda belum memiliki ID dan sandi IBM, Anda akan diperintahkan untuk membuatnya. Setelah ID Anda terdaftar di sistem IBM, ketika Anda mengklik Sign again (Masuk lagi) Anda akan diminta untuk mengisi formulir otorisasi atau formulir nominasi mandiri.
    3. Berikan informasi yang diminta
      • Masukkan Nomor Situs Anda 
        Catatan: Nomor Lokasi tersedia di sebagian besar Perjanjian PA dan dokumen transaksi
      • Centang kotak yang sesuai di bawah ‘I believe I am the Primary Contact for this Site’ (Saya yakin saya adalah Kontak Utama untuk Situs ini). Jika Anda bukan Kontak Utama, centang NO (TIDAK). Permintaan akses Anda akan diteruskan ke Situs Utama untuk diproses dan disetujui.
    4. Ketika Anda menerima email yang memberitahukan bahwa Permintaan Akses Anda telah disetujui, cukup Masuk lagi .

    Jika perlu bantuan, hubungi tim eCustomer Care.

    Jalankan laporan

    Pelajari bagaimana Anda dapat menggunakan Situs Passport Advantage Online for Resellers untuk:

    • tarik data item baris perpanjangan aktif
    • buat penawaran perpanjangan kontrak untuk pelanggan Anda
    • mengunduh laporan tingkat tinggi dan terperinci yang dapat membantu Anda tetap mengikuti perkembangan perpanjangan kontrak yang akan datang

    Pelajari bagaimana Anda dapat menggunakan kemampuan dalam Situs PAO Anda untuk menghasilkan laporan riwayat pesanan ringkasan dan terperinci untuk semua Pelanggan Passport Advantage/Passport Advantage Express dan Layanan Cloud Anda dengan:

    1. Perjanjian Pelanggan dan Situs #
    2. Menu Notifikasi Atribut Pelanggan

    Data untuk membantu Anda:

    • memahami inventaris pelanggan Anda, riwayat transaksi
    • persiapkan dan tutup perpanjangan yang akan datang
    • temukan peluang penjualan tambahan
    • membantu klien dengan manajemen aset dan penerapan perangkat lunak