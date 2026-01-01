Untuk mempelajari caranya, tonton video berdurasi 2:44 menit.



Jika Anda ingin, pelajari cara masuk atau meminta akses ke situs IBM Passport Advantage for Resellers:



Klik tombol ‘Request Access‘ (Minta Akses) di sebelah kiri. Masukkan ID dan sandi IBM

Catatan: Jika Anda belum memiliki ID dan sandi IBM, Anda akan diperintahkan untuk membuatnya. Setelah ID Anda terdaftar di sistem IBM, ketika Anda mengklik Sign again (Masuk lagi) Anda akan diminta untuk mengisi formulir otorisasi atau formulir nominasi mandiri. Berikan informasi yang diminta Masukkan Nomor Situs Anda

Catatan: Nomor Lokasi tersedia di sebagian besar Perjanjian PA dan dokumen transaksi Centang kotak yang sesuai di bawah ‘I believe I am the Primary Contact for this Site’ (Saya yakin saya adalah Kontak Utama untuk Situs ini). Jika Anda bukan Kontak Utama, centang NO (TIDAK). Permintaan akses Anda akan diteruskan ke Situs Utama untuk diproses dan disetujui. Ketika Anda menerima email yang memberitahukan bahwa Permintaan Akses Anda telah disetujui, cukup Masuk lagi .

Jika perlu bantuan, hubungi tim eCustomer Care.