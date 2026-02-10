Pelaporan Online Passport Advantage

Hak akses perangkat lunak aktif dan masa depan – Cari hak akses aktif dan masa depan Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan jenis hak akses (yaitu, dibeli, diperbarui, dialokasikan, dan masa depan) dan jenis rentang tanggal hak akses (mis. dibeli, diperbarui, dialokasikan).

Penawaran perpanjangan perangkat lunak aktif – Lihat penawaran perpanjangan perangkat lunak yang terbuka untuk Situs Anda dan lakukan pencarian berdasarkan nomor Perjanjian, nomor Situs, nomor reseller, nomor penawaran, dan/atau tanggal jatuh tempo perpanjangan.

Riwayat pesanan – Cari pesanan yang ditempatkan oleh situs Anda. Anda dapat melakukan pencarian berdasarkan jenis pesanan (yaitu pembelian, pembaruan, media, Perangkat Lunak sebagai Layanan) dan rentang tanggal pesanan penjualan.

Riwayat migrasi – Cari migrasi yang telah diselesaikan oleh Situs Anda berdasarkan tanggal. (Laporan ini hanya berlaku untuk transaksi Passport Advantage)

Riwayat unduhan – Lihat unduhan perangkat lunak yang telah diselesaikan oleh Situs Anda. Anda dapat melakukan pencarian berdasarkan rentang tanggal unduhan. Laporan riwayat unduhan perangkat lunak menampilkan riwayat sesuai dengan perjanjian yang berlaku saat ini dan informasi situs yang tercatat. Migrasi perjanjian tidak dipertimbangkan.

Catatan: hanya pengguna resmi yang dapat menanyakan, melihat, dan Unduh laporan yang tercantum di atas