Pelaporan Online Passport Advantage

Bentuk geometris abstrak biru dan hitam dengan efek 3D.

Menggunakan fitur pelaporan untuk mencari hak akses serta penawaran perpanjangan aktif,  unduhan, migrasi, dan riwayat pesanan

Jenis laporan

Hak akses perangkat lunak aktif dan masa depan – Cari hak akses aktif dan masa depan Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan jenis hak akses (yaitu, dibeli, diperbarui, dialokasikan, dan masa depan) dan jenis rentang tanggal hak akses (mis. dibeli, diperbarui, dialokasikan).

Penawaran perpanjangan perangkat lunak aktif – Lihat penawaran perpanjangan perangkat lunak yang terbuka untuk Situs Anda dan lakukan pencarian berdasarkan nomor Perjanjian, nomor Situs, nomor reseller, nomor penawaran, dan/atau tanggal jatuh tempo perpanjangan.

Riwayat pesanan – Cari pesanan yang ditempatkan oleh situs Anda. Anda dapat melakukan pencarian berdasarkan jenis pesanan (yaitu pembelian, pembaruan, media, Perangkat Lunak sebagai Layanan) dan rentang tanggal pesanan penjualan.

Riwayat migrasi – Cari migrasi yang telah diselesaikan oleh Situs Anda berdasarkan tanggal. (Laporan ini hanya berlaku untuk transaksi Passport Advantage)

Riwayat unduhan – Lihat unduhan perangkat lunak yang telah diselesaikan oleh Situs Anda. Anda dapat melakukan pencarian berdasarkan rentang tanggal unduhan. Laporan riwayat unduhan perangkat lunak menampilkan riwayat sesuai dengan perjanjian yang berlaku saat ini dan informasi situs yang tercatat. Migrasi perjanjian tidak dipertimbangkan.

Catatan: hanya pengguna resmi yang dapat menanyakan, melihat, dan Unduh laporan yang tercantum di atas

Menjalankan laporan

Jika Anda diberi wewenang untuk menjalankan laporan:

  • Masuk ke Situs PAO Anda dengan ID dan kata sandi IBM® Anda
  • Pilih “Pelaporan”
  • Pilih jenis laporan — Hak Akses Aktif, Penawaran Perpanjangan Aktif, Riwayat Pesanan, Riwayat Migrasi, Riwayat Unduhan
  • Tentukan kriteria laporan Anda menggunakan menu drop-down dan daftar pilihan
    Catatan: kolom yang ditandai dengan tanda bintang bersifat wajib.
  • Gunakan menu pilihan ‘Urutkan berdasarkan‘
    Perhatikan bahwa ini adalah langkah yang wajib dilakukan untuk semua pelaporan.
  • Klik untuk ‘Kirim Laporan Ringkasan‘, ‘Kirim laporan detail‘, atau ‘Simpan sebagai default‘
    Catatan: Opsi bervariasi menurut jenis laporan.

Untuk bantuan dengan login atau fungsionalitas PAO, silakan eCustomer Care.