Beli dan perbarui

Masuk ke Situs PAO Anda, lalu arahkan ke menu Pembelian & Perpanjangan dan pilih Katalog Produk. Lakukan pencarian berdasarkan deskripsi produk, kategori, dan jenis lisensi (misalnya Lisensi & Berlangganan serta Dukungan Perangkat Lunak). Jika Anda tidak dapat menemukan produk yang dimaksud, hubungi IBM® Business Partner atau perwakilan Penjualan IBM® setempat untuk mendapatkan bantuan.
Fungsi tambahan memungkinkan Anda untuk:
Dari menu Pembelian & Perpanjangan, pilih Perpanjangan untuk melihat semua perpanjangan yang menunggu ulasan/tindakan Anda.
Anda memiliki opsi untuk melihat
Ketika Anda siap untuk melakukan pembaruan, Anda memiliki opsi untuk memperbarui secara online atau melalui IBM® Business Partner atau IBM® Renewal Rep lokal Anda.
*Setiap perubahan yang Anda minta akan dikembalikan ke IBM® sebelum Anda dapat menyelesaikan perpanjangan online.
Proses perpanjangan online Anda selesai.