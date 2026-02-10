Beli dan perbarui

Masuk ke Passport Advantage Online untuk

  • Beli perangkat lunak baru dari Katalog Penawaran Populer Passport Advantage
  • Perbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM®

Masuk ke Situs PAO Anda, lalu arahkan ke menu Pembelian & Perpanjangan dan pilih Katalog Produk. Lakukan pencarian berdasarkan deskripsi produk, kategori, dan jenis lisensi (misalnya Lisensi & Berlangganan serta Dukungan Perangkat Lunak). Jika Anda tidak dapat menemukan produk yang dimaksud, hubungi IBM® Business Partner atau perwakilan Penjualan IBM® setempat untuk mendapatkan bantuan.

Fungsi tambahan memungkinkan Anda untuk:

  • Lihat cakupan yang jatuh tempo untuk pembaruan dan pembelian melalui Mitra Bisnis atau langsung dengan IBM® di (SRP)
  • Lihat dan minta penawaran dari perwakilan penjualan Anda
  • Melihat dan menyimpan konten keranjang belanja Anda
  • Lihat status pesanan yang dilakukan dalam 30 hari terakhir atau lihat pesanan tertentu dengan memasukkan nomor referensi pesanan
Dari menu Pembelian & Perpanjangan, pilih Perpanjangan untuk melihat semua perpanjangan yang menunggu ulasan/tindakan Anda.

Anda memiliki opsi untuk melihat

  • Penawaran perpanjangan per bulan
  • Rincian penawaran perpanjangan berdasarkan Perjanjian/Pelanggan

Ketika Anda siap untuk melakukan pembaruan, Anda memiliki opsi untuk memperbarui secara online atau melalui IBM® Business Partner atau IBM® Renewal Rep lokal Anda.

  1. Saat Anda menerima pemberitahuan penawaran perpanjangan, klik Passport Advantage Online
  2. Masuk menggunakan IBMid dan kata sandi Anda untuk secara otomatis diarahkan ke layar penawaran perpanjangan. Di sana, Anda akan melihat informasi pembaruan Anda beserta nomor penawaran perpanjangan. Anda juga akan melihat dua tab tambahan.
    • Tab Informasi Akun menyediakan informasi tentang akun Anda, termasuk nomor pelanggan IBM® Anda dan tanggal jatuh tempo perpanjangan Anda.
    • Tab Perwakilan Penjualan memberikan informasi kontak untuk perwakilan Penjualan IBM® Anda.
  3. Untuk memperbarui, klik "Tambahkan ke keranjang belanja."
  4. Dari layar keranjang belanja, Anda akan melihat semua item baris untuk Langganan Perangkat Lunak dan perpanjangan Dukungan. Perhatikan bahwa langkah ‘Harga‘ diselesaikan secara otomatis. Pada tahap ini, Anda memiliki opsi untuk:
    • hapus item baris*
    • melakukan pengeditan*
    • Lihat

      *Setiap perubahan yang Anda minta akan dikembalikan ke IBM® sebelum Anda dapat menyelesaikan perpanjangan online.

  5. Untuk melakukan pemesanan, klik ’Check out.’
    • Anda sekarang berada di layar ‘Checkout — Penagihan dan pengiriman‘.
    • Baca syarat dan ketentuan, lalu klik, ’Saya setuju’.
    • Klik tombol ‘lanjutkan‘.
  6. Anda sekarang berada di halaman Ulasan dan kirim pesanan.
    • Pilih Metode Pembayaran Pilihan Anda (PPM). Bayar dengan kartu kredit adalah pilihan default. Anda juga memiliki opsi untuk membayar dengan pesanan pembelian. Catatan . Metode pembayaran dapat berbeda di setiap negara.
    • Untuk membayar dengan kartu kredit
      • Ketik nomor kartu kredit Anda.
      • Pilih bulan kedaluwarsa kartu kredit Anda.
      • Pilih tahun kedaluwarsa kartu kredit Anda.
      • Masukkan kode keamanan.
        • Untuk sebagian besar kartu, cari nomor 3 digit yang tercetak di bagian belakang kartu Anda. Nomor itu muncul setelah dan di sebelah kanan nomor kartu Anda.
        • Untuk kartu American Express Carilah nomor 4 digit yang tercetak di bagian depan kartu Anda. Itu muncul di atas dan sebelum atau sesudah. nomor kartu Anda.
        • Ketika Anda siap, klik tombol ‘Kirim‘.
  7. Anda sekarang berada di layar Konfirmasi Pesanan dan informasi. Layar ini menunjukkan nomor referensi pesanan Anda untuk pembaruan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak yang baru saja Anda kirimkan.
    • Silakan cetak layar ini sebagai catatan yang berisi nomor referensi pesanan, informasi tentang metode pembayaran, dan . deskripsi barang dalam pesanan Anda.

Proses perpanjangan online Anda selesai.

