Beli dan perbarui

Masuk ke Situs PAO Anda, lalu arahkan ke menu Pembelian & Perpanjangan dan pilih Katalog Produk. Lakukan pencarian berdasarkan deskripsi produk, kategori, dan jenis lisensi (misalnya Lisensi & Berlangganan serta Dukungan Perangkat Lunak). Jika Anda tidak dapat menemukan produk yang dimaksud, hubungi IBM® Business Partner atau perwakilan Penjualan IBM® setempat untuk mendapatkan bantuan.

Fungsi tambahan memungkinkan Anda untuk: