Lihat Bukti Sertifikasi Hak Akses – Lihat sertifikat PoE untuk Situs Anda

Lihat inventaris hak akses dan perbarui penerapan*

Alokasi – Melihat alokasi hak lisensi saat ini untuk situs Anda

Memperbarui alokasi hak akses – Perbarui alokasi hak akses yang berlaku saat ini (Unduhan Perangkat Lunak, Permintaan Media, dan/atau Dukungan Teknis) untuk situs Anda

Lihat inventaris hak akses – Melihat laporan ringkasan jumlah hak akses produk untuk Situs Anda. Laporan dapat diekspor atau dicetak

Mencatat dan melacak hak akses penggunaan produk yang telah diterapkan – Pelacakan penerapan memungkinkan Anda untuk mencatat dan melacak jumlah hak akses penggunaan yang telah diterapkan pada suatu Situs tertentu. Penerapan dapat dimulai, diubah, atau dilihat melalui Laporan Alokasi Hak Akses

*Catatan: Anda harus memiliki akses ke Situs PAO Anda dan izin untuk melihat / memperbarui hak akses

Alokasi hak akses tidak melacak jumlah penerapan

Hanya Kontak Utama dan pengguna yang diotorisasi oleh Kontak Utama yang dapat membuat dan memperbarui data penerapan

Penerapan dapat dimulai, diubah, atau dilihat melalui Laporan Alokasi Hak Akses.

IBM® tidak mengubah data penerapan Anda.