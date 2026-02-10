Lihat Bukti Sertifikasi Hak Akses – Lihat sertifikat PoE untuk Situs Anda
Lihat inventaris hak akses dan perbarui penerapan*
Alokasi – Melihat alokasi hak lisensi saat ini untuk situs Anda
Memperbarui alokasi hak akses – Perbarui alokasi hak akses yang berlaku saat ini (Unduhan Perangkat Lunak, Permintaan Media, dan/atau Dukungan Teknis) untuk situs Anda
Lihat inventaris hak akses – Melihat laporan ringkasan jumlah hak akses produk untuk Situs Anda. Laporan dapat diekspor atau dicetak
Mencatat dan melacak hak akses penggunaan produk yang telah diterapkan – Pelacakan penerapan memungkinkan Anda untuk mencatat dan melacak jumlah hak akses penggunaan yang telah diterapkan pada suatu Situs tertentu. Penerapan dapat dimulai, diubah, atau dilihat melalui Laporan Alokasi Hak Akses
*Catatan: Anda harus memiliki akses ke Situs PAO Anda dan izin untuk melihat / memperbarui hak akses
IBM® tidak mengubah data penerapan Anda.