Hak Akses Passport Advantage Express

Hak akses penting bagi pengalaman Passport Advantage dan IBM® Software Subscription and Support Anda.

Untuk setiap ‘Produk yang Memenuhi Syaratan‘ yang Anda beli, Anda menerima Bukti Hak Akses (“PoE”) dari IBM® yang menentukan tingkat penggunaan resmi. PoE (didukung oleh faktur atau tanda terima berbayar yang sesuai) berfungsi sebagai bukti tingkat penggunaan resmi Pelanggan.

Masuk ke Passport Advantage Online untuk:

Lihat Bukti Sertifikasi Hak Akses – Lihat sertifikat PoE untuk Situs Anda

Lihat inventaris hak akses dan perbarui penerapan*

Alokasi – Melihat alokasi hak lisensi saat ini untuk situs Anda

Memperbarui alokasi hak akses – Perbarui alokasi hak akses yang berlaku saat ini (Unduhan Perangkat Lunak, Permintaan Media, dan/atau Dukungan Teknis) untuk situs Anda

Lihat inventaris hak akses – Melihat laporan ringkasan jumlah hak akses produk untuk Situs Anda. Laporan dapat diekspor atau dicetak

Mencatat dan melacak hak akses penggunaan produk yang telah diterapkan – Pelacakan penerapan memungkinkan Anda untuk mencatat dan melacak jumlah hak akses penggunaan yang telah diterapkan pada suatu Situs tertentu. Penerapan dapat dimulai, diubah, atau dilihat melalui Laporan Alokasi Hak Akses

*Catatan: Anda harus memiliki akses ke Situs PAO Anda dan izin untuk melihat / memperbarui hak akses 

  • Alokasi hak akses tidak melacak jumlah penerapan
  • Hanya Kontak Utama dan pengguna yang diotorisasi oleh Kontak Utama yang dapat membuat dan memperbarui data penerapan
  • Penerapan dapat dimulai, diubah, atau dilihat melalui Laporan Alokasi Hak Akses.

IBM® tidak mengubah data penerapan Anda.

Butuh Bantuan? Hubungi tim eCustomer Care setempat.
