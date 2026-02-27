Mulailah dengan mengenal opsi Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda untuk Perangkat Lunak Lokal. Opsi tersebut meliputi:
Ikuti terus pengumuman rilis perangkat lunak baru (eGA) dan tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar (BSC) yang akan datang (kadang-kadang disebut sebagai Akhir Dukungan).
Jika Anda menemukan bahwa versi (atau rilis) yang lebih baru dari perangkat lunak Anda tersedia atau bahwa perangkat lunak yang Anda gunakan mendekati tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar (BSC) (kadang-kadang disebut sebagai tanggal Akhir Dukungan (EOS)), ambil tindakan.
Pilihan terbaik Anda adalah menggunakan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda untuk mengunduh versi yang lebih baru atau rilis sebelum tanggal BSC yang akan datang. Pelajari caranya.
Jika karena alasan apa pun Anda tidak dapat mengunduh VRM yang lebih baru sebelum VRM yang Anda jalankan mencapai tanggal BSC-nya atau tidak ada VRM yang lebih baru yang tersedia untuk diunduh, hubungi Perwakilan Perpanjangan Anda, IBM® Business Partner pilihan Anda, atau Perwakilan Penjualan untuk menjelajahi satu atau lebih opsi berikut.
Buka halaman beranda Siklus Hidup Produk Dukungan IBM® .
Daftar untuk tetap mendapat informasi tentang pembaruan dukungan produk IBM® yang penting dengan Pemberitahuan Saya.
Berlangganan Pengumuman Perangkat Lunak. Gunakan manfaat S&S Anda untuk mendapatkan nilai maksimum dari investasi perangkat lunak Anda.
Jelajahi semua versi atau rilis perangkat lunak IBM® Anda yang bertransisi ke Dukungan Diperpanjang atau Berkelanjutan di 2H 2025 dan 1H 2026.