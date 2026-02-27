Ikuti terus pengumuman rilis perangkat lunak baru (eGA) dan tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar (BSC) yang akan datang (kadang-kadang disebut sebagai Akhir Dukungan).

Jika Anda menemukan bahwa versi (atau rilis) yang lebih baru dari perangkat lunak Anda tersedia atau bahwa perangkat lunak yang Anda gunakan mendekati tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar (BSC) (kadang-kadang disebut sebagai tanggal Akhir Dukungan (EOS)), ambil tindakan.

Pilihan terbaik Anda adalah menggunakan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda untuk mengunduh versi yang lebih baru atau rilis sebelum tanggal BSC yang akan datang. Pelajari caranya.

Jika karena alasan apa pun Anda tidak dapat mengunduh VRM yang lebih baru sebelum VRM yang Anda jalankan mencapai tanggal BSC-nya atau tidak ada VRM yang lebih baru yang tersedia untuk diunduh, hubungi Perwakilan Perpanjangan Anda, IBM® Business Partner pilihan Anda, atau Perwakilan Penjualan untuk menjelajahi satu atau lebih opsi berikut.