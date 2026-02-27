Ikhtisar Dukungan Perangkat Lunak

Wujudkan nilai penuh Perangkat Lunak IBM® Anda sepanjang seluruh siklus hidupnya dengan S & S (Dukungan Dasar) dan Opsi Dukungan Diperpanjang dan Berkelanjutan.

    Ikhtisar

    Mulailah dengan mengenal opsi Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda untuk Perangkat Lunak Lokal. Opsi tersebut meliputi:

    1. Langganan dan Dukungan IBM® (juga disebut sebagai dukungan 'Dasar'): Pembaruan komprehensif dan solusi dukungan teknis yang disertakan dengan pembelian program perangkat lunak IBM® yang dilisensikan berdasarkan IBM® International Passport Advantage Agreement (IPLA).
    2. Dukungan IBM® yang Diperpanjang: Opsi dukungan perangkat lunak untuk versi atau rilis produk tertentu yang telah mencapai tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar.
    3. Dukungan Berkelanjutan IBM®: Opsi dukungan perangkat lunak untuk produk yang diperoleh melalui IBM® Passport Advantage yang telah mencapai Penyelesaian Dukungan Dasar untuk semua versi dan rilis.
    4. IBM® Advanced Support: Opsi dukungan perangkat lunak untuk produk yang diperoleh melalui IBM® Passport Advantage untuk yang memerlukan penanganan kasus yang diprioritaskan dan tujuan waktu respons yang lebih pendek daripada yang tersedia dengan Langganan dan Dukungan standar.

    Ambil Tindakan

    Ikuti terus pengumuman rilis perangkat lunak baru (eGA) dan tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar (BSC) yang akan datang (kadang-kadang disebut sebagai Akhir Dukungan).

    Jika Anda menemukan bahwa versi (atau rilis) yang lebih baru dari perangkat lunak Anda tersedia atau bahwa perangkat lunak yang Anda gunakan mendekati tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar (BSC) (kadang-kadang disebut sebagai tanggal Akhir Dukungan (EOS)), ambil tindakan.

    Pilihan terbaik Anda adalah menggunakan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda untuk mengunduh versi yang lebih baru atau rilis sebelum tanggal BSC yang akan datang. Pelajari caranya.

    Jika karena alasan apa pun Anda tidak dapat mengunduh VRM yang lebih baru sebelum VRM yang Anda jalankan mencapai tanggal BSC-nya atau tidak ada VRM yang lebih baru yang tersedia untuk diunduh, hubungi Perwakilan Perpanjangan Anda, IBM® Business Partner pilihan Anda, atau Perwakilan Penjualan untuk menjelajahi satu atau lebih opsi berikut.

    Dapatkan Pemberitahuan

     

      Sumber daya
      Berlangganan pemberitahuan dukungan

      Daftar untuk tetap mendapat informasi tentang pembaruan dukungan produk IBM® yang penting dengan Pemberitahuan Saya.

      Lihat apa yang baru dan tersedia untuk diunduh

      Berlangganan Pengumuman Perangkat Lunak. Gunakan manfaat S&S Anda untuk mendapatkan nilai maksimum dari investasi perangkat lunak Anda.

      Lihat produk dengan tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar yang akan datang

      Jelajahi semua versi atau rilis perangkat lunak IBM® Anda yang bertransisi ke Dukungan Diperpanjang atau Berkelanjutan di 2H 2025 dan 1H 2026.

