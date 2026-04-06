Tabel Satuan Konversi

untuk penawaran yang dilisensikan pada pengeluaran, pendapatan, atau aset keuangan

Ilustrasi bentuk geometris dalam nuansa warna biru, hitam, dan abu-abu
Tabel Konversi berikut digunakan untuk mengonversi mata uang lokal ke Unit Konversi umum untuk penawaran yang dilisensikan pada pengeluaran, pendapatan, atau aset keuangan. Manajemen Akun digunakan oleh Kontak Utama Anda dan Kontak Sekunder yang ditunjuk untuk memberikan akses PAO dan menetapkan peran, izin aplikasi, dan hak istimewa penggunaan untuk Situs Passport Advantage Anda.

Ikhtisar

Tabel Konversi berikut digunakan untuk mengonversi mata uang lokal ke Unit Konversi umum. Hal ini memberi pelanggan manfaat agregasi global untuk lisensi berbasis mata uang, memberikan harga berbasis volume seiring pertumbuhan pelanggan.

Catatan: Faktor konversi yang tercantum di sini tidak terkait dengan konversi nilai tukar mata uang asing. Ini adalah nilai stabil berdasarkan hubungan historis antar mata uang. Faktor-faktor pada tabel ini akan tetap tidak berubah kecuali jika diperlukan perubahan material.

Untuk informasi tambahan, silakan hubungi Perwakilan Penjualan IBM® Anda.

Instruksi

Untuk menggunakan Tabel Konversi:

  1. Temukan mata uang negara yang berlaku untuk dikonversi pada tabel konversi.
  2. Bagilah jumlah mata uang lokal dengan faktor konversi.
  3. Ulangi sesuai kebutuhan untuk beberapa mata uang.

Contoh

Langkah 1: Temukan mata uang negara yang berlaku untuk yang berikut ini:

  • Faktor konversi Euro = 0,92
  • Faktor Konversi Dolar AS = 1,00
  • Faktor Konversi Pound Inggris = .79

Langkah 2: Bagi mata uang lokal dengan faktor konversi:

  • 100.000 Euro/0,92 Faktor Konversi = 108.696 Unit Konversi
  • 75.000 Dolar AS/1,00 Faktor Konversi = 75.000 Unit Konversi
  • 50.000 Poundsterling Inggris /0,79 Faktor Konversi = 63.291 Unit Konversi

Hasil: 108,696 + 75.000 + 63,291 = 246,987 total Unit Konversi yang diperlukan

A

NegaraMata uangKodeBagi dengan
KEPULAUAN ALANDEuroEUR0,92
ALJAZAIRDinar AlgeriaDZK134,33
SAMOA AMERIKADolar ASUSD1,00
ANDORAEuroEUR0,92
ANGOLAKwanzaAOA958,97
ARGENTINAPeso ArgentinaARS1.296,37
AUSTRALIADolar AustraliaAUD1,58
AUSTRIAEuroEUR0,92
AZERBAIJANManat AzerbaijanAZN1,70

B

BAHRAINDinar BahrainBHD0,38
BANGLADESHTakaBDT125,21
BELGIAEuroEUR0,92
BOTSWANAPulaBWP13,76
BRASILReal BrasilBRL5,70
BULGARIALev BulgariaBGN1,90

C

KAMERUNFranc CFA BEACXAF604,22
KANADADolar KanadaCAD1,47
CHILIPeso ChiliCLF957,09
TIONGKOKYuan RenminbiCNY7,36
PULAU NATALDolar AustraliaAUD1,58
KEPULAUAN COCOS (KEELING)Dolar AustraliaAUD1,58
KOLOMBIAPeso KolombiaCOP4.292,88
KONGO, REPUBLIK DEMOKRATIKFranc KongoCDF2.870,79
KEPULAUAN COOKDolar Selandia BaruNZD1.71
KOSTA RIKAColon Kosta RikaCRC505,80
PANTAI GADINGFranc CFA BCEAOXOF624,14
KROASIAEuroEUR0,92
SIPRUSEuroEUR0,92
REPUBLIK CEKOKoruna CekoCZK23,10

D

DENMARKKrone DenmarkDKK6,87
REPUBLIK DOMINIKAPeso DominikaDOP63,48

E

EKUADORDolar ASUSD1,00
MESIRPound MesirEGP51,25
ESTONIAEuroEUR0,92
ETIOPIABirr EthiopiaETB134,61
EUROEuroEUR0,92

F

KEPULAUAN FAROEKrone DenmarkDKK6,87
FINLANDIAEuroEUR0,92
PRANCISEuroEUR0,92

G

GABONFranc CFA BEACXAF604,22
JERMANEuroEUR0,92
GHANACedi GhanaGHS15,52
YUNANIEuroEUR0,92
GREENLANDKrone DenmarkDKK6,87
GUATEMALAQuetzalGTQ7,79
GUERNSEYPound Inggris GBP0,79

H

PULAU HEARD DAN KEPULAUAN McDONALDDolar AustraliaAUD1,58
HONG KONGDolar Hong KongHKD7,78
HONGARIAForintHUF377,78

Tabel Satuan Konversi Lanjutkan

adalah

ISLANDIAKrona IslandiaISK140.51
INDIARupee IndiaINR87,36
INDONESIARupiahIDR16.170,14
IRAKDinar IrakIQD1.305.00
IRLANDIAEuroEUR0,92
MULAU MANPound InggrisGBP0,79
ISRAELShekel Israel BaruILS3,66
ITALIAEuroEUR0,92

J

JEPANGYenJPY146,02
JERSEYPound InggrisGBP0,79

K

KAZAKHSTANTengeKZT519,32
KENYAShilling KenyaKES130.22
KOREA, (Korea Selatan)WonKRW1.445,50
KUWAITDinar KuwaitKWD0,31

L

LATVIAEuroEUR0,92
LEBANONPound LebanonLBP92.129,17
LIECHTENSTEINFranc SwissCHF0,86
LITHUANIAEuroEUR0,92
LUKSEMBURGEuroEUR0,92

M

MALAYSIARinggit MalaysiaMYR4,48
MALIFranc CFA BCEAOXOF624,14
MALTAEuroEUR0,92
KEPULAUAN MARSHALLDolar ASUSD1,00
MARTINIQUEEuroEUR0,92
MAYOTTEEuroEUR0,92
MEKSIKOPeso MeksikoMXN20,72
MONAKOEuroEUR0,92
MONTENEGROEuroEUR0,92
MAROKODirham MarokoMAD9,73
MOZAMBIKMetical MozambikMZN64,54

N

NAMIBIADolar NamibiaNAD18,48
BELANDAEuroEUR0,92
SELANDIA BARUDolar Selandia BaruNZD1.71
NIGERIANairaNGN1.620,54
NIUEDolar Selandia BaruNZD1.71
PULAU NORFOLKDolar AustraliaAUD1,58
NORWEGIAKrone NorwegiaNOK10,63

O

OMANRial OmanOMR0,38

P

PAKISTANRupee PakistanPKR284.31
PANAMABalboaPAB1,00
PARAGUAYGuaraniPYG7.910,25
PERUNuevo SolPEN3,71
FILIPINAPeso FilipinaPHP57,17
POLANDIAZlotyPLN3,91
PORTUGALEuroEUR0,92
PUERTO RICODolar ASUSD1,00

Tabel Satuan Konversi Lanjutkan

Q

QATARRial QatarQAR3,64

R

RÉUNIONEuroEUR0,92
ROMANIALeu Rumania BaruRON4,63
FEDERASI RUSIARubel RusiaRUB88,84

S

SAINT BARTHÉLEMYEuroEUR0,92
SAINT MARTIN (BAGIAN PERANCIS)EuroEUR0,92
SAINT PIERRE DAN MIQUELONEuroEUR0,92
SAN MARINOEuroEUR0,92
ARAB SAUDIRiyal SaudiSAR3,75
SENEGALFranc CFA BCEAOXOF604,22
SERBIADinar SerbiaRSD107,78
SINGAPURADolar SingapuraSGD1,37
SLOWAKIAEuroEUR0,92
SLOVENIAEuroEUR0,92
AFRIKA SELATANRandZAR18,58
SPANYOLEuroEUR0,92
SRI LANKARupee Sri LankaLKR299,58
SVALBARDAND JAN MAYENKrone NorwegiaNOK10,63
SWEDIAKrona SwediaSEK10,24
SWISSFranc SwissCHE0,86

T

TAIWAN, PROVINSI TIONGKOKDolar Taiwan BaruTWD32,77
TANZANIA, REPUBLIK PERSATUANShilling TanzaniaTZS2.654,06
THAILANDBahtTHB34,65
TIMOR-LESTEDolar ASUSD1,00
TOKELAUDolar Selandia BaruNZD1.71
TUNISIADinar TunisiaTND3,20
TURKILira TurkiTRY38,52

U

UGANDAShilling UgandaUGX3.685,37
UKRAINAHryvniaUAH42,44
UNI EMIRAT ARABDirham Uni Emirat ArabAED3,67
INGGRIS RAYAPound SterlingGBP0,79
AMERIKA SERIKATDolar ASUSD1,00
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR AMERIKA SERIKATDolar ASUSD1,00
URUGUAYPeso UruguayUYI43,94

V

VENEZUELA, REPUBLIK BOLIVARIANBolivar FuerteVEF89,35
VIETNAMDongVND24.658,90
KEPULAUAN VIRGIN (INGGRIS)Dolar ASUSD1,00
KEPULAUAN VIRGIN (AS)Dolar ASUSD1,00

Z

ZAMBIAKwacha ZambiaZMW28,49