untuk penawaran yang dilisensikan pada pengeluaran, pendapatan, atau aset keuangan
Tabel Konversi berikut digunakan untuk mengonversi mata uang lokal ke Unit Konversi umum. Hal ini memberi pelanggan manfaat agregasi global untuk lisensi berbasis mata uang, memberikan harga berbasis volume seiring pertumbuhan pelanggan.
Catatan: Faktor konversi yang tercantum di sini tidak terkait dengan konversi nilai tukar mata uang asing. Ini adalah nilai stabil berdasarkan hubungan historis antar mata uang. Faktor-faktor pada tabel ini akan tetap tidak berubah kecuali jika diperlukan perubahan material.
Untuk informasi tambahan, silakan hubungi Perwakilan Penjualan IBM® Anda.
Untuk menggunakan Tabel Konversi:
Contoh
Langkah 1: Temukan mata uang negara yang berlaku untuk yang berikut ini:
Langkah 2: Bagi mata uang lokal dengan faktor konversi:
Hasil: 108,696 + 75.000 + 63,291 = 246,987 total Unit Konversi yang diperlukan
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|B
|BAHRAIN
|Dinar Bahrain
|BHD
|0,38
|BANGLADESH
|Taka
|BDT
|125,21
|BELGIA
|Euro
|EUR
|0,92
|BOTSWANA
|Pula
|BWP
|13,76
|BRASIL
|Real Brasil
|BRL
|5,70
|BULGARIA
|Lev Bulgaria
|BGN
|1,90
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|C
|KAMERUN
|Franc CFA BEAC
|XAF
|604,22
|KANADA
|Dolar Kanada
|CAD
|1,47
|CHILI
|Peso Chili
|CLF
|957,09
|TIONGKOK
|Yuan Renminbi
|CNY
|7,36
|PULAU NATAL
|Dolar Australia
|AUD
|1,58
|KEPULAUAN COCOS (KEELING)
|Dolar Australia
|AUD
|1,58
|KOLOMBIA
|Peso Kolombia
|COP
|4.292,88
|KONGO, REPUBLIK DEMOKRATIK
|Franc Kongo
|CDF
|2.870,79
|KEPULAUAN COOK
|Dolar Selandia Baru
|NZD
|1.71
|KOSTA RIKA
|Colon Kosta Rika
|CRC
|505,80
|PANTAI GADING
|Franc CFA BCEAO
|XOF
|624,14
|KROASIA
|Euro
|EUR
|0,92
|SIPRUS
|Euro
|EUR
|0,92
|REPUBLIK CEKO
|Koruna Ceko
|CZK
|23,10
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|D
|DENMARK
|Krone Denmark
|DKK
|6,87
|REPUBLIK DOMINIKA
|Peso Dominika
|DOP
|63,48
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|E
|EKUADOR
|Dolar AS
|USD
|1,00
|MESIR
|Pound Mesir
|EGP
|51,25
|ESTONIA
|Euro
|EUR
|0,92
|ETIOPIA
|Birr Ethiopia
|ETB
|134,61
|EURO
|Euro
|EUR
|0,92
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|F
|KEPULAUAN FAROE
|Krone Denmark
|DKK
|6,87
|FINLANDIA
|Euro
|EUR
|0,92
|PRANCIS
|Euro
|EUR
|0,92
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|G
|GABON
|Franc CFA BEAC
|XAF
|604,22
|JERMAN
|Euro
|EUR
|0,92
|GHANA
|Cedi Ghana
|GHS
|15,52
|YUNANI
|Euro
|EUR
|0,92
|GREENLAND
|Krone Denmark
|DKK
|6,87
|GUATEMALA
|Quetzal
|GTQ
|7,79
|GUERNSEY
|Pound Inggris
|GBP
|0,79
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|H
|PULAU HEARD DAN KEPULAUAN McDONALD
|Dolar Australia
|AUD
|1,58
|HONG KONG
|Dolar Hong Kong
|HKD
|7,78
|HONGARIA
|Forint
|HUF
|377,78
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|adalah
|ISLANDIA
|Krona Islandia
|ISK
|140.51
|INDIA
|Rupee India
|INR
|87,36
|INDONESIA
|Rupiah
|IDR
|16.170,14
|IRAK
|Dinar Irak
|IQD
|1.305.00
|IRLANDIA
|Euro
|EUR
|0,92
|MULAU MAN
|Pound Inggris
|GBP
|0,79
|ISRAEL
|Shekel Israel Baru
|ILS
|3,66
|ITALIA
|Euro
|EUR
|0,92
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|J
|JEPANG
|Yen
|JPY
|146,02
|JERSEY
|Pound Inggris
|GBP
|0,79
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|K
|KAZAKHSTAN
|Tenge
|KZT
|519,32
|KENYA
|Shilling Kenya
|KES
|130.22
|KOREA, (Korea Selatan)
|Won
|KRW
|1.445,50
|KUWAIT
|Dinar Kuwait
|KWD
|0,31
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|L
|LATVIA
|Euro
|EUR
|0,92
|LEBANON
|Pound Lebanon
|LBP
|92.129,17
|LIECHTENSTEIN
|Franc Swiss
|CHF
|0,86
|LITHUANIA
|Euro
|EUR
|0,92
|LUKSEMBURG
|Euro
|EUR
|0,92
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|M
|MALAYSIA
|Ringgit Malaysia
|MYR
|4,48
|MALI
|Franc CFA BCEAO
|XOF
|624,14
|MALTA
|Euro
|EUR
|0,92
|KEPULAUAN MARSHALL
|Dolar AS
|USD
|1,00
|MARTINIQUE
|Euro
|EUR
|0,92
|MAYOTTE
|Euro
|EUR
|0,92
|MEKSIKO
|Peso Meksiko
|MXN
|20,72
|MONAKO
|Euro
|EUR
|0,92
|MONTENEGRO
|Euro
|EUR
|0,92
|MAROKO
|Dirham Maroko
|MAD
|9,73
|MOZAMBIK
|Metical Mozambik
|MZN
|64,54
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|N
|NAMIBIA
|Dolar Namibia
|NAD
|18,48
|BELANDA
|Euro
|EUR
|0,92
|SELANDIA BARU
|Dolar Selandia Baru
|NZD
|1.71
|NIGERIA
|Naira
|NGN
|1.620,54
|NIUE
|Dolar Selandia Baru
|NZD
|1.71
|PULAU NORFOLK
|Dolar Australia
|AUD
|1,58
|NORWEGIA
|Krone Norwegia
|NOK
|10,63
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|O
|OMAN
|Rial Oman
|OMR
|0,38
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|P
|PAKISTAN
|Rupee Pakistan
|PKR
|284.31
|PANAMA
|Balboa
|PAB
|1,00
|PARAGUAY
|Guarani
|PYG
|7.910,25
|PERU
|Nuevo Sol
|PEN
|3,71
|FILIPINA
|Peso Filipina
|PHP
|57,17
|POLANDIA
|Zloty
|PLN
|3,91
|PORTUGAL
|Euro
|EUR
|0,92
|PUERTO RICO
|Dolar AS
|USD
|1,00
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|Q
|QATAR
|Rial Qatar
|QAR
|3,64
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|R
|RÉUNION
|Euro
|EUR
|0,92
|ROMANIA
|Leu Rumania Baru
|RON
|4,63
|FEDERASI RUSIA
|Rubel Rusia
|RUB
|88,84
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|S
|SAINT BARTHÉLEMY
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT MARTIN (BAGIAN PERANCIS)
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT PIERRE DAN MIQUELON
|Euro
|EUR
|0,92
|SAN MARINO
|Euro
|EUR
|0,92
|ARAB SAUDI
|Riyal Saudi
|SAR
|3,75
|SENEGAL
|Franc CFA BCEAO
|XOF
|604,22
|SERBIA
|Dinar Serbia
|RSD
|107,78
|SINGAPURA
|Dolar Singapura
|SGD
|1,37
|SLOWAKIA
|Euro
|EUR
|0,92
|SLOVENIA
|Euro
|EUR
|0,92
|AFRIKA SELATAN
|Rand
|ZAR
|18,58
|SPANYOL
|Euro
|EUR
|0,92
|SRI LANKA
|Rupee Sri Lanka
|LKR
|299,58
|SVALBARDAND JAN MAYEN
|Krone Norwegia
|NOK
|10,63
|SWEDIA
|Krona Swedia
|SEK
|10,24
|SWISS
|Franc Swiss
|CHE
|0,86
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|T
|TAIWAN, PROVINSI TIONGKOK
|Dolar Taiwan Baru
|TWD
|32,77
|TANZANIA, REPUBLIK PERSATUAN
|Shilling Tanzania
|TZS
|2.654,06
|THAILAND
|Baht
|THB
|34,65
|TIMOR-LESTE
|Dolar AS
|USD
|1,00
|TOKELAU
|Dolar Selandia Baru
|NZD
|1.71
|TUNISIA
|Dinar Tunisia
|TND
|3,20
|TURKI
|Lira Turki
|TRY
|38,52
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|U
|UGANDA
|Shilling Uganda
|UGX
|3.685,37
|UKRAINA
|Hryvnia
|UAH
|42,44
|UNI EMIRAT ARAB
|Dirham Uni Emirat Arab
|AED
|3,67
|INGGRIS RAYA
|Pound Sterling
|GBP
|0,79
|AMERIKA SERIKAT
|Dolar AS
|USD
|1,00
|PULAU-PULAU KECIL TERLUAR AMERIKA SERIKAT
|Dolar AS
|USD
|1,00
|URUGUAY
|Peso Uruguay
|UYI
|43,94
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|V
|VENEZUELA, REPUBLIK BOLIVARIAN
|Bolivar Fuerte
|VEF
|89,35
|VIETNAM
|Dong
|VND
|24.658,90
|KEPULAUAN VIRGIN (INGGRIS)
|Dolar AS
|USD
|1,00
|KEPULAUAN VIRGIN (AS)
|Dolar AS
|USD
|1,00
|Negara
|Mata uang
|Kode
|Bagi dengan
|Z
|ZAMBIA
|Kwacha Zambia
|ZMW
|28,49