Kategori Produk CEO adalah kumpulan komponen produk yang ditawarkan oleh IBM® berdasarkan Pengguna per CEO dan tunduk pada aturan akuisisi khusus termasuk persyaratan kuantitas pengguna awal minimum (minimum bervariasi menurut Kategori Produk CEO).

Untuk Kategori CEO pertama (Utama) Klien, Klien:

wajib memperoleh hak lisensi Pengguna (User license entitlements) untuk seluruh pengguna di dalam Perusahaan yang telah ditugaskan menggunakan mesin yang mampu menyalin, menggunakan, atau memperluas penggunaan produk apa pun dalam Kategori Produk CEO (selanjutnya disebut sebagai Pengguna CEO).

tunduk pada persyaratan jumlah minimum pengguna awal yang ditetapkan untuk Kategori Produk CEO tersebut.

Untuk Kategori Produk CEO tambahan Klien, Klien:

wajib memperoleh hak untuk setiap Kategori Produk CEO tambahan, untuk semua pengguna yang menggunakan komponen apa pun dalam Kategori Produk CEO yang bisa untuk jumlah pengguna yang sama atau untuk pengguna yang lebih sedikit daripada Kategori Produk CEO Utama.

tetap tunduk pada persyaratan jumlah pengguna awal minimum untuk Kategori Produk CEO yang berlaku.

Setiap penginstalan Program apa pun dari Kategori Produk CEO hanya dapat digunakan oleh atau untuk pengguna yang lisensinya telah diperoleh.

Semua Program yang digunakan pada perangkat pengguna akhir untuk mengakses Program di server harus diperoleh dari Kategori Produk CEO yang sama dengan server yang diakses Program.

Klien dapat memperoleh hak langsung dari IBM® atau melalui IBM® Business Partners.

Hak termasuk penggunaan semua produk dalam Kategori Produk CEO dan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak selama 12 bulan pertama. Perpanjangan Langganan Perangkat Lunak dan Dukungan tersedia untuk tahun-tahun berikutnya.

Harap dicatat: Ketika produk komponen:

ditambahkan ke Kategori Produk CEO yang ada, semua Klien berlisensi dari Kategori Produk CEO tersebut yang memiliki cakupan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak aktif berhak atas komponen.

diganti dengan produk lain, semua Klien berlisensi dari Kategori Produk CEO yang memiliki cakupan Langganan Perangkat Lunak dan Dukungan aktif pada saat penggantian berhak atas produk komponen pengganti.

dihapus dari Kategori Produk CEO yang sudah ada, Klien yang telah melisensikan Kategori Produk CEO tersebut tetap dapat menggunakan produk komponen tersebut pada tingkat versi/rilis yang berlaku saat produk itu dihapus dari Kategori Produk CEO, atau pada versi/rilis yang telah diunduh Klien sebelum masa Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak untuk Kategori Produk CEO tersebut berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu. Dalam kedua kondisi tersebut, jumlah pengguna dari produk komponen yang dihapus tidak boleh ditingkatkan melebihi jumlah yang telah dilisensikan pada saat penghapusan produk komponen dari Kategori Produk CEO.

Silakan baca IBM® Passport Advantage atau Perjanjian IBM Passport Advantage Express, sebagaimana berlaku, untuk ketentuan mengenai Kategori Produk CEO.