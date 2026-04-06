Kategori Produk CEO adalah kumpulan produk terkait erat, yang bersama-sama menciptakan solusi infrastruktur perusahaan
Kategori Produk CEO adalah kumpulan komponen produk yang ditawarkan oleh IBM® berdasarkan Pengguna per CEO dan tunduk pada aturan akuisisi khusus termasuk persyaratan kuantitas pengguna awal minimum (minimum bervariasi menurut Kategori Produk CEO).
Untuk Kategori CEO pertama (Utama) Klien, Klien:
Untuk Kategori Produk CEO tambahan Klien, Klien:
Setiap penginstalan Program apa pun dari Kategori Produk CEO hanya dapat digunakan oleh atau untuk pengguna yang lisensinya telah diperoleh.
Semua Program yang digunakan pada perangkat pengguna akhir untuk mengakses Program di server harus diperoleh dari Kategori Produk CEO yang sama dengan server yang diakses Program.
Klien dapat memperoleh hak langsung dari IBM® atau melalui IBM® Business Partners.
Hak termasuk penggunaan semua produk dalam Kategori Produk CEO dan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak selama 12 bulan pertama. Perpanjangan Langganan Perangkat Lunak dan Dukungan tersedia untuk tahun-tahun berikutnya.
Harap dicatat: Ketika produk komponen:
Silakan baca IBM® Passport Advantage atau Perjanjian IBM Passport Advantage Express, sebagaimana berlaku, untuk ketentuan mengenai Kategori Produk CEO.
Tabel berikut mencantumkan setiap Kategori Produk CEO yang ada, komponen yang termasuk dalam setiap Kategori Produk CEO, dan deskripsi singkat tentang solusi yang disediakan oleh Kategori Produk CEO tersebut.
Diperbarui: 17 Desember 2019
|Kategori produk
|Produk yang termasuk dalam bundel
|Solusi
Minimum
Persyaratan Pengguna Awal
|Penawaran CEO IBM® Db2 Advanced
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|Menyediakan berbagai kemampuan server data Db2, termasuk Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition, dan edisi Db2 Connect. Penawaran IBM® Db2 Advanced CEO memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dengan menyediakan sistem manajemen informasi yang aman dan tangguh untuk aset berharga perusahaan Anda.
|500
|Penawaran CEO Platform Manajemen Data Hybrid IBM®
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|Rangkaian lengkap solusi yang didukung AI yang dapat menerjemahkan kueri di seluruh vendor, bahasa, lokasi, dan struktur, sehingga para pemimpin arsitek perusahaan dapat membangun fondasi yang dioptimalkan untuk mengelola dan menganalisis data. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan, mengelola, dan memberikan insight bisnis ke data di seluruh on premises, di cloud pribadi dan publik, atau terintegrasi di seluruh jenis data terstruktur dan tidak terstruktur.
|500