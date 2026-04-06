Lampiran untuk Pembelian Peralatan dan Layanan Peralatan IBM®

Lampiran untuk Pembelian Peralatan dan Layanan Peralatan IBM tersedia untuk diunduh dari IBM Terms dan hanya diperlukan oleh Klien di PA7 dari tahun 2008 atau sebelumnya.

Peralatan IBM®

IBM® mendefinisikan alat sebagai EP yang merupakan kombinasi dari Komponen Program, Komponen Mesin (MC) dan Komponen Kode Mesin yang berlaku yang ditawarkan bersama sebagai penawaran tunggal dan dirancang untuk fungsi tertentu.

Ini terdiri atas komponen perangkat keras (“Mesin”) dan komponen perangkat lunak (“Program”) di bawah satu nomor bagian Passport Advantage. Pemeliharaan mesin dan Langganan dan Dukungan (S&S) untuk perangkat IBM® Anda dibeli dan diperbarui di bawah satu nomor bagian Passport Advantage. 

Ulasan Panduan Dukungan Peralatan IBM® untuk informasi terperinci tentang:

  • Apa yang memenuhi syarat sebagai Peralatan IBM®
  • Dukungan apa yang tersedia untuk Peralatan IBM® dan
  • Cara menggunakan dan memperbarui manfaat Berlangganan dan Dukungan IBM® (S&S) untuk Peralatan IBM® Anda

Persyaratan untuk Peralatan dimasukkan ke dalam perjanjian Passport Advantage dalam Versi 7 pada tahun 2008 dan dapat dilihat dan diunduh dari Ketentuang IBM®.

Lampiran untuk Peralatan dan Layanan Peralatan IBM hanya diperlukan jika Klien menggunakan PA Versi 7 atau sebelumnya dan tersedia untuk diunduh dari IBM Terms* dalam berbagai bahasa.

*Perhatikan jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Ketentuan IBM®, Anda mungkin menemukan petunjuk berikut berguna.

  1. Gunakan filter 'Negara' untuk memilih lokasi Anda
  2. Gunakan filter 'Bahasa' untuk memilih bahasa pilihan Anda. Catatan: dalam beberapa kasus, dokumen hanya tersedia dalam bahasa Inggris
  3. Buka IBM Terms
  4. Di bawah 'Jenis dokumen', pilih
    • Perjanjian Standard dan kemudian
    • Perjanjian Passport Advantage
    • Perjanjian & Lampiran
  5. Klik pada ubin Lampiran untuk Peralatan dan Layanan Peralatan IBM®

Jika Anda tidak yakin Lampiran mana yang akan digunakan, hubungi perwakilan Penjualan IBM® atau IBM® Business Partner Anda.