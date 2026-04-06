IBM® mendefinisikan alat sebagai EP yang merupakan kombinasi dari Komponen Program, Komponen Mesin (MC) dan Komponen Kode Mesin yang berlaku yang ditawarkan bersama sebagai penawaran tunggal dan dirancang untuk fungsi tertentu.
Ini terdiri atas komponen perangkat keras (“Mesin”) dan komponen perangkat lunak (“Program”) di bawah satu nomor bagian Passport Advantage. Pemeliharaan mesin dan Langganan dan Dukungan (S&S) untuk perangkat IBM® Anda dibeli dan diperbarui di bawah satu nomor bagian Passport Advantage.
Ulasan Panduan Dukungan Peralatan IBM® untuk informasi terperinci tentang:
Persyaratan untuk Peralatan dimasukkan ke dalam perjanjian Passport Advantage dalam Versi 7 pada tahun 2008 dan dapat dilihat dan diunduh dari Ketentuang IBM®.
Lampiran untuk Peralatan dan Layanan Peralatan IBM hanya diperlukan jika Klien menggunakan PA Versi 7 atau sebelumnya dan tersedia untuk diunduh dari IBM Terms* dalam berbagai bahasa.
*Perhatikan jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Ketentuan IBM®, Anda mungkin menemukan petunjuk berikut berguna.
Jika Anda tidak yakin Lampiran mana yang akan digunakan, hubungi perwakilan Penjualan IBM® atau IBM® Business Partner Anda.