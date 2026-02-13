Perangkat lunak manajemen infrastruktur hybrid

Modernisasi dan kelola hybrid cloud dengan percaya diri
Satukan manajemen infrastruktur, otomatisasi keamanan, observabilitas, dan biaya untuk mempercepat pengiriman, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan kinerja di lingkungan apa pun. Pendekatan berbasis siklus hidup ini memungkinkan organisasi untuk melakukan modernisasi dengan percaya diri, beroperasi secara efisien, dan mewujudkan hasil investasi yang lebih cepat dan terukur atas investasi hybrid cloud dan AI.
Pendekatan otomatisasi terpadu membuka potensi penuh AI dengan mengatasi hambatan lingkungan hybrid yang terfragmentasi. Lihat bagaimana HashiCorp Terraform dan Vault, Red Hat Ansible dan OpenShift, serta IBM Hybrid Cloud Mesh bekerja sama untuk menyediakan, mengonfigurasi, dan menghubungkan beban kerja AI portabel secara aman di berbagai cloud.
Sederhanakan otomatisasi dan tata kelola di seluruh cloud dengan fondasi hybrid yang berbasis kebijakan dan pengalaman pengembang yang dapat diakses secara mandiri.
Otomatiskan zero trust di lingkungan hybrid cloud dengan mengintegrasikan manajemen rahasia, validasi kebijakan, dan kepatuhan berkelanjutan ke dalam siklus hidup infrastruktur.
Dapatkan insight real-time tentang pengeluaran hybrid cloud untuk mengoptimalkan kinerja dan menghubungkan keputusan investasi dengan hasil bisnis.
Satukan pengelolaan identitas dan rahasia untuk menerapkan prinsip zero trust di seluruh organisasi tanpa mengorbankan fleksibilitas.
Optimalkan kinerja dan ketahanan hybrid cloud untuk memenuhi persyaratan SLA dan mendukung beban kerja skala enterprise.
Pastikan ketersediaan dan ketahanan aplikasi yang konsisten di seluruh wilayah dan cloud untuk mendukung keberlangsungan bisnis.
IBM Terraform memungkinkan Anda mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur melalui pendekatan platform yang sistematis. Infrastruktur dan kebijakan didokumentasikan, dibagikan, diberi versi, dan dijalankan dalam alur kerja yang terstandardisasi dan konsisten di seluruh infrastruktur, dari layanan cloud hingga pusat data lokal.
IBM Vault menyediakan lapisan kepercayaan terpusat untuk infrastruktur hybrid dengan mengelola rahasia, kredensial, dan enkripsi dalam skala besar. Solusi ini memungkinkan akses berbasis identitas dan tepat waktu untuk alur kerja infrastruktur otomatis dan berbasis agen—menanamkan kepercayaan ke dalam cara sistem bertindak, bukan hanya cara orang mengaksesnya.
IBM Cloudability memaksimalkan nilai bisnis yang diperoleh dari investasi cloud Anda dengan menghadirkan visibilitas dan akuntabilitas finansial pada model pengeluaran berbasis konsumsi variabel dari cloud publik.
Layanan DNS terkelola IBM NS1 Connect memberikan koneksi DNS resmi yang tangguh dan cepat untuk mencegah pemadaman jaringan.
Red Hat OpenShift memberdayakan organisasi untuk berinovasi dengan praktik cloud native, mempercepat pengembangan aplikasi, dan mendorong pertumbuhan. Dengan opsi penerapan dan konsumsi yang fleksibel, Red Hat OpenShift menyediakan pengalaman pengembangan yang konsisten dan efisien di seluruh hybrid cloud yang selaras dengan persyaratan dan praktik platform aplikasi modern yang berfokus pada keamanan.
Red Hat Ansible Automation Platform mentransformasi TI dengan memberikan operasi yang lebih efisien, memiliki ketahanan, dan terhubung di setiap bagian perusahaan. Sebuah solusi tunggal dan tepercaya untuk mengorkestrasi alur kerja dalam skala besar, mendukung contoh penggunaan otomatisasi di lingkungan hybrid cloud apa pun, untuk menyatukan tim dan proses demi kepatuhan.
IBM Apptio memberdayakan organisasi untuk sukses dalam manajemen keuangan TI dan mengelola lingkungan TI Hybrid yang kompleks dengan mengotomatiskan penyerapan dan penataan data keuangan dan operasional, memberikan visibilitas dan insight data berbasis untuk mengelola dan mengoptimalkan pengeluaran TI serta menunjukkan nilai dan dampak bisnisnya.
IBM Kubecost memberdayakan tim DevOps Anda untuk melacak pengeluaran cloud dan Kubernetes, mengoptimalkan biaya infrastruktur, dan menyelaraskan dengan pedoman kebijakan untuk pengiriman yang efisien dan sesuai peraturan yang tidak menghambat inovasi.
Dengan menggabungkan intelijen real-time dengan otomatisasi melalui agen AI, Anda dapat meningkatkan produktivitas secara efektif dari segi biaya, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan keterampilan tim lebih cepat dengan inovasi mainframe yang tangguh dan ditingkatkan dengan AI.
