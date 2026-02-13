Perangkat lunak manajemen infrastruktur hybrid

Modernisasi dan kelola hybrid cloud dengan percaya diri

Menerapkan hybrid cloud dengan benar

Satukan manajemen infrastruktur, otomatisasi keamanan, observabilitas, dan biaya untuk mempercepat pengiriman, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan kinerja di lingkungan apa pun. Pendekatan berbasis siklus hidup ini memungkinkan organisasi untuk melakukan modernisasi dengan percaya diri, beroperasi secara efisien, dan mewujudkan hasil investasi yang lebih cepat dan terukur atas investasi hybrid cloud dan AI.​

Lihat cara perangkat lunak kami bekerja

Mentransformasi AI hybrid cloud dengan otomatisasi terpadu dan konektivitas yang aman

Pendekatan otomatisasi terpadu membuka potensi penuh AI dengan mengatasi hambatan lingkungan hybrid yang terfragmentasi. Lihat bagaimana HashiCorp Terraform dan Vault, Red Hat Ansible dan OpenShift, serta IBM Hybrid Cloud Mesh bekerja sama untuk menyediakan, mengonfigurasi, dan menghubungkan beban kerja AI portabel secara aman di berbagai cloud.

Optimalkan biaya, kinerja, dan pengiriman di seluruh lingkungan hybrid

Otomatisasi hybrid cloud

Sederhanakan otomatisasi dan tata kelola di seluruh cloud dengan fondasi hybrid yang berbasis kebijakan dan pengalaman pengembang yang dapat diakses secara mandiri.
Strategi cloud zero-trust

Otomatiskan zero trust di lingkungan hybrid cloud dengan mengintegrasikan manajemen rahasia, validasi kebijakan, dan kepatuhan berkelanjutan ke dalam siklus hidup infrastruktur.
Manajemen biaya dan visibilitas

Dapatkan insight real-time tentang pengeluaran hybrid cloud untuk mengoptimalkan kinerja dan menghubungkan keputusan investasi dengan hasil bisnis.
Manajemen identitas & akses

Satukan pengelolaan identitas dan rahasia untuk menerapkan prinsip zero trust di seluruh organisasi tanpa mengorbankan fleksibilitas.
Pengelolaan kinerja dan ketahanan hybrid cloud

Optimalkan kinerja dan ketahanan hybrid cloud untuk memenuhi persyaratan SLA dan mendukung beban kerja skala enterprise.
DNS hybrid dan manajemen lalu lintas

Pastikan ketersediaan dan ketahanan aplikasi yang konsisten di seluruh wilayah dan cloud untuk mendukung keberlangsungan bisnis.
Diakui sebagai pemimpin pasar*
 
  • Magic Quadrant 2025 untuk Platform Orkestrasi Layanan dan Otomatisasi​
 
  • Magic Quadrant 2025 untuk Platform Process Mining​
 
  • Magic Quadrant 2025 untuk Platform Aplikasi Cloud Native (Red Hat)

Jelajahi perangkat lunak infrastruktur hybrid IBM unggulan

IBM Terraform

IBM Terraform memungkinkan Anda mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur melalui pendekatan platform yang sistematis. Infrastruktur dan kebijakan didokumentasikan, dibagikan, diberi versi, dan dijalankan dalam alur kerja yang terstandardisasi dan konsisten di seluruh infrastruktur, dari layanan cloud hingga pusat data lokal.

IBM Vault

IBM Vault menyediakan lapisan kepercayaan terpusat untuk infrastruktur hybrid dengan mengelola rahasia, kredensial, dan enkripsi dalam skala besar. Solusi ini memungkinkan akses berbasis identitas dan tepat waktu untuk alur kerja infrastruktur otomatis dan berbasis agen—menanamkan kepercayaan ke dalam cara sistem bertindak, bukan hanya cara orang mengaksesnya. 

IBM Cloudability

IBM Cloudability memaksimalkan nilai bisnis yang diperoleh dari investasi cloud Anda dengan menghadirkan visibilitas dan akuntabilitas finansial pada model pengeluaran berbasis konsumsi variabel dari cloud publik.

50%
peningkatan cakupan RDS
35%
pengurangan pengeluaran cloud dengan FinOps dan otomatisasi kebijakan
IBM NS1 Connect

Layanan DNS terkelola IBM NS1 Connect memberikan koneksi DNS resmi yang tangguh dan cepat untuk mencegah pemadaman jaringan.

15%
peningkatan latensi untuk pengguna pada persentil ke-75 dan ke-95
200
pengurangan latensi milidetik untuk pengguna long-tail

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift memberdayakan organisasi untuk berinovasi dengan praktik cloud native, mempercepat pengembangan aplikasi, dan mendorong pertumbuhan. Dengan opsi penerapan dan konsumsi yang fleksibel, Red Hat OpenShift menyediakan pengalaman pengembangan yang konsisten dan efisien di seluruh hybrid cloud yang selaras dengan persyaratan dan praktik platform aplikasi modern yang berfokus pada keamanan.

29%
peningkatan kecepatan siklus hidup aplikasi untuk time to market yang lebih singkat
20%
peningkatan produktivitas pengembang untuk meningkatkan efisiensi
Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat Ansible Automation Platform mentransformasi TI dengan memberikan operasi yang lebih efisien, memiliki ketahanan, dan terhubung di setiap bagian perusahaan. Sebuah solusi tunggal dan tepercaya untuk mengorkestrasi alur kerja dalam skala besar, mendukung contoh penggunaan otomatisasi di lingkungan hybrid cloud apa pun, untuk menyatukan tim dan proses demi kepatuhan.

58%
pengurangan waktu henti yang tidak terencana untuk menghindari risiko
65%
peningkatan kecepatan penerapan sumber daya komputasi baru

IBM Apptio

IBM Apptio memberdayakan organisasi untuk sukses dalam manajemen keuangan TI dan mengelola lingkungan TI Hybrid yang kompleks dengan mengotomatiskan penyerapan dan penataan data keuangan dan operasional, memberikan visibilitas dan insight data berbasis untuk mengelola dan mengoptimalkan pengeluaran TI serta menunjukkan nilai dan dampak bisnisnya.

20—25%
rasionalisasi portofolio aplikasi Anda
3—5%
dari pengeluaran TI bergeser dari operasional untuk pertumbuhan ke pendanaan inovasi
IBM Kubecost

IBM Kubecost memberdayakan tim DevOps Anda untuk melacak pengeluaran cloud dan Kubernetes, mengoptimalkan biaya infrastruktur, dan menyelaraskan dengan pedoman kebijakan untuk pengiriman yang efisien dan sesuai peraturan yang tidak menghambat inovasi.  

Perangkat Lunak IBM Z

Dengan menggabungkan intelijen real-time dengan otomatisasi melalui agen AI, Anda dapat meningkatkan produktivitas secara efektif dari segi biaya, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan keterampilan tim lebih cepat dengan inovasi mainframe yang tangguh dan ditingkatkan dengan AI.

Ambil langkah selanjutnya

Mulailah perjalanan pengelolaan infrastruktur hybrid Anda bersama IBM. Dapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan pakar teknis kami untuk memberikan nilai tambah secara langsung.
* Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi penelitiannya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi riset Gartner berisi pendapat dari organisasi riset dan konsultasi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan apa pun atas kelayakan untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.