Perangkat lunak manajemen infrastruktur hybrid

Red Hat Ansible Automation Platform mentransformasi TI dengan memberikan operasi yang lebih efisien, memiliki ketahanan, dan terhubung di setiap bagian perusahaan. Sebuah solusi tunggal dan tepercaya untuk mengorkestrasi alur kerja dalam skala besar, mendukung contoh penggunaan otomatisasi di lingkungan hybrid cloud apa pun, untuk menyatukan tim dan proses demi kepatuhan.