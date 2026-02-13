Perangkat lunak produktivitas AI

Mengotomatiskan pekerjaan dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dengan agen dan aplikasi cerdas

Render 3D kecerdasan buatan dan ubin datar otomatisasi yang ditumpuk, dengan ikon warna-warni dalam nuansa biru dan ungu.

Mendorong peningkatan produktivitas yang nyata dengan AI yang bekerja untuk Anda

Ubah AI yang terfragmentasi menjadi nilai bisnis yang terukur dalam hitungan minggu, bukan tahun—dengan lapisan orkestrasi hybrid terbuka yang menyatukan agen, otomatisasi, dan alur kerja untuk mendorong produktivitas yang aman dan menyeluruh di seluruh perusahaan.​

Solusi terbuka. Integrasi yang mulus.

Dorong produktivitas di seluruh bisnis Anda dengan orkestrasi yang mengubah kompleksitas menjadi kejelasan, bekerja dengan agen AI, asisten, alur kerja, atau data apa pun—yang berarti tidak ada pembongkaran dan penggantian atau vendor lock-in.

Percepat pencapaian bisnis dengan agen AI dan aplikasi

Orkestrasi dan tata kelola agen

Satukan agen AI dengan alur kerja, data, dan otomatisasi Anda yang ada. Amati, evaluasi, dan optimalkan kinerja dengan AgentOps.
Produktivitas karyawan

Bebaskan tim dari pekerjaan berulang dengan agen AI yang terintegrasi ke dalam alur kerja yang ada di departemen SDM, penjualan, TI, keuangan, dan layanan pelanggan.
Produktivitas pengembang

Tingkatkan siklus pengembangan perangkat lunak dengan AI agen, kecerdasan kontekstual, dan tata kelola berdasarkan desain.
Optimalisasi perencanaan keuangan

Beralih dari perencanaan manual yang lambat ke pengambilan keputusan cepat berbasis AI dengan mengotomatiskan proses perencanaan keuangan utama.
Mengoptimalkan IBM Z untuk pengembangan modern

Tingkatkan kecepatan modernisasi aplikasi dengan dukungan menyeluruh yang meningkatkan pemahaman kode, mempertahankan logika bisnis, dan mengurangi ketergantungan pada keahlian yang langka.
Pengalaman pelanggan

Berikan dukungan yang cepat dan konsisten dengan percakapan yang lancar, alami, dan mirip manusia, serta agen AI multi-modal di berbagai saluran—obrolan web, telepon, SMS, dan aplikasi media sosial—dengan peralihan yang mulus ke agen langsung dan konteks yang lengkap.
Waktu penyediaan lebih cepat

Akses langsung ke repositori model yang telah divalidasi dan dioptimalkan yang dapat digunakan sebagai basis pembuatan agen untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih efisien dan terdistribusi. 
Logo Gartner

Diakui sebagai pemimpin pasar*
 
  • Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data
 
  • Magic Quadrant 2024 untuk Sistem Manajemen Cloud Databases

Jelajahi perangkat lunak produktivitas AI IBM unggulan

IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate bertindak sebagai pengawas multi-agen dan multi-alat, mengorkestrasi agen yang dibangun dengan teknologi apa pun—IBM, pihak ketiga, atau sumber terbuka—bersama dengan alur kerja, otomatisasi, dan sistem data.​

70%
peningkatan kecepatan siklus pemrosesan saat mengonsolidasikan alur kerja
30%
pengurangan intervensi manual saat mengonsolidasikan alur kerja
Grafis Fitur Agent Builder watsonx Orchestrate
Tangkapan layar Grafis Perangkat Lunak IBM Bob

IBM Bob

IBM Bob menggunakan alur kerja berbasis agen untuk mengotomatisasi pembuatan kode, pemfaktoran ulang, pengujian, dan pemeriksaan keamanan/kepatuhan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC).​

Ambil langkah selanjutnya

Mulailah perjalanan produktivitas AI Anda dengan IBM. Dapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan pakar teknis kami untuk memberikan nilai tambah secara langsung.
Catatan kaki

* Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi penelitiannya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi riset Gartner berisi pendapat dari organisasi riset dan konsultasi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan apa pun atas kelayakan untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.