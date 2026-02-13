Perangkat lunak produktivitas AI

Mengotomatiskan pekerjaan dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dengan agen dan aplikasi cerdas
Ubah AI yang terfragmentasi menjadi nilai bisnis yang terukur dalam hitungan minggu, bukan tahun—dengan lapisan orkestrasi hybrid terbuka yang menyatukan agen, otomatisasi, dan alur kerja untuk mendorong produktivitas yang aman dan menyeluruh di seluruh perusahaan.
Dorong produktivitas di seluruh bisnis Anda dengan orkestrasi yang mengubah kompleksitas menjadi kejelasan, bekerja dengan agen AI, asisten, alur kerja, atau data apa pun—yang berarti tidak ada pembongkaran dan penggantian atau vendor lock-in.
Satukan agen AI dengan alur kerja, data, dan otomatisasi Anda yang ada. Amati, evaluasi, dan optimalkan kinerja dengan AgentOps.
Bebaskan tim dari pekerjaan berulang dengan agen AI yang terintegrasi ke dalam alur kerja yang ada di departemen SDM, penjualan, TI, keuangan, dan layanan pelanggan.
Tingkatkan siklus pengembangan perangkat lunak dengan AI agen, kecerdasan kontekstual, dan tata kelola berdasarkan desain.
Beralih dari perencanaan manual yang lambat ke pengambilan keputusan cepat berbasis AI dengan mengotomatiskan proses perencanaan keuangan utama.
Tingkatkan kecepatan modernisasi aplikasi dengan dukungan menyeluruh yang meningkatkan pemahaman kode, mempertahankan logika bisnis, dan mengurangi ketergantungan pada keahlian yang langka.
Berikan dukungan yang cepat dan konsisten dengan percakapan yang lancar, alami, dan mirip manusia, serta agen AI multi-modal di berbagai saluran—obrolan web, telepon, SMS, dan aplikasi media sosial—dengan peralihan yang mulus ke agen langsung dan konteks yang lengkap.
Akses langsung ke repositori model yang telah divalidasi dan dioptimalkan yang dapat digunakan sebagai basis pembuatan agen untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih efisien dan terdistribusi.
IBM watsonx Orchestrate bertindak sebagai pengawas multi-agen dan multi-alat, mengorkestrasi agen yang dibangun dengan teknologi apa pun—IBM, pihak ketiga, atau sumber terbuka—bersama dengan alur kerja, otomatisasi, dan sistem data.
IBM Bob menggunakan alur kerja berbasis agen untuk mengotomatisasi pembuatan kode, pemfaktoran ulang, pengujian, dan pemeriksaan keamanan/kepatuhan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC).
