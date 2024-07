Menanggapi insiden keamanan siber berbahaya yang terus menerus yang berdampak pada infrastruktur penting, ekonomi, dan kebutuhan dasar manusia, Pemerintah Federal AS mengumumkan Perintah Eksekutif AS 14028. Perintah tersebut menetapkan kerangka kerja untuk membantu melindungi organisasi sektor publik dan swasta dari rantai pasokan dan jenis pelanggaran lainnya. 

Perintah tersebut menyoroti perlunya organisasi menetapkan standar keamanan dasar. Perintah ini juga bertujuan untuk membantu organisasi melindungi dan mendeteksi serta merespons ancaman keamanan siber dengan menanamkan praktik terbaik yang ditetapkan dalam pedoman dari National Institute of Standards and Technology (NIST) dan kerangka kerja Zero Trust. Layanan keamanan ofensif dan defensif X-Force dapat membantu Anda membangun keamanan ke dalam rantai pasokan pengembangan perangkat lunak Anda dengan membantu mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan berisiko tinggi yang mungkin ditargetkan oleh penyerang.