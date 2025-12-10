IBM zSecure Compliance

Profil yang dibuat sebelumnya dipetakan ke kerangka kerja regulasi utama, memungkinkan audit dan manajemen kepatuhan yang efisien. Sasaran khusus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan pemeriksaan teknis dengan kebutuhan spesifik mereka, memastikan penilaian yang relevan dan fleksibel untuk persyaratan kepatuhan yang terus berkembang.