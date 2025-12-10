IBM zSecure Compliance

Tingkatkan keamanan dan sederhanakan kepatuhan untuk manajemen data yang lebih cerdas dan lebih efisien
Sederhanakan audit dan pertahankan kepatuhan berkelanjutan dengan kekuatan gabungan IBM zSecure Audit dan IBM® Z Security and Compliance Center. Manfaatkan AI prosesor Telum dan Watson NLP untuk penandaan data sensitif tingkat lanjut dan tingkatkan postur keamanan Anda.
Sederhanakan audit untuk persiapan laporan yang lebih cepat, mengurangi biaya, meminimalkan gangguan bisnis, dan memastikan kepatuhan sejak dini terhadap standar peraturan yang ketat.
Pastikan kepatuhan berkelanjutan dengan pemantauan real-time dan kontrol adaptif. Dapatkan insight instan untuk mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan, mengurangi risiko, dan memperkuat ketahanan dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Penemuan, klasifikasi, dan pemrosesan kepatuhan data sensitif dilakukan dalam sistem Z, memanfaatkan RASS bawaan (Keandalan, Ketersediaan, Kemudahan Servis, Keamanan) untuk memenuhi persyaratan utama pelanggan.
Alihkan fokus TI dari kepatuhan manual ke inisiatif strategis sambil memastikan keamanan data pada sistem Z. Tingkatkan efisiensi, kurangi biaya, dan perkuat perlindungan data untuk ROI yang lebih cepat.
Profil yang dibuat sebelumnya dipetakan ke kerangka kerja regulasi utama, memungkinkan audit dan manajemen kepatuhan yang efisien. Sasaran khusus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan pemeriksaan teknis dengan kebutuhan spesifik mereka, memastikan penilaian yang relevan dan fleksibel untuk persyaratan kepatuhan yang terus berkembang.
Mengumpulkan data keamanan dari enkripsi, RACF, Top Secret, ACF2, dan subsistem utama IBM Z. Dasbor interaktif menyediakan visibilitas kepatuhan secara real-time, sementara pelacakan kepatuhan berkelanjutan melacak tren historis dan mendeteksi pergeseran kepatuhan untuk mencegah masalah secara proaktif.
Mendukung pelaporan audit yang detail dan dapat disesuaikan yang selaras dengan standar industri (PCI-DSS, CIS Benchmark, STIG). Pemantauan otomatis mendeteksi konfigurasi berisiko dan pelanggaran keamanan, dilengkapi dengan peringatan email yang dapat dikonfigurasi dan laporan harian untuk memastikan respons yang tepat waktu dan mitigasi risiko.
Terintegrasi dengan IBM QRadar SIEM untuk deteksi ancaman di seluruh perusahaan dan IBM Concert untuk visibilitas kepatuhan terpadu di seluruh lingkungan mainframe dan cloud. Tujuan patch keamanan mengidentifikasi pembaruan penting yang terlewat, memastikan remediasi kerentanan tepat waktu selaras dengan profil PCI DSS.
Sederhanakan tantangan berkelanjutan dalam melacak dan menafsirkan peraturan yang terus berkembang. Otomatiskan pemetaan persyaratan kepatuhan yang berubah ke lingkungan TI yang kompleks, menghemat ribuan jam kerja manual, dan memastikan keselarasan terkini dengan standar industri.
Hilangkan kesenjangan yang disebabkan oleh pengumpulan data manual. Manfaatkan otomatisasi untuk mengumpulkan dan memvalidasi bukti kepatuhan secara akurat, menjembatani kesenjangan pengetahuan antara pakar sistem dan persyaratan peraturan untuk cakupan kontrol yang komprehensif.
Proses kepatuhan manual meningkatkan risiko terlewatnya kontrol dan bukti yang sudah usang. Otomatisasi mengurangi risiko ini dengan menyederhanakan pengumpulan dan validasi data, memastikan akurasi dan meningkatkan postur kepatuhan secara keseluruhan.
Audit titik waktu tradisional dengan cepat menjadi usang. Contoh penggunaan ini mendorong operasi kepatuhan berkelanjutan yang terintegrasi dalam alur kerja harian, memungkinkan demonstrasi status kepatuhan secara real-time dan mengurangi beban persiapan audit berkala.
