IBM zSecure Compliance

Tingkatkan keamanan dan sederhanakan kepatuhan untuk manajemen data yang lebih cerdas dan lebih efisien

Dokumentasi produk
Ilustrasi tangkapan layar IBM ZSecure Compliance

Keamanan dan kepatuhan mainframe yang disempurnakan oleh AI

Sederhanakan audit dan pertahankan kepatuhan berkelanjutan dengan kekuatan gabungan IBM zSecure Audit dan IBM® Z Security and Compliance Center. Manfaatkan AI prosesor Telum dan Watson NLP untuk penandaan data sensitif tingkat lanjut dan tingkatkan postur keamanan Anda.
Mengurangi waktu persiapan audit

Sederhanakan audit untuk persiapan laporan yang lebih cepat, mengurangi biaya, meminimalkan gangguan bisnis, dan memastikan kepatuhan sejak dini terhadap standar peraturan yang ketat.
Mencegah pemadaman & penalti

Pastikan kepatuhan berkelanjutan dengan pemantauan real-time dan kontrol adaptif. Dapatkan insight instan untuk mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan, mengurangi risiko, dan memperkuat ketahanan dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Menyimpan data di platform

Penemuan, klasifikasi, dan pemrosesan kepatuhan data sensitif dilakukan dalam sistem Z, memanfaatkan RASS bawaan (Keandalan, Ketersediaan, Kemudahan Servis, Keamanan) untuk memenuhi persyaratan utama pelanggan.
Mengoptimalkan sumber daya

Alihkan fokus TI dari kepatuhan manual ke inisiatif strategis sambil memastikan keamanan data pada sistem Z. Tingkatkan efisiensi, kurangi biaya, dan perkuat perlindungan data untuk ROI yang lebih cepat.

Fitur

Ilustrasi Manajemen kepatuhan
Manajemen kepatuhan yang komprehensif

Profil yang dibuat sebelumnya dipetakan ke kerangka kerja regulasi utama, memungkinkan audit dan manajemen kepatuhan yang efisien. Sasaran khusus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan pemeriksaan teknis dengan kebutuhan spesifik mereka, memastikan penilaian yang relevan dan fleksibel untuk persyaratan kepatuhan yang terus berkembang.
Ilustrasi insight keamanan
Insight keamanan canggih dan pemantauan berkelanjutan

Mengumpulkan data keamanan dari enkripsi, RACF, Top Secret, ACF2, dan subsistem utama IBM Z. Dasbor interaktif menyediakan visibilitas kepatuhan secara real-time, sementara pelacakan kepatuhan berkelanjutan melacak tren historis dan mendeteksi pergeseran kepatuhan untuk mencegah masalah secara proaktif.
Ilustrasi Pelaporan dan peringatan otomatis
Pelaporan dan peringatan otomatis yang kuat

Mendukung pelaporan audit yang detail dan dapat disesuaikan yang selaras dengan standar industri (PCI-DSS, CIS Benchmark, STIG). Pemantauan otomatis mendeteksi konfigurasi berisiko dan pelanggaran keamanan, dilengkapi dengan peringatan email yang dapat dikonfigurasi dan laporan harian untuk memastikan respons yang tepat waktu dan mitigasi risiko.
Ilustrasi Integrasi dan manajemen patch
Integrasi dan manajemen patch yang mulus

Terintegrasi dengan IBM QRadar SIEM untuk deteksi ancaman di seluruh perusahaan dan IBM Concert untuk visibilitas kepatuhan terpadu di seluruh lingkungan mainframe dan cloud. Tujuan patch keamanan mengidentifikasi pembaruan penting yang terlewat, memastikan remediasi kerentanan tepat waktu selaras dengan profil PCI DSS.

Contoh penggunaan

Pemetaan peraturan dinamis

Sederhanakan tantangan berkelanjutan dalam melacak dan menafsirkan peraturan yang terus berkembang. Otomatiskan pemetaan persyaratan kepatuhan yang berubah ke lingkungan TI yang kompleks, menghemat ribuan jam kerja manual, dan memastikan keselarasan terkini dengan standar industri.
Pengumpulan bukti otomatis yang akurat

Hilangkan kesenjangan yang disebabkan oleh pengumpulan data manual. Manfaatkan otomatisasi untuk mengumpulkan dan memvalidasi bukti kepatuhan secara akurat, menjembatani kesenjangan pengetahuan antara pakar sistem dan persyaratan peraturan untuk cakupan kontrol yang komprehensif.
Mitigasi risiko melalui otomatisasi kepatuhan

Proses kepatuhan manual meningkatkan risiko terlewatnya kontrol dan bukti yang sudah usang. Otomatisasi mengurangi risiko ini dengan menyederhanakan pengumpulan dan validasi data, memastikan akurasi dan meningkatkan postur kepatuhan secara keseluruhan.
Pemantauan kepatuhan berkelanjutan

Audit titik waktu tradisional dengan cepat menjadi usang. Contoh penggunaan ini mendorong operasi kepatuhan berkelanjutan yang terintegrasi dalam alur kerja harian, memungkinkan demonstrasi status kepatuhan secara real-time dan mengurangi beban persiapan audit berkala.

Produk terkait

IBM zSecure Audit

Mengukur dan memverifikasi keefektifan kebijakan keamanan mainframe dan kepatuhan keamanan Anda.

 Pelajari lebih lanjut
IBM Z Security and Compliance Center

Mengotomatisasi dan mengelola kepatuhan organisasi Anda secara terpusat terhadap peraturan dan standar internal.

 Pelajari lebih lanjut
Resource Access Control Facility

Lindungi sumber daya mainframe Anda dengan alat yang mengelola dan mengontrol akses ke data z/OS yang berharga.

 Pelajari lebih lanjut
Temukan produk keamanan IBM Z lainnya

Jelajahi portofolio luas produk keamanan IBM Z.

 Coba sekarang
Ambil langkah selanjutnya

Sederhanakan kepatuhan Anda. Jadwalkan pertemuan 30 menit tanpa biaya dengan perwakilan IBM Z.
Cara lain untuk menjelajahi Dokumentasi Dukungan Komunitas Layanan dan dukungan siklus hidup