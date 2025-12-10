Berbasis AI untuk kecepatan, efisiensi, dan pengurangan risiko
Berdayakan bisnis Anda untuk mengimplementasikan perangkat lunak IBM® Z dengan cepat, hemat biaya, dan dengan gangguan minimal. Dibangun untuk memberikan nilai maksimum dan laba atas investasi (ROI), pendekatan kami meletakkan fondasi yang kuat untuk inovasi yang berkelanjutan dan peningkatan yang berkesinambungan. Dengan proses yang efisien dan tim pakar khusus, IBM memastikan transisi yang lancar, mengurangi waktu migrasi perangkat lunak dari bertahun-tahun menjadi beberapa bulan.
Gunakan metodologi yang terbukti dan tim yang didukung oleh lebih dari 3500 migrasi perangkat lunak yang berhasil untuk transisi yang mulus.
Percepat migrasi dan kurangi upaya manual—untuk biaya kepemilikan total yang lebih rendah dan ROI yang dapat diprediksi.
Mempercepat migrasi melalui proses yang efisien dan akselerator AI untuk mengurangi time to value.
Navigasi migrasi dengan percaya diri dengan inovasi AI agentik yang memanfaatkan keahlian IBM® yang telah terbukti.
Perangkat lunak IBM Z mendefinisikan ulang bagaimana bisnis menggunakan mainframe—menghadirkan inovasi berbasis AI ke setiap lapisan strategi TI Anda.
Dengan proses migrasi kami yang telah terbukti dan pakar yang khusus, Anda dapat mulai mewujudkan manfaat perangkat lunak IBM Z dengan cepat dan efisien—mendorong inovasi yang lebih besar dan memberikan nilai bisnis yang nyata.
Bank ANZ
Dalam waktu 8 bulan, tim telah berhasil menerapkan kerangka kerja CI/CD untuk sekitar 40 aplikasi, termasuk 3 sistem perbankan inti yang sangat penting dan lebih dari 1K repositori aplikasi ke sistem kontrol versi berbasis Git ”
Baik Anda beralih ke alat basis data terkemuka di industri, utilitas canggih, atau perangkat lunak IBM Z lainnya, para spesialis dan alat yang didukung AI kami siap memandu dan mempercepat perjalanan Anda di setiap langkah. Dengan pengalaman yang mendalam dan pendekatan yang telah terbukti, kami akan membantu memastikan migrasi yang lancar, aman, dan penuh percaya diri.
