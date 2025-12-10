Migrasi perangkat lunak IBM® Z

Berbasis AI untuk kecepatan, efisiensi, dan pengurangan risiko

Jelajahi Metodologi
Arsitek sistem sedang memeriksa IBM® z17

Dorong migrasi dengan metodologi yang telah terbukti

Berdayakan bisnis Anda untuk mengimplementasikan perangkat lunak IBM® Z dengan cepat, hemat biaya, dan dengan gangguan minimal. Dibangun untuk memberikan nilai maksimum dan laba atas investasi (ROI), pendekatan kami meletakkan fondasi yang kuat untuk inovasi yang berkelanjutan dan peningkatan yang berkesinambungan. Dengan proses yang efisien dan tim pakar khusus, IBM memastikan transisi yang lancar, mengurangi waktu migrasi perangkat lunak dari bertahun-tahun menjadi beberapa bulan.
Mengurangi risiko

Gunakan metodologi yang terbukti dan tim yang didukung oleh lebih dari 3500 migrasi perangkat lunak yang berhasil untuk transisi yang mulus.
Total biaya kepemilikan (TCO) yang lebih rendah

Percepat migrasi dan kurangi upaya manual—untuk biaya kepemilikan total yang lebih rendah dan ROI yang dapat diprediksi.
Migrasi dalam hitungan bulan versus tahun

Mempercepat migrasi melalui proses yang efisien dan akselerator AI untuk mengurangi time to value.
Inovasi berbasis AI

Navigasi migrasi dengan percaya diri dengan inovasi AI agentik yang memanfaatkan keahlian IBM® yang telah terbukti.

Proses tepercaya, tim pakar

Perangkat lunak IBM Z mendefinisikan ulang bagaimana bisnis menggunakan mainframe—menghadirkan inovasi berbasis AI ke setiap lapisan strategi TI Anda.

  • Mempercepat pengembangan aplikasi dengan IDE yang didukung AI dan pipeline CI/CD otomatis, membuat modernisasi lebih cepat dan lebih mudah.
  • Buka insight yang lebih mendalam melalui integrasi terbuka dan data yang disinkronkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
  • Sederhanakan operasi dengan TI yang dioptimalkan AI yang meningkatkan ketahanan dan memaksimalkan ketersediaan.
  • Lindungi perusahaan Anda dengan pencegahan ancaman proaktif dan strategi keberlangsungan bisnis yang membuat Anda tetap aman dan tidak terganggu.

Dengan proses migrasi kami yang telah terbukti dan pakar yang khusus, Anda dapat mulai mewujudkan manfaat perangkat lunak IBM Z dengan cepat dan efisien—mendorong inovasi yang lebih besar dan memberikan nilai bisnis yang nyata.

 
Ilustrasi untuk IBM® Manta Data Lineage
Langkah 1: Penilaian

Kami mulai dengan analisis komprehensif untuk mengevaluasi kelayakan, menentukan ruang lingkup dan menetapkan garis waktu. Langkah ini dengan cepat mengidentifikasi tantangan migrasi unik Anda dan memberikan perkiraan waktu dan biaya yang dapat diandalkan.
Lingkaran dan panah yang menunjukkan aliran
Langkah 2: Perencanaan

Selanjutnya, kami mengembangkan peta jalan migrasi terperinci dengan menggunakan satu titik kontrol yang memandu perencanaan, tata kelola, dan pelaksanaan proyek. Peta jalan ini mencakup kontrol akses berbasis peran yang memastikan kepemilikan, tonggak pencapaian, dan kriteria keberhasilan yang jelas untuk memastikan keselarasan dan akuntabilitas.
Ilustrasi untuk pengoptimalan cloud IBM® Turbonomic
Langkah 3: Migrasi

Fase ini mencakup instalasi dan konfigurasi perangkat lunak. Alat yang didukung AI membantu dalam mengonversi data dan aturan bisnis, menyelesaikan masalah perubahan format, melakukan pengujian, dan memastikan pemindahan produksi yang mulus.
Ilustrasi watsonx Orchestrate
Langkah 4: Transfer keterampilan

Setelah migrasi, toolkit AI kami—didukung oleh konteks cerdas dan interaksi berkelanjutan— memungkinkan transfer keterampilan yang lebih cepat, pelatihan interaktif, FAQ komprehensif, dan panduan berkelanjutan. Solusi ini mendorong operasi pasca-penerapan yang efektif, mempercepat adopsi produk, dan memberikan waktu yang lebih cepat untuk mencapai time to value.
Ilustrasi untuk IBM® Manta Data Lineage
Langkah 1: Penilaian

Kami mulai dengan analisis komprehensif untuk mengevaluasi kelayakan, menentukan ruang lingkup dan menetapkan garis waktu. Langkah ini dengan cepat mengidentifikasi tantangan migrasi unik Anda dan memberikan perkiraan waktu dan biaya yang dapat diandalkan.
Lingkaran dan panah yang menunjukkan aliran
Langkah 2: Perencanaan

Selanjutnya, kami mengembangkan peta jalan migrasi terperinci dengan menggunakan satu titik kontrol yang memandu perencanaan, tata kelola, dan pelaksanaan proyek. Peta jalan ini mencakup kontrol akses berbasis peran yang memastikan kepemilikan, tonggak pencapaian, dan kriteria keberhasilan yang jelas untuk memastikan keselarasan dan akuntabilitas.
Ilustrasi untuk pengoptimalan cloud IBM® Turbonomic
Langkah 3: Migrasi

Fase ini mencakup instalasi dan konfigurasi perangkat lunak. Alat yang didukung AI membantu dalam mengonversi data dan aturan bisnis, menyelesaikan masalah perubahan format, melakukan pengujian, dan memastikan pemindahan produksi yang mulus.
Ilustrasi watsonx Orchestrate
Langkah 4: Transfer keterampilan

Setelah migrasi, toolkit AI kami—didukung oleh konteks cerdas dan interaksi berkelanjutan— memungkinkan transfer keterampilan yang lebih cepat, pelatihan interaktif, FAQ komprehensif, dan panduan berkelanjutan. Solusi ini mendorong operasi pasca-penerapan yang efektif, mempercepat adopsi produk, dan memberikan waktu yang lebih cepat untuk mencapai time to value.

Studi kasus

Mulai perjalanan migrasi Anda
.

Baik Anda beralih ke alat basis data terkemuka di industri, utilitas canggih, atau perangkat lunak IBM Z lainnya, para spesialis dan alat yang didukung AI kami siap memandu dan mempercepat perjalanan Anda di setiap langkah. Dengan pengalaman yang mendalam dan pendekatan yang telah terbukti, kami akan membantu memastikan migrasi yang lancar, aman, dan penuh percaya diri.

 

Terhubung dengan perwakilan IBM® Anda hari ini untuk memulai.