Berdayakan bisnis Anda untuk mengimplementasikan perangkat lunak IBM® Z dengan cepat, hemat biaya, dan dengan gangguan minimal. Dibangun untuk memberikan nilai maksimum dan laba atas investasi (ROI), pendekatan kami meletakkan fondasi yang kuat untuk inovasi yang berkelanjutan dan peningkatan yang berkesinambungan. Dengan proses yang efisien dan tim pakar khusus, IBM memastikan transisi yang lancar, mengurangi waktu migrasi perangkat lunak dari bertahun-tahun menjadi beberapa bulan.