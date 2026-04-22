Basis data mainframe sangat penting untuk memberikan kinerja dan skalabilitas tinggi untuk mengelola volume data yang besar dan transaksi secara efisien. Solusi ini memastikan keandalan dan ketersediaan aplikasi penting, keamanan tingkat lanjut untuk data sensitif, integrasi data yang lancar, serta dukungan kuat untuk pemrosesan transaksi berskala besar.
Selain itu, basis data yang diterapkan pada mainframe IBM Z membantu menjaga kepatuhan terhadap peraturan dengan jejak audit yang komprehensif, sehingga penting untuk manajemen data yang aman, efisien, dan andal di perusahaan besar.
Dua basis data utama yang diterapkan pada mainframe IBM Z adalah Db2 for z/OS dan IMS. Dengan Db2 for z/OS, Anda dapat menentukan dan memanipulasi data Anda dengan menggunakan Structured Query Language (SQL). Peranti lunak basis data IMS menyimpan, mengelola, dan memproses data Anda yang paling penting dengan aman dan meyakinkan.
Db2 for z/OS adalah basis data mainframe perusahaan yang mengelola data bisnis inti dan mendukung aplikasi bisnis utama di seluruh organisasi. Alat ini melayani ribuan pelanggan dan jutaan pengguna, menawarkan ketersediaan berkelanjutan, skalabilitas, dan keamanan yang tinggi.
Dalam hal modernisasi basis data mainframe, organisasi yang menggunakan IBM Db2 for z/OS dapat melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan basis data mereka dan menyelaraskannya dengan kebutuhan TI dan bisnis modern.
IBM Db2 AI for z/OS
Tingkatkan kinerja operasional dan pertahankan kesehatan sistem Db2 for z/OS Anda dengan menawarkan fitur-fitur seperti pengoptimalan SQL, penilaian sistem (ditambah dengan insight kinerja), dan kontrol koneksi terdistribusi.
Db2 for z/OS Data Gate & Data Gate on Cloud
Db2 Data Gate menyinkronkan data Db2 for z/OS untuk cloud hybrid, analitik, dan inisiatif AI dengan biaya serta upaya yang lebih rendah. Aplikasi dapat mengakses salinan data Db2 for z/OS yang tersinkronisasi dan konsisten secara transaksional yang dihosting di sistem terpisah, yang mendukung berbagai platform, termasuk cloud publik, on premises, dan penerapan cloud pribadi.
Dengan Data Gate on Cloud, data Db2 for z/OS milik perusahaan yang berharga dapat dibawa ke lingkungan Db2 Warehouse SaaS untuk akses langsung atau diakses di watsonx.data lakehouse melalui konektor Db2 untuk Presto.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Komponen berkinerja tinggi yang terintegrasi erat dengan Db2 for z/OS yang menghadirkan pemrosesan berkecepatan tinggi untuk kueri Db2 yang kompleks guna mendukung pelaporan bisnis yang penting dan beban kerja analitik.
IBM Db2 Query Management Facility
Kelola dengan mudah proses batch yang harus berjalan bersama dan bagikan sumber daya ke satu atau beberapa sistem transaksi online CICS. Buat pekerjaan batch yang menggunakan permintaan kontrol untuk melepaskan, dan kemudian mengalokasikan ulang, sumber daya yang terkait dengan aplikasi CICS.
IBM Db2 DevOps Experience for z/OS
Pengalaman manajemen data terpisah dapat diinstal dan diaktifkan di Unified Management Server. Antarmuka grafis berbasis browser ini menawarkan fitur berbeda untuk mengelola subsistem z/OS. Produk berbasis peran ini memodernisasi manajemen Db2 for z/OS, sehingga memungkinkan pengembang untuk mengelola instance, membuat aplikasi, melakukan perubahan, dan mengirimkannya untuk persetujuan. Layanan seperti penemuan dan operasi dapat diakses melalui IBM Unified Management Server for z/OS, dan semua fitur Db2 DevOps Experience dapat diakses melalui antarmuka IBM Unified Experience for z/OS.
Tingkatkan performa IMS dengan database sesuai permintaan dan alat manajemen transaksi.
Manajer Database IMS
Platform aplikasi menyimpan, mengelola, dan memproses data Anda yang paling penting dengan aman dan meyakinkan. Dengan IMS Database VUE, Anda dapat mengelola pertumbuhan secara efisien menggunakan solusi server data IMS dengan ukuran yang tepat dan tersedia dengan harga satu kali bayar.
IMS Enterprise Suite
Mendukung teknologi integrasi terbuka untuk memungkinkan pengembangan aplikasi baru dan memperluas akses ke transaksi dan data IMS. Ini menyediakan antarmuka standar yang mudah digunakan, menyederhanakan pembuatan metadata IMS , memudahkan pengembangan aplikasi dan memperluas akses IMS.
IMS Enterprise Suite tersedia untuk pelanggan IMS tanpa biaya tambahan.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Seperangkat alat bantu terintegrasi ini memungkinkan organisasi Anda mengelola basis data IMS dengan fungsi penuh dalam solusi multi-fungsi. Solusi ini menawarkan fitur-fitur untuk membantu memastikan bahwa basis data Anda tetap sesuai dan dapat berfungsi, sehingga mendukung ketersediaan 24 jam setiap hari.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Alat bantu yang digunakan untuk mengatur ulang fungsi penuh IMS dan High Availability Large Databases. Alat ini mengintegrasikan berbagai utilitas IMS dan menawarkan fitur-fitur untuk membantu menjaga basis data tetap sesuai dan dapat berfungsi.
Paket solusi ini membantu mengurangi kompleksitas operasional dan dampak reorganisasi basis data pada sumber daya sistem. Integrasi dengan IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS menyediakan antarmuka web untuk berbagai tugas administrator basis data.
IMS Fast Path Solution Pack for z/OS
Alat bantu yang menyediakan utilitas yang lengkap dan mudah digunakan untuk membantu administrator basis data (DBA) menganalisis, memelihara, dan menyesuaikan basis data IMS Fast Path, termasuk fitur-fitur yang membantu meningkatkan ketersediaan sistem.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Serangkaian peranti lunak yang membantu mengurangi kompleksitas operasional dan dampak pencadangan dan pemulihan basis data pada sumber daya sistem. Rangkaian ini menggabungkan serangkaian produk IBM yang memungkinkan pencadangan dan pemulihan secara simultan dari beberapa set data dan area Fast Path (dalam lingkungan Parallel Sysplex dan non-Parallel Sysplex).
IMS Performance Analyzer for z/OS
Alat bantu IMS ini menawarkan pelaporan yang komprehensif seputar kinerja transaksi dan penggunaan sumber daya sistem untuk sistem IMS Database dan IMS Transaction Manager Anda. Alat ini memberikan perincian tentang kinerja sistem IMS untuk memantau, menyetel, mengelola tingkat layanan, menganalisis tren dan perencanaan kapasitas.
IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
Peranti lunak alat pemantauan kinerja untuk beban kerja IMS, yang menyediakan satu titik kontrol dalam Parallel Sysplex dan memantau transaksi TCP/IP IMS Connect. Produk piranti lunak bagian ini adalah bagian dari kelompok produk piranti lunak OMEGAMON.
IMS Problem Investigator for z/OS
Alat log analysis untuk semua tugas penentuan masalah IMS. Sistem ini mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan mudah dengan bantuan analisis masalah yang kuat untuk sistem Database IMS dan IMS Transaction Management.
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
Alat komprehensif yang memeriksa logika program aplikasi, antarmuka aplikasi IMS, aktivitas teleproses, blok kontrol format 3270, dan aktivitas basis data. Alat ini menyimulasikan perilaku aplikasi dan menghasilkan laporan yang berisi informasi terperinci tentang transaksi yang diproses.
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
Alat bantu yang menjaga integritas data basis data IMS dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan basis data entri data (DEDB) setelah kegagalan restart darurat IMS.
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
Alat bantu yang menyediakan cara untuk menganalisis kinerja kumpulan buffer basis data untuk pekerjaan batch IMS dan subsistem IMS. Alat ini memungkinkan pelaporan analisis statistik yang membantu mengevaluasi kumpulan buffer basis data pekerjaan online dan batch IMS saat ini.
IMS Cloning Tool for z/OS
Alat bantu yang memudahkan Anda untuk dengan cepat mengkloning subsistem dan basis data IMS untuk meningkatkan ketersediaan data. Dengan menggunakan teknologi penyalinan cepat yang dikombinasikan dengan otomatisasi dan upaya manual yang lebih sedikit, IMS Cloning Tool membantu meningkatkan produktivitas. Alat ini juga dapat secara signifikan mengurangi waktu henti online produksi dan biaya pembuatan salinan persis atau kloning subsistem dan basis data IMS.
IMS Program Restart Facility for z/OS
Alat bantu yang mengotomatiskan pemrosesan Checkpoint, Backout, dan Restart dari IMS Batch Messaging Programs dan program IMS Batch DLI/DBB. Aplikasi ini mengelola proses pemilihan ID Checkpoint dengan mengidentifikasi kumpulan data catatan yang benar untuk digunakan dan secara terprogram membuat pekerjaan mulai ulang.
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
Server aplikasi yang mengonsolidasikan informasi tentang IMS dan Db2 for z/OS Anda ke dalam satu antarmuka web grafis yang intuitif. Antarmuka ini digunakan pada klien untuk terhubung ke layanan yang berbeda di z/OS. Antarmuka tersebut dapat mempercepat analisis lingkungan z/OS Anda dan mengurangi kebutuhan akan keterampilan mainframe tingkat lanjut.
IBM Common Services Library for z/OS
Peranti lunak tanpa biaya yang berisi berbagai komponen dan fungsi umum terkait infrastruktur yang diperlukan oleh dan digunakan bersama di seluruh IBM IMS Tools tertentu. Fungsi-fungsi ini digunakan bersama di berbagai produk, bukan dimasukkan secara terpisah.
