IBM Z Performance and Capacity Analytics memberikan insight bagi Manajer Operasi IT, Pakar Kinerja, dan Perencana Kapasitas untuk mengambil keputusan yang tepat tentang kinerja infrastruktur dan aplikasi mereka.



Dengan memanfaatkan SMF dan sumber data terstruktur lainnya di IBM Z dan platform lainnya, informasi pemanfaatan IT di seluruh perusahaan dikurasi dengan cepat dan efisien menjadi laporan yang dapat ditindaklanjuti. Fungsi peramalan dan pemodelan membantu memastikan sumber daya tersedia untuk menjalankan bisnis dan memenuhi tingkat layanan yang diharapkan, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.