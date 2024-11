IBM Z OMEGAMON for CICS memberikan pemantauan sumber daya dan analisis kinerja untuk CICS Transaction Server for z/OS dan CICS Transaction Gateway for z/OS. Dengan ruang kerja yang intuitif, operator dan pakar domain CICS dapat memantau dan mengelola tugas dan sumber daya CICS untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien.