IBM Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) menghasilkan sinyal telemetri jejak dari transaksi yang mengalir melalui berbagai subsistem z/OS.
IBM Z APM Connect membantu pelanggan mencapai pengamatan aplikasi end-to-end yang lengkap dan isolasi masalah yang lebih cepat yang dapat mempengaruhi transaksi penting dengan memberikan sinyal telemetri jejak dari subsistem z/OS ke platform Observability di seluruh perusahaan melalui penggunaan OpenTelemetry.
Dengan menelusuri aliran aplikasi hybrid yang mencakup cloud publik ke mainframe, Anda dapat menghilangkan zona buta IBM Z dalam strategi pengamatan di seluruh perusahaan Anda.
Dengan menggunakan OpenTelemetry, sinyal telemetri dari z/OS dapat dikirimkan ke beberapa platform Observability.
Dengan visibilitas menyeluruh, kurangi frekuensi dan waktu yang dihabiskan untuk investigasi “ruang perang” yang tidak efisien dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah aplikasi secara lebih cepat.
Solusi observabilitas memberikan visibilitas, kontrol, dan otomatisasi aplikasi hybrid cloud Anda untuk membantu memastikan kinerja optimal dan penggunaan sumber daya yang efisien. IBM Z APM Connect mengirim data telemetri trace z/OS ke alat ini dan memperluas visibilitas aplikasi ke mainframe sekaligus mengoptimalkan kinerja yang ringan.
OpenTelemetry dengan cepat mendapatkan popularitas melalui misinya untuk memberikan kerangka kerja observabilitas vendor-agnostik yang membantu dalam menghasilkan, memproses, dan mendistribusikan data telemetri. IBM Z APM Connect dapat menghasilkan dan mengekspor rentang jejak yang sesuai dengan OpenTelemetry Protocol (OTLP) untuk dimasukkan ke dalam kolektor OpenTelemetry apa pun.
Dengan pesatnya perkembangan aplikasi hibrida kompleks yang mencakup mobile devices, cloud publik, dan lingkungan lokal, menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk memiliki pandangan yang berpusat pada aplikasi yang dapat dengan cepat mengisolasi masalah aplikasi yang berdampak pada pelanggan dan mencegah perlunya “ruang perang” yang tidak efisien untuk menangani masalah.
Bagi banyak organisasi, kompleksitas aplikasi telah berjalan begitu jauh sehingga membuat kemampuan tim teknik dan TI yang berbakat kewalahan. Dengan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, melibatkan para pakar yang tepat dengan cepat sangat penting untuk menjaga kualitas layanan. Bila Anda memiliki satu panel kaca yang menunjukkan kinerja aplikasi dari ujung ke ujung, setiap orang memiliki akses ke informasi terperinci untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah penting dalam hitungan menit, bukan jam atau hari.
Yang sebelumnya merupakan kotak hitam mainframe telah berubah menjadi beberapa lapisan visibilitas saat transaksi berpindah di antara subsistem z/OS. Dengan konteks yang disediakan seputar kinerja pada tingkat transaksi, pakar dapat dilibatkan dengan informasi yang cukup untuk mengambil tindakan prompt. Komunikasi yang lebih baik berarti waktu yang lebih cepat untuk memulihkan atau menghindari masalah.
