Bagi banyak organisasi, kompleksitas aplikasi telah berjalan begitu jauh sehingga membuat kemampuan tim teknik dan TI yang berbakat kewalahan. Dengan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, melibatkan para pakar yang tepat dengan cepat sangat penting untuk menjaga kualitas layanan. Bila Anda memiliki satu panel kaca yang menunjukkan kinerja aplikasi dari ujung ke ujung, setiap orang memiliki akses ke informasi terperinci untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah penting dalam hitungan menit, bukan jam atau hari.