Saat menganalisis panggilan API yang dilakukan oleh aplikasi mainframe Anda ke luar platform, penting untuk mengetahui siapa yang melakukan panggilan, titik akhir yang digunakan, informasi muatan, volume panggilan, dan waktu responsnya. Dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, semua data ini, dan lebih banyak lagi, dapat ditampilkan dalam format tabel atau bagan sesuai kebutuhan Anda.