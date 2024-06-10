API adalah antarmuka antara z/OS Sumber daya Anda dan dunia luar. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja Anda untuk mengelola dan mengoptimalkan lingkungan API mainframe, serta menganalisis profil permintaan yang masuk ke sistem untuk pelaporan manajemen dan perencanaan sumber daya yang penting.
Akses dengan lancar informasi penting, seperti faktor utama permintaan, tingkat API dan waktu respons, tingkat layanan, dan lainnya. Laporan dan tren tarif panggilan dari waktu ke waktu berdasarkan API, sistem, server, layanan, SOR, atau metrik kunci lainnya yang tersedia.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai, ditambah dengan GUI yang intuitif dan andal, kemampuan perbandingan dan pengeditan real-time, serta penelusuran mendetail yang kontekstual, untuk mengoptimalkan waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analitis.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menggunakan pengetahuan pakar bawaan dan kecerdasan buatan untuk mengekstrak insight penting secara otomatis dan menyajikannya dalam antarmuka grafis yang intuitif. Ini menghilangkan kebutuhan akan upaya pengodean manual yang memakan waktu, meningkatkan pemahaman tentang keahlian domain, dan mempercepat proses pembelajaran terkait area baru dari infrastruktur z/OS ini.
Manajemen bisnis dan teknis Anda perlu melihat beban kerja mereka dalam istilah yang berarti. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menyediakan lebih dari 30.000 laporan yang dibangun sebelumnya, dasbor khusus, bagan dan laporan, untuk membantu memperlancar komunikasi dan perencanaan antara tim bisnis dan TI.
Melihat tingkat transaksi dan waktu respons secara menyeluruh membantu Anda mempersempit sumber masalah saat terjadi gangguan atau menganalisis beban kerja dalam membuat analisis tren. Anda juga dapat melihat perincian waktu respons menjadi berbagai komponen, seperti Waktu yang Dihabiskan dalam Sistem Catatan (SOR). Lihat data dalam detail sesuai kebutuhan Anda.
Banyak panggilan API yang memanggil satu layanan, tetapi itu tidak selalu terjadi. Dengan menelusuri secara visual dari API ke layanan yang dipanggil, Anda dapat menyelidiki perubahan atau masalah pada tingkat layanan atau SOR. Volume panggilan, waktu respons, dan filter dapat diakses di setiap level dalam IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS.
API dapat memberikan akses ke sumber daya mainframe (sebagai Penyedia) atau memungkinkan aplikasi mainframe untuk meminta data dari sumber eksternal (sebagai Pemohon). IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menjadikan analisis dan pelaporan bagi kedua jenis API tersebut lebih intuitif. Jika terdapat perbedaan, seperti dalam komponen waktu respons yang dilaporkan, semua metrik utama akan ditampilkan.
Untuk memahami aplikasi Penyedia API secara menyeluruh, diperlukan pengetahuan mendalam tentang sistem back-end yang diakses oleh API tersebut. Dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, Anda dapat memetakan layanan ke Pengidentifikasi Sistem Catatan (SOR) dan Sumber Daya Sistem Catatan untuk mengidentifikasi area serta transaksi yang diakses oleh layanan tertentu.
Saat menganalisis panggilan API yang dilakukan oleh aplikasi mainframe Anda ke luar platform, penting untuk mengetahui siapa yang melakukan panggilan, titik akhir yang digunakan, informasi muatan, volume panggilan, dan waktu responsnya. Dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, semua data ini, dan lebih banyak lagi, dapat ditampilkan dalam format tabel atau bagan sesuai kebutuhan Anda.
Dapatkan kemampuan penyesuaian laporan lanjutan untuk analisis cepat tanpa perlu pemrograman atau proses yang rumit, sehingga Anda dapat mengakses data relevan yang dibutuhkan. Opsi penyesuaian yang intuitif mencakup pilihan jenis laporan, tingkat ringkasan, pemfilteran, dan perbandingan interval.
Dasbor yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengumpulkan dan menampilkan tampilan langsung dari berbagai metrik yang Anda pilih. Ketika dibagikan, data ini mendorong kolaborasi dan menyediakan satu sumber kebenaran yang dapat diandalkan oleh seluruh organisasi. Anda dapat memperluas laporan dan menggunakan kemampuan penelusuran untuk analisis lebih mendalam pada metrik yang diperlukan.
Keuntungan mengadopsi model cloud mencakup implementasi yang cepat (tanpa penundaan untuk instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang sederhana (cukup mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya karyawan, dan akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung keterampilan tim lokal.
Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang bagaimana produk dan layanan IBM dapat membantu, pakar kami siap mendukung Anda.