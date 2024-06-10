Kelola kinerja z/OS Connect dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Pantau dan analisis profil panggilan API serta layanan back-end di lingkungan API modern Anda.
API adalah antarmuka antara z/OS Sumber daya Anda dan dunia luar. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja Anda untuk mengelola dan mengoptimalkan lingkungan API mainframe, serta menganalisis profil permintaan yang masuk ke sistem untuk pelaporan manajemen dan perencanaan sumber daya yang penting.

 
Manfaat
Optimalkan lingkungan dan permintaan profil Anda

Akses dengan lancar informasi penting, seperti faktor utama permintaan, tingkat API dan waktu respons, tingkat layanan, dan lainnya. Laporan dan tren tarif panggilan dari waktu ke waktu berdasarkan API, sistem, server, layanan, SOR, atau metrik kunci lainnya yang tersedia.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai, ditambah dengan GUI yang intuitif dan andal, kemampuan perbandingan dan pengeditan real-time, serta penelusuran mendetail yang kontekstual, untuk mengoptimalkan waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analitis.

Hal yang disertakan

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menggunakan pengetahuan pakar bawaan dan kecerdasan buatan untuk mengekstrak insight penting secara otomatis dan menyajikannya dalam antarmuka grafis yang intuitif. Ini menghilangkan kebutuhan akan upaya pengodean manual yang memakan waktu, meningkatkan pemahaman tentang keahlian domain, dan mempercepat proses pembelajaran terkait area baru dari infrastruktur z/OS ini.

Pelaporan tingkat bisnis Waktu respons vs tingkat transaksi Panggilan API untuk pemetaan layanan Data penyedia API dan pemohon API Perincian SOR

 

Detail pemohon API Kustomisasi laporan dinamis Dasbor bersama yang disesuaikan AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya Dampak Ekonomi Total dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting melakukan studi Total Economic Impact (TEI) yang menguraikan manfaat IBM IntelliMagic Vision for z/OS bagi organisasi, termasuk pengurangan risiko, perangkat keras, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya, serta manajemen kinerja yang lebih efisien.
Memodernisasi analisis kinerja z/OS Connect
Webinar ini memperkenalkan konsep untuk memodernisasi analisis data z/OS Connect, memberikan insight tentang manajemen server, pelacakan pertumbuhan API, dan analisis data kinerja.
Memahami beban kerja API mendorong pemanfaatan sumber daya sistem Anda
Blog ini akan membantu Anda memahami aktivitas API z/OS Connect pada sistem, sehingga Anda dapat mengelola tingkat layanan dan permintaan untuk sumber daya sistem.
Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang bagaimana produk dan layanan IBM dapat membantu, pakar kami siap mendukung Anda.

