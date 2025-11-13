Mengelola kinerja MQ untuk z/OS dengan IBM® Z IntelliMagic Vision

Mengelola pengelola dan aktivitas antrean MQ dengan IBM® Z IntelliMagic Vision
Infografis yang menunjukkan hubungan antara data perintah MQ, data MQPUT, dan kesehatan buffer pool

 

IBM® Z IntelliMagic Vision memungkinkan analis kinerja untuk mengelola dan mengoptimalkan konfigurasi serta aktivitas z/OS MQ dengan lebih efektif dan efisien, serta secara proaktif menilai kesehatan pengelola antrean.

 
Manfaat
Analisis dan cegah risiko secara proaktif

Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menganalisis ratusan metrik penting untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai, ditambah dengan GUI yang intuitif dan andal, kemampuan perbandingan dan pengeditan real-time, serta penelusuran mendetail yang kontekstual, untuk mengoptimalkan waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.

Hal yang disertakan

IBM® Z IntelliMagic Vision menawarkan cara yang efektif untuk memfokuskan analisis dan menghasilkan laporan interaktif. Anda dapat memanfaatkan perincian yang kontekstual untuk mengakses data MQ dengan cepat dan fokus, guna mengelola, menyetel, dan mengoptimalkan lingkungan Anda.

Penilaian kesehatan otomatis untuk pengelola antrean Buat profil beban kerja pengelola antrean Penggunaan buffer pool Infrastruktur pencatatan MQ Lihat aktivitas berdasarkan nama antrean

 

CPU berdasarkan pendorong beban kerja CPU per panggilan MQ Bandingkan dan korelasikan beberapa metrik Pisahkan profil panjang pesan berdasarkan transaksi CICS AIOps melalui pengiriman cloud
Periksa analisis dasbor untuk kinerja sistem, yang menunjukkan korelasi antara metrik seperti penggunaan CPU, pekerjaan batch, kinerja buffer pool, dan lainnya.
Optimalisasi Kinerja MQ dengan SMF Data Insights
Pelajari praktik terbaik untuk meningkatkan analisis data Statistik MQ (SMF 115) dan Akuntansi (SMF 116) Anda, mengatasi tantangan seperti volume data dan alat bantu yang terkotak-kotak untuk membuka potensi penuh insight MQ.
Mendapatkan Insight dari SMF 115 MQ Statistics Data
Optimalkan kinerja MQ dengan menganalisis data SMF 115/116, memantau kumpulan buffer, dan menggunakan IBM® Z IntelliMagic Vision untuk insight proaktif.
Tingkatkan nilai yang Anda peroleh dari data MQ SMF melalui pendekatan modern
Jelajahi cara memodernisasi analisis data MQ SMF untuk meningkatkan insight. Temukan antarmuka yang intuitif dan perincian dinamis untuk statistik MQ dan data akuntansi, yang meningkatkan proses pemecahan masalah melalui penilaian kesehatan berperingkat dan analisis interaktif.
Menggunakan zHyperWrite untuk Meningkatkan Kinerja Pencatatan MQ
zHyperWrite meningkatkan kinerja pencatatan MQ dengan mempercepat pencerminan dan mengurangi separuh waktu respons, menghasilkan peningkatan 54% di lingkungan MQ yang besar.
