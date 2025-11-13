Mengelola pengelola dan aktivitas antrean MQ dengan IBM® Z IntelliMagic Vision
IBM® Z IntelliMagic Vision memungkinkan analis kinerja untuk mengelola dan mengoptimalkan konfigurasi serta aktivitas z/OS MQ dengan lebih efektif dan efisien, serta secara proaktif menilai kesehatan pengelola antrean.
Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menganalisis ratusan metrik penting untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai, ditambah dengan GUI yang intuitif dan andal, kemampuan perbandingan dan pengeditan real-time, serta penelusuran mendetail yang kontekstual, untuk mengoptimalkan waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.
IBM® Z IntelliMagic Vision menawarkan cara yang efektif untuk memfokuskan analisis dan menghasilkan laporan interaktif. Anda dapat memanfaatkan perincian yang kontekstual untuk mengakses data MQ dengan cepat dan fokus, guna mengelola, menyetel, dan mengoptimalkan lingkungan Anda.
Kinerja responsif MQ bergantung pada data yang ada dalam memori, sehingga manajemen buffer pool menjadi sangat penting. IBM® Z IntelliMagic Vision secara otomatis mengevaluasi setiap buffer pool di setiap manajer antrean untuk mengidentifikasi area yang perlu diselidiki, dan menampilkannya dalam warna merah, kuning, atau hijau. Kemampuan perincian memfasilitasi analisis lebih lanjut.
Menganalisis jumlah permintaan berdasarkan jenis perintah MQ dapat membantu mengidentifikasi dasar pengukuran beban kerja dan menunjukkan perubahan signifikan dalam beban kerja. Visibilitas terhadap data ini dapat menunjukkan volume permintaan untuk perintah PUT pesan ke antrean, pengelola antrean mana yang paling aktif, profil waktu, dan informasi lainnya.
Tampilan penggunaan buffer pool dari waktu ke waktu dapat menunjukkan saat nilai-nilai ini mendekati ambang batas yang memicu pemindahan otomatis ke disk.
Infrastruktur pencatatan MQ yang efisien sangat penting untuk mendukung proses pemulihan dan pembatalan (yang umumnya dipicu oleh pesan persisten) tanpa mengganggu kinerja yang sedang berjalan. Metrik Log Manager dapat menunjukkan volume data yang dicatat dan membantu mengidentifikasi hambatan dalam pemrosesan log.
Data akuntansi MQ menyediakan metrik aktivitas yang terperinci di berbagai level, yang sangat berguna bagi spesialis kinerja saat menyelidiki masalah aplikasi dan melakukan penyesuaian kinerja. Contoh frekuensi perintah berdasarkan nama antrean ini menunjukkan distribusi di berbagai jenis antrean.
Tingkat detail lainnya dalam data akuntansi MQ mencakup jenis pekerjaan yang dikenal sebagai MQ ("jenis koneksi"). Dalam contoh ini, dua pendorong utama penggunaan CPU MQ adalah pekerjaan yang berasal dari CICS dan inisiator saluran.
Jenis analisis lainnya dapat berfokus pada metrik seperti penggunaan CPU dan waktu yang berlalu per panggilan. Meskipun jumlah absolutnya kecil, tampilan ini menunjukkan bahwa waktu CPU per panggilan MQGET untuk pekerjaan yang berasal dari IMS kira-kira dua kali lipat dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.
Kemampuan untuk menyesuaikan laporan dengan menggabungkan beberapa variabel dan menganalisis potensi korelasi dapat sangat berguna dalam analisis, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Dalam banyak solusi saat ini yang bergantung pada katalog laporan statis, analisis ini memerlukan upaya pengodean untuk membuat laporan baru.
Meskipun volume data akuntansi MQ sangat besar, navigasi dinamis dan kemampuan perincian yang kontekstual memungkinkan Anda untuk fokus pada subset data tertentu. Dalam contoh ini, lakukan perincian terkait pekerjaan yang berasal dari CICS, lalu berdasarkan ID transaksi CICS, buat profil panjang pesan dengan status "PUT" berdasarkan transaksi.
Keuntungan mengadopsi model cloud meliputi implementasi yang cepat (tanpa penundaan untuk instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang mudah (hanya untuk mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya karyawan, serta akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung pengembangan keterampilan tim internal.