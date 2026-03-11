IBM® Z IntelliMagic Vision mendukung pencatatan permintaan WebSphere Liberty for z/OS (SMF 120 subtipe 11), sehingga Anda dapat melacak waktu respons permintaan dan konsumsi sumber daya. Catatan ini memberikan metrik tingkat permintaan terperinci tentang tempat pekerjaan berjalan dan sifat pekerjaan, termasuk konsumsi prosesor, byte yang dikembalikan, dan waktu respons.

Data permintaan HTTP ini dapat menjadi sumber insight kinerja yang sangat kaya, namun volumenya yang besar dapat membuat analisis menjadi menantang jika menggunakan pendekatan tradisional. Navigasi dinamis dan penelusuran peka konteks memungkinkan analis untuk memfokuskan analisis mereka untuk mendapatkan nilai besar dari data ini dan mengidentifikasi insight dari metrik waktu dan aktivitas untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi beban kerja Liberty.