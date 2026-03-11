Memantau dan membuat profil permintaan Liberty di z/OS dengan IBM® Z IntelliMagic Vision
Akses informasi penting, seperti pendorong permintaan yang signifikan, CPU, dan volume permintaan. Permintaan profil dan navigasikan lingkungan Liberty Anda dengan mudah dalam satu tampilan dengan seluruh lingkungan z/OS menyeluruh Anda.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh antarmuka GUI yang intuitif dan tangguh, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan penelusuran mendalam yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.
IBM® Z IntelliMagic Vision mendukung pencatatan permintaan WebSphere Liberty for z/OS (SMF 120 subtipe 11), sehingga Anda dapat melacak waktu respons permintaan dan konsumsi sumber daya. Catatan ini memberikan metrik tingkat permintaan terperinci tentang tempat pekerjaan berjalan dan sifat pekerjaan, termasuk konsumsi prosesor, byte yang dikembalikan, dan waktu respons.
Data permintaan HTTP ini dapat menjadi sumber insight kinerja yang sangat kaya, namun volumenya yang besar dapat membuat analisis menjadi menantang jika menggunakan pendekatan tradisional. Navigasi dinamis dan penelusuran peka konteks memungkinkan analis untuk memfokuskan analisis mereka untuk mendapatkan nilai besar dari data ini dan mengidentifikasi insight dari metrik waktu dan aktivitas untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi beban kerja Liberty.
Penelusuran langsung yang peka konteks ke dalam data Liberty mempercepat identifikasi dan penyelesaian masalah dan menghilangkan kebutuhan akan pengodean laporan khusus. Dalam contoh ini, analisis penelusuran dari URI tertentu menunjukkan bahwa lonjakan waktu respons tidak bergantung pada tingkat permintaan dan waktu CPU yang dikonsumsi.
Laporan antarmuka langsung dapat dengan mudah disesuaikan melalui dialog interaktif untuk melihat data yang ingin Anda lihat dengan cara yang Anda inginkan; contoh ini menunjukkan antarmuka pengeditan laporan dengan tampilan contoh penggunaan GCP dan zIIP berdasarkan nama tugas server. Variabel yang dapat disesuaikan meliputi jenis visualisasi laporan, sumber data, variabel, kondisi, nilai sumbu x dan y, dan banyak lagi.
Memahami perilaku khas untuk aplikasi membantu Anda mengenali kapan perubahan terjadi yang dapat menyebabkan masalah. Membuat profil beban kerja Anda dari waktu ke waktu membantu Anda menentukan apakah perubahan tersebut merupakan tren khas selama beberapa hari, minggu, atau bulan. Bagan dan tabel yang telah ditentukan sebelumnya tersedia untuk melihat data permintaan yang dirangkum berdasarkan tingkat granularitas sistem, server, kelas transaksi, pengguna, atau URI.
Melihat tingkat permintaan keseluruhan dan waktu respons dalam satu tampilan memungkinkan Anda mempersempit ruang masalah saat terjadi gangguan, atau memprofilkan beban kerja untuk analisis tren. Anda juga dapat mengetahui seberapa besar porsi waktu respons yang berasal dari waktu CPU. Data dapat ditampilkan dengan tingkat granularitas sesuai kebutuhan.
Dengan meninjau konsumsi waktu general-purpose CPU (GCP) dan zIIP, Anda memperoleh insight yang bernilai untuk mengoptimalkan sumber daya dan menganalisis permasalahan, yang pada akhirnya memperkuat pengambilan keputusan dan kinerja sistem. Jika kelas transaksi WLM sudah ditetapkan, waktu GCP dan zIIP pada enclave juga dapat dipantau, karena permintaan sering kali memanggil sumber daya di subsistem lain (seperti Db2). Anda dapat melihat data dengan tingkat kedetailan yang fleksibel sesuai kebutuhan.
Beralihlah dari tampilan grafik ke tampilan tabel untuk memahami data dengan cara yang lebih relevan terhadap tugas yang sedang Anda kerjakan. Laporan bawaan yang dapat disesuaikan ini menampilkan metrik transaksi utama berdasarkan URI, termasuk waktu CPU, tingkat transaksi, dan waktu respons, serta detail tambahan seperti rasio waktu respons enclave yang membantu Anda menilai apakah target WLM telah tercapai.
Laporan siap pakai untuk pendeteksian perubahan memudahkan identifikasi perubahan signifikan secara statistik pada metrik kunci seperti tingkat permintaan, waktu respons, atau penggunaan CPU. Melalui fitur drill-down, Anda dapat menelusuri pola pemakaian sebelum perubahan terjadi. Contoh laporan berikut menunjukkan perubahan di level URI. Selain itu, tersedia laporan pada tingkat sistem, server, kelas transaksi, dan pengguna.
