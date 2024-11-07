IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menyediakan visibilitas hebat terkait beban kerja transaksi IMS PA dan FA, yang memungkinkan analis kinerja mengelola dan mengoptimalkan beban kerja tersebut secara efektif.
Akses informasi penting, seperti faktor utama permintaan, CPU, dan volume transaksi. Buat profil permintaan dan jelajahi dengan mudah lingkungan IMS Anda dalam satu tampilan dengan seluruh lingkungan z/OS menyeluruh Anda.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh antarmuka GUI yang intuitif dan tangguh, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan penelusuran mendalam yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mendukung metrik transaksi IMS yang diambil dalam rekaman (jenis rekaman x'CA01') ringkasan IMS Performance Analyzer (IMS PA) ("indeks transaksi") atau dalam rekaman log transaksi BMC AMI Ops Monitor untuk IMS (jenis rekaman x'FA'). Data transaksi ini dapat menjadi sumber insight kinerja yang kaya, tetapi volumenya dapat membuat analisis menjadi sulit saat menggunakan pendekatan tradisional. Navigasi dinamis dan penelusuran yang peka terhadap konteks memungkinkan analis memfokuskan analisis mereka untuk memperoleh nilai yang besar dari data ini serta mengidentifikasi insight dari metrik waktu dan aktivitas untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi beban kerja transaksi IMS.
Penelusuran langsung dan peka konteks ke dalam data IMS mempercepat identifikasi dan penyelesaian masalah serta tidak membutuhkan pengodean laporan khusus. Dalam contoh ini, analisis mendalam berdasarkan Jenis Wilayah mengidentifikasi bahwa hampir semua pekerjaan CICS DBCTL berjalan pada salah satu dari enam subsistem IMS.
Dengan ratusan laporan IMS yang telah dibangun sebelumnya dan penyesuaian laporan yang mudah melalui GUI, menemukan ketidakseimbangan atau kesalahan konfigurasi menjadi jauh lebih mudah. Dalam contoh ini, tampilan tingkat teratas CPU berdasarkan ID IMS mengidentifikasi ketidakseimbangan beban kerja di seluruh subsistem IMS.
Laporan antarmuka langsung dapat dengan mudah disesuaikan melalui dialog interaktif untuk melihat data yang ingin Anda lihat dengan cara yang Anda inginkan; contoh ini menunjukkan antarmuka pengeditan laporan dengan tampilan contoh penggunaan CPU berdasarkan nama program. Variabel yang dapat disesuaikan meliputi jenis visualisasi laporan, sumber data, variabel, kondisi, nilai sumbu x dan y, dan banyak lagi.
IBM Z IntelliMagic Vision menyediakan laporan antarmuka langsung yang telah dibangun sebelumnya secara terperinci mengenai semua metrik IMS utama, serta banyak metrik IMS lain, termasuk aktivitas panggilan basis data per transaksi. Contoh ini menunjukkan tingkat ringkasan berdasarkan kategori panggilan untuk transaksi teratas.
Dasbor khusus memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dan mengelompokkan sejumlah laporan langsung ke dalam satu tampilan untuk mendukung kebutuhan analisis unik mereka. Dengan menampilkan penetapan kode transaksi ke dalam kelas transaksi, dasbor khusus ini menunjukkan bahwa kelas 0 digunakan untuk banyak kode transaksi berbeda dan menunjukkan beberapa transaksi bervolume tinggi yang ditetapkan ke dalam kelas transaksi berbeda.
Nikmati antarmuka tunggal dan bersama untuk seluruh infrastruktur z/OS menyeluruh Anda guna meningkatkan kolaborasi antartim dan mempercepat penyelesaian masalah. Contoh ini menunjukkan dasbor khusus dengan tampilan aktivitas CPU dan waktu yang telah berlalu dalam Db2 untuk pekerjaan yang dijalankan oleh BMP IMS dan MPR yang difokuskan berdasarkan Nama Korelasi atau Nama Rencana.
Tampilan tingkat teratas dari transaksi yang paling banyak mengonsumsi CPU ini penting untuk diketahui dan merupakan titik awal yang umum untuk analisis yang lebih terperinci.
Kesadaran terhadap transaksi bervolume tinggi sangat penting karena keterlambatan waktu respons dapat dengan cepat menimbulkan masalah layanan. Ini juga merupakan titik peluncuran umum untuk analisis yang lebih terperinci.
Kesadaran segera terhadap peningkatan signifikan dalam CPU per transaksi untuk transaksi bervolume tinggi merupakan hal yang penting ketika berupaya mengoptimalkan efisiensi.
Gabungan tampilan tingkat tinggi komponen waktu berdasarkan kode transaksi, tampilan yang menarik dapat dipilih untuk eksplorasi pada tingkat detail tambahan (ini bervariasi tergantung pada sumber input data).
Data transaksi IMS juga mencakup banyak metrik aktivitas termasuk tampilan panggilan database. Ini adalah tampilan berdasarkan jenis panggilan database DL/I tertentu untuk transaksi yang dipilih.
Keuntungan mengadopsi model cloud meliputi implementasi yang cepat (tanpa penundaan untuk instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang sederhana (hanya perlu mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya internal, serta akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung keterampilan tim lokal.
