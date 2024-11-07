IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mendukung metrik transaksi IMS yang diambil dalam rekaman (jenis rekaman x'CA01') ringkasan IMS Performance Analyzer (IMS PA) ("indeks transaksi") atau dalam rekaman log transaksi BMC AMI Ops Monitor untuk IMS (jenis rekaman x'FA'). Data transaksi ini dapat menjadi sumber insight kinerja yang kaya, tetapi volumenya dapat membuat analisis menjadi sulit saat menggunakan pendekatan tradisional. Navigasi dinamis dan penelusuran yang peka terhadap konteks memungkinkan analis memfokuskan analisis mereka untuk memperoleh nilai yang besar dari data ini serta mengidentifikasi insight dari metrik waktu dan aktivitas untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi beban kerja transaksi IMS.