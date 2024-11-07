Kelola kinerja IMS dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Pantau dan buat profil transaksi dan kinerja IMS dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Ilustrasi UI hybrid dari tangkapan layar Intellimagic

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menyediakan visibilitas hebat terkait beban kerja transaksi IMS PA dan FA, yang memungkinkan analis kinerja mengelola dan mengoptimalkan beban kerja tersebut secara efektif.
Manfaat
Optimalkan lingkungan dan permintaan profil Anda

Akses informasi penting, seperti faktor utama permintaan, CPU, dan volume transaksi. Buat profil permintaan dan jelajahi dengan mudah lingkungan IMS Anda dalam satu tampilan dengan seluruh lingkungan z/OS menyeluruh Anda.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh antarmuka GUI yang intuitif dan tangguh, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan penelusuran mendalam yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.

Hal yang disertakan

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mendukung metrik transaksi IMS yang diambil dalam rekaman (jenis rekaman x'CA01') ringkasan IMS Performance Analyzer (IMS PA) ("indeks transaksi") atau dalam rekaman log transaksi BMC AMI Ops Monitor untuk IMS (jenis rekaman x'FA'). Data transaksi ini dapat menjadi sumber insight kinerja yang kaya, tetapi volumenya dapat membuat analisis menjadi sulit saat menggunakan pendekatan tradisional. Navigasi dinamis dan penelusuran yang peka terhadap konteks memungkinkan analis memfokuskan analisis mereka untuk memperoleh nilai yang besar dari data ini serta mengidentifikasi insight dari metrik waktu dan aktivitas untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi beban kerja transaksi IMS.

Penelusuran mudah ke data langsung Menemukan ketidakseimbangan di seluruh subsistem Kustomisasi laporan yang lancar Ribuan laporan yang dibangun sebelumnya Buat dan bagikan dasbor khusus Visibilitas terintegrasi di seluruh z/OS
Transaksi teratas berdasarkan CPU Transaksi teratas berdasarkan volume transaksi Tampilan CPU per transaksi Komponen waktu berdasarkan kode transaksi Lihat metrik aktivitas IMS AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya Dampak ekonomi total dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memanfaatkan pengetahuan pakar tentang z/OS untuk menghasilkan ratusan insight secara otomatis, yang meningkatkan visibilitas terhadap operasi infrastruktur z/OS secara signifikan.
Mengoptimalkan Manajemen Kinerja Transaksi IMS
Dengan webinar ini, yang membahas kemajuan terbaru dalam manajemen kinerja transaksi IMS, tetaplah menjadi yang terdepan dalam lingkungan analitik IMS yang terus berkembang.
Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap mendukung Anda.

 Pesan demo langsung Daftar untuk menerima buletin
Cara penelusuran lainnya Dokumentasi Dukungan Pusat demo Portofolio produk IBM Z AIOps