IBM Z Cyber Vault

Ketahanan siber cerdas untuk IBM Z

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Seseorang berdiri di atas sebuah permukaan yang tinggi dengan tangga, memandang berbagai kunci biru yang melayang pada latar belakang biru dengan gradasi warna.

Ikhtisar

Lindungi sistem bisnis Anda yang sangat penting

IBM Z Cyber Vault membantu perusahaan melindungi sistem bisnis mereka yang paling penting dengan menyediakan kerangka kerja ketahanan siber cerdas yang dibangun untuk skenario ancaman modern. Dengan cadangan yang tidak dapat diubah dan diatur oleh kebijakan, validasi otomatis, serta deteksi ancaman terintegrasi, kerangka kerja ini memungkinkan identifikasi dini insiden siber dan menjaga titik pemulihan yang bersih dan tepercaya. Dengan menggabungkan perlindungan yang dibantu AI dengan pemulihan terisolasi dan kemampuan pemulihan cepat, organisasi dapat meminimalkan dampak pelanggaran data atau serangan siber sekaligus menjaga operasi sangat penting tetap berjalan.
Integritas Data

Lindungi bisnis Anda dengan salinan diisolasi penuh secara fisik yang tidak dapat diubah dan validasi proaktif yang mendeteksi korupsi sebelum berdampak pada produksi – dirancang untuk membantu memberikan titik pemulihan yang bersih dan tepercaya.
Keberlangsungan Bisnis

Minimalkan waktu henti dan pertahankan operasi bisnis selama insiden siber. Diaktifkan oleh analisis forensik dan opsi pemulihan yang ditargetkan atau pemulihan penuh yang dibangun untuk memulihkan sistem dengan cepat tanpa memengaruhi produksi.
Deteksi Ancaman

Identifikasi peristiwa siber lebih awal dengan deteksi ancaman terintegrasi AI yang berjalan dalam produksi dan memicu tindakan perlindungan berbasis kebijakan. Direkayasa untuk memungkinkan penahanan yang lebih cepat, menjaga titik pemulihan yang bersih, dan mengubah pemulihan dari reaktif ke proaktif.

Fitur

Dirancang untuk Kebutuhan Pemulihan Siber Modern

Ilustrasi isometrik orang yang berdiri dan berjalan di atas permukaan yang tinggi dan bertumpuk berwarna biru yang dihubungkan oleh tangga putih, dengan lapisan tembus pandang yang mengambang.
Validasi Data Beberapa Level

Memvalidasi titik pemulihan di seluruh infrastruktur, struktur data, dan konten aplikasi di lingkungan IBM Z yang terisolasi. Menggunakan GDPS LCP Manager dan Salinan Terlindungi DS8000 untuk memastikan salinan yang bersih dan konsisten dengan aplikasi sebelum pemulihan.
Ilustrasi ancaman siber UI hybrid
Analisis Forensik & Pemulihan Ditargetkan

Boot replika terisolasi untuk penyelidikan akar masalah dan restorasi yang ditargetkan. Lakukan pemulihan ditargetkan pada kumpulan data tertentu atau pengembalian total sistem setelah bencana menggunakan skrip GDPS otomatis dan Salinan Terlindungi yang tidak dapat diubah.
Ilustrasi datar untuk Threat Intelligence Index yang menggambarkan ancaman permukaan serangan dan respons
Replika Diisolasi Penuh Secara Fisik untuk Pengujian Keamanan

Buat replika produksi yang terisolasi secara fisik atau logis untuk pengujian penetrasi yang aman dan latihan tim merah. Memanfaatkan isolasi partisi IBM Z (peringkat EAL5) dan segmentasi jaringan untuk mencegah dampak apa pun pada sistem langsung.

Contoh penggunaan

Dirancang untuk skenario dunia‑nyata

Ikon perbankan keuangan
Ikon pemerintah

Perbankan & Layanan Keuangan

Lindungi sistem perbankan dan pembayaran inti dengan Salinan Terlindungi yang tidak dapat diubah dan validasi otomatis. Selidiki korupsi di lingkungan IBM Z yang terisolasi dan lakukan pemulihan tabel Db2 yang ditargetkan atau pengembalian total sistem untuk memenuhi kepatuhan dan meminimalkan waktu henti.

Lembaga Pemerintah & Perusahaan Besar

Lindungi layanan masyarakat dan beban kerja yang sangat penting dengan replika yang diisolasi penuh secara fisik dan validasi dengan banyak level. Jalankan analisis forensik di luar produksi, lalu hanya pulihkan kumpulan data yang terpengaruh atau seluruh lingkungan menggunakan otomatisasi GDPS dan isolasi penuh secara fisik pada tape secara offline.

Sumber daya

Hub sumber daya produk

Penyimpanan IBM DS8000

Menyediakan teknologi Salinan Terlindungi yang mendukung pencadangan saat itu juga IBM Z Cyber Vault yang tidak dapat diubah. Platform ini memungkinkan hingga 500 salinan yang konsisten dengan kerusakan per volume, mendasari pemulihan yang diisolasi penuh secara fisik.
IBM z17

IBM z17 menyediakan lingkungan LPAR yang aman dan terisolasi serta partisi dengan peringkat EAL5 yang memungkinkan kemampuan arsitektur Cyber Vault yang diisolasi penuh secara fisik, analisis forensik, dan pemulihan cepat.

IBM GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex)

Mengatur operasi Cyber Vault, termasuk penangkapan, validasi, dan alur kerja pemulihan. GDPS LCP Manager mengotomatiskan analisis forensik dan langkah pemulihan ditargetkan atau pemulihan setelah bencana.
IBM Z Backup Resiliency (IZBR)

Penawaran perangkat lunak strategis utama untuk Cyber Vault yang tidak hanya membantu dengan pemeriksaan kesehatan salinan terlindungi, tetapi juga menyediakan semua informasi dan alat yang diperlukan untuk analisis forensik dan pemulihan ditargetkan.
IBM Threat Detection for z/OS

Dirancang untuk meningkatkan postur keamanan perusahaan secara keseluruhan, IBM TDz adalah alat perangkat lunak AI yang dapat membantu klien dalam memenuhi peraturan yang baru seperti Digital Operational Resilience Act (DORA).
Db2 Recovery Expert Pro

Db2 Recovery Expert adalah solusi pencadangan dan pemulihan yang peka penyimpanan yang mengintegrasikan fasilitas replikasi cepat prosesor penyimpanan dengan operasi pencadangan dan pemulihan Db2. Selain itu, Anda sekarang dapat meminimalkan kehilangan data di Db2 for z/OS dengan memulihkan ke titik waktu antara cadangan yang dilindungi.
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Perangkat lunak keamanan untuk IBM Z

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