IBM Z Cyber Vault membantu perusahaan melindungi sistem bisnis mereka yang paling penting dengan menyediakan kerangka kerja ketahanan siber cerdas yang dibangun untuk skenario ancaman modern. Dengan cadangan yang tidak dapat diubah dan diatur oleh kebijakan, validasi otomatis, serta deteksi ancaman terintegrasi, kerangka kerja ini memungkinkan identifikasi dini insiden siber dan menjaga titik pemulihan yang bersih dan tepercaya. Dengan menggabungkan perlindungan yang dibantu AI dengan pemulihan terisolasi dan kemampuan pemulihan cepat, organisasi dapat meminimalkan dampak pelanggaran data atau serangan siber sekaligus menjaga operasi sangat penting tetap berjalan.