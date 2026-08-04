IBM® webMethods Integration Flow Pilot

Pengembangan integrasi dengan bantuan AI dalam skala besar tanpa mengorbankan tata kelola

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Ilustrasi 3D abstrak dengan tumpukan blok dengan sudut melengkung berwarna biru, putih, dan kuning yang dihubungkan oleh jalur seperti pita yang mengalir

Ikhtisar

Bangun integrasi dengan AI yang Anda percayai

Flow Pilot memasukkan pengembangan dengan bantuan AI ke dalam alur kerja yang sudah digunakan tim integrasi, membantu tim membangun dan memelihara webMethods Flow Services lebih cepat.

Gunakan IBM Bob, Claude, atau asisten AI lain yang disetujui perusahaan yang selaras dengan strategi, keamanan, dan kebijakan tata kelola organisasi Anda tanpa terkunci dalam pengalaman satu vendor bawaan.

Fitur

Penyediaan integrasi yang diatur dan didukung AI

Bekerja dengan IBM Bob, Claude, atau asisten AI lain yang disetujui perusahaan yang selaras dengan strategi AI, keamanan, dan kebijakan tata kelola organisasi Anda.

Ilustrasi yang menggambarkan strategi AI, keamanan, dan tata kelola dengan IBM WebMethods Flow Pilot

Gunakan prompt bahasa alami untuk membuat dan meningkatkan webMethods Flow Services yang membantu pengembang beralih lebih cepat dari tujuan integrasi ke implementasi.

Ilustrasi yang menggambarkan webMethods Flow Services

Gunakan Flow Script untuk membuat logika integrasi lebih mudah dibaca, ramah kontrol versi, dan lebih mudah untuk ditinjau, dibandingkan, dan dipelihara.

Sekumpulan blok modular bertumpuk yang dihubungkan oleh garis tipis yang menggambarkan logika integrasi dengan Flow Script

Tanamkan penamaan, pencatatan, penanganan kesalahan, dan panduan pola yang dapat digunakan kembali di awal alur kerja pengembangan untuk meningkatkan konsistensi di seluruh tim.

Ilustrasi berwarna biru menggambarkan aplikasi standar dengan Flow Pilot

Buat dokumentasi, deskripsi parameter, diagram alir, dan skenario uji langsung dari logika integrasi untuk mengurangi upaya manual.

Latar belakang teknologi bisnis inovasi futuristik abstrak dengan kubus 3D isometrik. rendering 3D

Contoh penggunaan

Mengubah permintaan integrasi menjadi penyediaan

Menyelesaikan tumpukan pekerjaan integrasi dengan lebih cepat

Membantu pengembang membuat dan meningkatkan Flow Services lebih cepat dengan penulisan yang dibantu AI dalam alur kerja pengembangan yang sudah dikenal.
Memodernisasi aset webMethods yang telah berjalan lama

Meningkatkan cara Flow Services yang ada dibangun dan dipelihara tanpa mengganggu investasi Server Integrasi saat ini.
Standardisasi pengembangan di seluruh COE

Membantu arsitek dan pemimpin COE mendorong praktik pengembangan yang konsisten di seluruh tim, proyek, dan pola integrasi yang dapat digunakan kembali.
Mengurangi beban dokumentasi dan pengujian

Menyimpan dokumentasi dan aset pengujian lebih dekat dengan logika integrasi yang sebenarnya sehingga mengurangi upaya manual dan bahan pendukung yang usang.
Meningkatkan pengembangan yang dibantu AI dengan aman

Memasukkan AI ke dalam penyediaan integrasi sekaligus mempertahankan praktik, standar, dan kontrol peninjauan di seluruh pengembangan Flow Service.
Ambil langkah selanjutnya

Mempercepat pengembangan integrasi melalui bahasa alami.

  1. Lihat Flow Pilot beraksi
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