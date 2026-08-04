IBM® webMethods Integration Flow Pilot

Pengembangan integrasi dengan bantuan AI dalam skala besar tanpa mengorbankan tata kelola
Bangun integrasi dengan AI yang Anda percayai
Flow Pilot memasukkan pengembangan dengan bantuan AI ke dalam alur kerja yang sudah digunakan tim integrasi, membantu tim membangun dan memelihara webMethods Flow Services lebih cepat.
Gunakan IBM Bob, Claude, atau asisten AI lain yang disetujui perusahaan yang selaras dengan strategi, keamanan, dan kebijakan tata kelola organisasi Anda tanpa terkunci dalam pengalaman satu vendor bawaan.
Penyediaan integrasi yang diatur dan didukung AI
Bekerja dengan IBM Bob, Claude, atau asisten AI lain yang disetujui perusahaan yang selaras dengan strategi AI, keamanan, dan kebijakan tata kelola organisasi Anda.
Gunakan prompt bahasa alami untuk membuat dan meningkatkan webMethods Flow Services yang membantu pengembang beralih lebih cepat dari tujuan integrasi ke implementasi.
Gunakan Flow Script untuk membuat logika integrasi lebih mudah dibaca, ramah kontrol versi, dan lebih mudah untuk ditinjau, dibandingkan, dan dipelihara.
Tanamkan penamaan, pencatatan, penanganan kesalahan, dan panduan pola yang dapat digunakan kembali di awal alur kerja pengembangan untuk meningkatkan konsistensi di seluruh tim.
Buat dokumentasi, deskripsi parameter, diagram alir, dan skenario uji langsung dari logika integrasi untuk mengurangi upaya manual.
Mengubah permintaan integrasi menjadi penyediaan
Membantu pengembang membuat dan meningkatkan Flow Services lebih cepat dengan penulisan yang dibantu AI dalam alur kerja pengembangan yang sudah dikenal.
Meningkatkan cara Flow Services yang ada dibangun dan dipelihara tanpa mengganggu investasi Server Integrasi saat ini.
Membantu arsitek dan pemimpin COE mendorong praktik pengembangan yang konsisten di seluruh tim, proyek, dan pola integrasi yang dapat digunakan kembali.
Menyimpan dokumentasi dan aset pengujian lebih dekat dengan logika integrasi yang sebenarnya sehingga mengurangi upaya manual dan bahan pendukung yang usang.
Memasukkan AI ke dalam penyediaan integrasi sekaligus mempertahankan praktik, standar, dan kontrol peninjauan di seluruh pengembangan Flow Service.