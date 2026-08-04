IBM® webMethods Integration Flow Pilot

Flow Pilot memasukkan pengembangan dengan bantuan AI ke dalam alur kerja yang sudah digunakan tim integrasi, membantu tim membangun dan memelihara webMethods Flow Services lebih cepat.

Gunakan IBM Bob, Claude, atau asisten AI lain yang disetujui perusahaan yang selaras dengan strategi, keamanan, dan kebijakan tata kelola organisasi Anda tanpa terkunci dalam pengalaman satu vendor bawaan.