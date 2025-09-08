Mengatur dan mengamati API, integrasi, dan peristiwa di seluruh penerapan cloud, on premises, dan hybrid
Lingkungan TI perusahaan saat ini semakin terdistribusi, dengan gateway khusus, penerapan on premises dan multicloud, serta banyak pengguna, yang menyebabkan fragmentasi lebih banyak dari sebelumnya. Mendapatkan kendali atas kompleksitas ini sangat penting untuk mengurangi risiko dan mempertahankan ketangkasan, ketahanan, keamanan, dan skala yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan.
Tidak seperti konsol integrasi yang terisolasi, bidang kontrol hybrid IBM® webMethods menawarkan satu tempat untuk mengelola dan mengatur seluruh waktu proses IBM, pihak ketiga, dan hybrid. Organisasi dapat memperoleh visibilitas dan tata kelola mendalam di seluruh API, peristiwa, dan integrasi, baik yang berjalan on premises, di lingkungan multicloud, atau di edge.
Bidang kontrol hybrid menyediakan pemantauan menyeluruh untuk membantu tim melacak dan mengelola API, peristiwa, integrasi, dan lainnya di berbagai alat dan lingkungan hybrid.
Memperlancar pemantauan dan pemecahan masalah, meningkatkan waktu respons dan mengurangi beban pada tim TI.
Orientasi dan penerapan integrasi lebih cepat dengan membakukan proses kontrol.
Menetapkan dan menegakkan kebijakan tata kelola, keamanan, dan kepatuhan secara terpusat, di mana pun integrasi diterapkan.
Menggabungkan gateway dari berbagai penyedia dan mempertahankan kontrol terpusat di semua gateway.
Kurangi ketergantungan pada alat sekali pakai dengan mengelola beberapa jenis integrasi melalui satu lapisan kontrol.
