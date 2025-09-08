Lingkungan TI perusahaan saat ini semakin terdistribusi, dengan gateway khusus, penerapan on premises dan multicloud, serta banyak pengguna, yang menyebabkan fragmentasi lebih banyak dari sebelumnya. Mendapatkan kendali atas kompleksitas ini sangat penting untuk mengurangi risiko dan mempertahankan ketangkasan, ketahanan, keamanan, dan skala yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan.

Tidak seperti konsol integrasi yang terisolasi, bidang kontrol hybrid IBM® webMethods menawarkan satu tempat untuk mengelola dan mengatur seluruh waktu proses IBM, pihak ketiga, dan hybrid. Organisasi dapat memperoleh visibilitas dan tata kelola mendalam di seluruh API, peristiwa, dan integrasi, baik yang berjalan on premises, di lingkungan multicloud, atau di edge.