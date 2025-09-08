Satu bidang kendali untuk setiap waktu proses, di mana saja

Mengatur dan mengamati API, integrasi, dan peristiwa di seluruh penerapan cloud, on premises, dan hybrid

Ilustrasi layar dengan beberapa tab terbuka dengan beberapa ikon persegi berwarna

Meningkatkan visibilitas dan kontrol di seluruh lingkungan hybrid​

Pelajari bagaimana bidang kontrol hybrid dapat membantu Anda menyederhanakan pengelolaan integrasi berbeda yang kompleks, penerapan on premises dan multicloud, beberapa gateway, dan banyak lagi. Bergabunglah dengan kami pada hari Rabu, 17 September pukul 11.00 EST​.

Ringkasan

Lingkungan TI perusahaan saat ini semakin terdistribusi, dengan gateway khusus, penerapan on premises dan multicloud, serta banyak pengguna, yang menyebabkan fragmentasi lebih banyak dari sebelumnya. Mendapatkan kendali atas kompleksitas ini sangat penting untuk mengurangi risiko dan mempertahankan ketangkasan, ketahanan, keamanan, dan skala yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. 

Tidak seperti konsol integrasi yang terisolasi, bidang kontrol hybrid IBM® webMethods menawarkan satu tempat untuk mengelola dan mengatur seluruh waktu proses IBM, pihak ketiga, dan hybrid. Organisasi dapat memperoleh visibilitas dan tata kelola mendalam di seluruh API, peristiwa, dan integrasi, baik yang berjalan on premises, di lingkungan multicloud, atau di edge. 
Kelola integrasi yang kompleks dengan mudah

Bidang kontrol hybrid menyediakan pemantauan menyeluruh untuk membantu tim melacak dan mengelola API, peristiwa, integrasi, dan lainnya di berbagai alat dan lingkungan hybrid.
Manfaat
Mengatasi masalah lebih cepat

Memperlancar pemantauan dan pemecahan masalah, meningkatkan waktu respons dan mengurangi beban pada tim TI.
Percepat time to value

Orientasi dan penerapan integrasi lebih cepat dengan membakukan proses kontrol.
Mengurangi risiko dengan tata kelola terpusat

Menetapkan dan menegakkan kebijakan tata kelola, keamanan, dan kepatuhan secara terpusat, di mana pun integrasi diterapkan.
Mengelola seluruh ekosistem Anda

Menggabungkan gateway dari berbagai penyedia dan mempertahankan kontrol terpusat di semua gateway.
Mengonsolidasikan alat

Kurangi ketergantungan pada alat sekali pakai dengan mengelola beberapa jenis integrasi melalui satu lapisan kontrol.

Fitur

Tangkapan layar halaman manajemen waktu proses integrasi
Satu tampilan untuk semua waktu proses Anda

Lihat, filter, dan kelola semua waktu proses integrasi Anda—termasuk IBM App Connect, IBM API Connect, dan webMethods—dengan pengaturan di seluruh waktu proses, pelacakan dan pengelolaan kesehatan di seluruh SaaS, serta penerapan yang dikelola sendiri.​
Tangkapan layar dari halaman manajemen akses
Kontrol akses aman untuk semua gaya integrasi

Kelola identitas dan akses di berbagai gaya dan lokasi integrasi dengan kontrol akses berbasis peran (RBAC), autentikasi multifaktor (MFA), pencatatan audit, dan tata kelola akses. Semua fitur ini membantu Anda memenuhi standar keamanan dan kepatuhan seperti GDPR, HIPAA, dan PCI-DSS. 
Tangkapan layar subhalaman dari bagian Tentang
Menyederhanakan pelacakan di seluruh lingkungan

Lacak dan saring lingkungan, waktu proses, versi, dan perangkat lunak di seluruh penerapan, baik on premises, hybrid, atau cloud. 
Tangkapan layar halaman penargetan lokasi
Tetap terdepan dengan observabilitas real-time

Lacak transaksi secara real-time, kelola kesehatan integrasi lintas produk, dan atur peringatan di seluruh ekosistem hybrid untuk membantu mendiagnosis dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat.​
Tangkapan layar dari halaman analitik penggunaan
Optimalkan pengeluaran dengan insight tentang penggunaan

Dapatkan pengukuran penggunaan nyaris seketika dan visibilitas tentang konsumsi hak dan penggunaan penyewa di unit sumber daya (RU). Hilangkan alat yang tidak diperlukan, optimalkan pengeluaran infrastruktur, dan dukung pengembalian dana atau perkiraan berbasis tim.​
Tangkapan layar dari halaman manajemen lingkungan
Penerapan yang konsisten di seluruh lingkungan

Kelola lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi secara terpusat dengan penyediaan dinamis dan penegakan kebijakan akses. Membantu memastikan penerapan yang konsisten dan penggunaan sumber daya yang optimal.
Ambil langkah selanjutnya

Terus ikuti pembaruan produk atau jadwalkan demo langsung untuk mempelajari bagaimana integrasi IBM webMethods dapat membantu Anda mengintegrasikan aplikasi, sehingga meningkatkan ketangkasan bisnis.

