Satukan sistem rantai pasokan untuk visibilitas real-time, inventaris yang akurat, dan pemenuhan pesanan yang lebih cepat.
Rantai pasokan saat ini beroperasi di seluruh jaringan mitra dan saluran yang kompleks. Namun kerap kali, data inventaris, pengadaan, dan pemenuhan berada dalam silo-silo terpisah. Hasilnya? Ketidakefisienan, penundaan, dan peluang yang terlewatkan. Operasi real-time yang terintegrasi mengubah tantangan ini menjadi keunggulan kompetitif.
IBM® WebMethods Hybrid Integration menghubungkan dan mengotomatiskan pertukaran data di seluruh sistem rantai pasokan yang mencakup ERP, WMS, eCommerce, POS, dan portal pemasok. IBM® WebMethods Hybrid Integration menyatukan data produk, inventaris, dan pesanan di semua lokasi. Dengan alur kerja yang dibantu AI dan otomatisasi berbasis peristiwa, tingkat inventaris dapat dipantau, disesuaikan, dan diisi ulang secara dinamis, mengurangi pemborosan dan memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten.
IBM® WebMethods Hybrid Integration memberikan akurasi inventaris dan visibilitas menyeluruh melalui akses data terpadu di seluruh sistem penjualan, gudang, dan ERP. Konektor siap pakai untuk platform gudang, logistik, dan ERP mempercepat integrasi, dan arsitektur yang berbasis peristiwa menyediakan pembaruan instan saat ada perubahan stok.
Dengan desain yang fleksibel, penerapan model hybrid ini mengintegrasikan sistem retail on-premises ke platform cloud secara aman, sehingga operasi dapat tetap responsif, tangkas, dan mampu mengambil keputusan real-time di sepanjang rantai pasokan.
Tinggalkan pengecekan stok manual dan ketidakcocokan data di setiap lokasi.
Otomatiskan pengisian ulang dan kurangi situasi kehabisan stok.
Pertahankan persediaan lean sambil memenuhi permintaan pelanggan.
Menjamin ketersediaan produk di seluruh saluran online dan offline.
Peter Schenk, Kepala Tata Kelola TI, TI – Fungsi Pendukung & Platform
Hellmann Worldwide Logistics
Integrasi webMethods mendukung perusahaan logistik kami untuk diperlengkapi dengan baik untuk masa depan. Platform ini adalah dasar kinerja tinggi dan dapat diskalakan untuk integrasi data dan proses yang diperlukan dalam perusahaan dan dengan pelanggan dan mitra serta untuk digitalisasi rantai nilai global kami. ”
Lihat bagaimana IBM® webMethods Hybrid Integration dapat memajukan bisnis Anda. Mulai uji coba gratis atau dapatkan demo langsung dengan pakar produk.