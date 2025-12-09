Rantai pasokan saat ini beroperasi di seluruh jaringan mitra dan saluran yang kompleks. Namun kerap kali, data inventaris, pengadaan, dan pemenuhan berada dalam silo-silo terpisah. Hasilnya? Ketidakefisienan, penundaan, dan peluang yang terlewatkan. Operasi real-time yang terintegrasi mengubah tantangan ini menjadi keunggulan kompetitif.

IBM® WebMethods Hybrid Integration menghubungkan dan mengotomatiskan pertukaran data di seluruh sistem rantai pasokan yang mencakup ERP, WMS, eCommerce, POS, dan portal pemasok. IBM® WebMethods Hybrid Integration menyatukan data produk, inventaris, dan pesanan di semua lokasi. Dengan alur kerja yang dibantu AI dan otomatisasi berbasis peristiwa, tingkat inventaris dapat dipantau, disesuaikan, dan diisi ulang secara dinamis, mengurangi pemborosan dan memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten.