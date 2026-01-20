Menghubungkan sistem penjualan untuk menyinkronkan data, mengotomatiskan penawaran dan persetujuan, dan memberi tim insight real-time di seluruh siklus penjualan
Tim penjualan mengandalkan CRM, alat penawaran, sistem kontrak, portal mitra, dan platform order management, tetapi sistem ini jarang tetap sinkron. Para staf menghabiskan waktu karena sering berganti-ganti alat kerja. Forecasting menjadi tidak dapat diandalkan. Operasi berjuang untuk menjaga akurasi data di seluruh siklus penjualan. Serah terima manual menunda proposal, persetujuan, dan pemenuhan pesanan.
IBM® WebMethods Hybrid Integration menghubungkan ekosistem penjualan penuh Anda, memungkinkan aliran data real-time di seluruh CRM, CPQ, ERP, dan sistem pelanggan. Dengan tata kelola bawaan dan keamanan API, IBM® WebMethods Hybrid Integration memastikan kualitas data dan kesiapan audit di seluruh proses penjualan.
Otomatiskan pembuatan proposal, persetujuan, dan sinkronisasi pesanan di seluruh CRM, CPQ, dan ERP untuk mempersingkat siklus penjualan.
Alirkan data real-time terpadu di seluruh alat penjualan untuk insight pipeline yang andal dan perencanaan penjualan.
Hilangkan pembaruan manual dan peralihan alat dengan alur kerja terhubung yang menjaga sistem selaras secara otomatis.
Pastikan data pelanggan dan produk yang bersih dan konsisten di setiap titik kontak, mulai dari penawaran hingga pemenuhan.
Perhatikan bagaimana klien kami mengintegrasikan sistem perusahaan seperti Salesforce untuk organisasi yang terhubung.
Lihat bagaimana integrasi yang dipandu oleh API yang mengutamakan pelanggan membantu Carnival Cruise Line mengubah belanja dan pemesanan menjadi pengalaman penjualan yang mulus.
Temukan bagaimana IBM® WebMethods Hybrid Integration membantu SalesOps merampingkan penjualan, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan efisiensi penjualan. Mulai uji coba gratis Anda atau jadwalkan demo langsung hari ini.