Tim penjualan mengandalkan CRM, alat penawaran, sistem kontrak, portal mitra, dan platform order management, tetapi sistem ini jarang tetap sinkron. Para staf menghabiskan waktu karena sering berganti-ganti alat kerja. Forecasting menjadi tidak dapat diandalkan. Operasi berjuang untuk menjaga akurasi data di seluruh siklus penjualan. Serah terima manual menunda proposal, persetujuan, dan pemenuhan pesanan.

IBM® WebMethods Hybrid Integration menghubungkan ekosistem penjualan penuh Anda, memungkinkan aliran data real-time di seluruh CRM, CPQ, ERP, dan sistem pelanggan. Dengan tata kelola bawaan dan keamanan API, IBM® WebMethods Hybrid Integration memastikan kualitas data dan kesiapan audit di seluruh proses penjualan.