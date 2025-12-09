Hubungkan Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot, dan lainnya untuk menyatukan tumpukan Anda dan mengotomatiskan kampanye
Tim pemasaran modern pindah cepat, tetapi sistem yang terputus memperlambat mereka. Anda bergantung pada lusinan platform seperti CRM, analitik, otomatisasi, dan kolaborasi tetapi mereka jarang berbicara satu sama lain. Transfer data manual menunda perutean prospek dan atribusi, sementara backlog TI memperlambat peluncuran kampanye. Akibatnya, tim berjuang untuk mendapatkan visibilitas, kecepatan, dan kontrol real-time atas marketing operations.
IBM® WebMethods Hybrid Integration menyatukan semua sistem pemasaran Anda di bawah satu tulang punggung integrasi terpadu. Dengan alat desain low-code, konektor bawaan yang luas, dan aliran data real-time, tim MarketingOps dapat meluncurkan lebih cepat, mengotomatiskan lebih cerdas, dan beroperasi secara mandiri; tanpa mengorbankan tata kelola atau keamanan TI.
Streaming data real-time untuk merutekan prospek secara instan, memicu kampanye, dan memperkaya profil — mempercepat kecepatan menuju prospek dan meningkatkan rasio konversi. Pantau setiap integrasi, metrik kinerja, dan peristiwa keamanan dari satu dasbor terpadu untuk menjaga pemasaran berjalan dengan kecepatan penuh.
Otomatiskan alur kerja yang menghubungkan CRM, ABM, analitik, dan alat kreatif.
Kurangi ketergantungan TI dengan integrasi low-code yang intuitif.
Sinkronkan data pemasaran, penjualan, dan analitik untuk melacak keterlibatan dan ROI secara instan.
Pastikan kepatuhan dan visibilitas di setiap sistem yang terhubung.
Srinivas Danduboyina
Pengawas Enterprise Integration Architecture, Carnival Cruise Line
Arsitektur integrasi perusahaan TI kami menempatkan tamu sebagai pusatnya. Mulai dari belanja hingga pemesanan hingga berlayar, arsitektur berbasis API dan ESB berbasis peristiwa kami memainkan peran penting dalam memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu dan kru. ”
Lihat bagaimana IBM® webMethods Hybrid Integration dapat memajukan bisnis Anda. Mulai uji coba gratis atau dapatkan demo langsung dengan pakar produk.