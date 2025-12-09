Tim pemasaran modern pindah cepat, tetapi sistem yang terputus memperlambat mereka. Anda bergantung pada lusinan platform seperti CRM, analitik, otomatisasi, dan kolaborasi tetapi mereka jarang berbicara satu sama lain. Transfer data manual menunda perutean prospek dan atribusi, sementara backlog TI memperlambat peluncuran kampanye. Akibatnya, tim berjuang untuk mendapatkan visibilitas, kecepatan, dan kontrol real-time atas marketing operations.

IBM® WebMethods Hybrid Integration menyatukan semua sistem pemasaran Anda di bawah satu tulang punggung integrasi terpadu. Dengan alat desain low-code, konektor bawaan yang luas, dan aliran data real-time, tim MarketingOps dapat meluncurkan lebih cepat, mengotomatiskan lebih cerdas, dan beroperasi secara mandiri; tanpa mengorbankan tata kelola atau keamanan TI.