Mengintegrasikan sistem SDM, penggajian, dan manfaat untuk mengotomatiskan tugas siklus hidup karyawan dan memberikan pengalaman yang konsisten dan sesuai
Tim SDM mengelola alur kerja siklus hidup karyawan yang penting—termasuk orientasi, ulasan kinerja, pembelajaran, penggajian, dan kepatuhan—namun proses ini sering kali mencakup beberapa platform yang terputus. Entri data manual menciptakan kesalahan, memperlambat orientasi, dan meningkatkan risiko kepatuhan. Karyawan berjuang dengan pengalaman yang tidak konsisten di seluruh titik kontak SDM.
IBM® webmethods Hybrid Integration menyediakan lapisan integrasi terpadu untuk SDM, memungkinkan pertukaran data real-time yang aman di Workday, SAP SuccessFactors, sistem penggajian, platform identitas, dan penyedia manfaat. Alur kerja otomatis mengurangi beban administrasi, memastikan catatan karyawan yang akurat, dan memberikan pengalaman yang konsisten dan sesuai di seluruh operasi SDM global.
Otomatiskan penyediaan, pengaturan penggajian, pembuatan akses, dan penugasan perangkat di seluruh sistem SDM dan TI.
Sinkronkan platform SDM, penggajian, dan identitas untuk memastikan data yang konsisten di semua sistem yang dihadapi karyawan.
Lacak perubahan, pertahankan alur kerja yang aman, dan pastikan kepatuhan tenaga kerja global dengan integrasi yang diatur.
Hubungkan proses SDM secara menyeluruh sehingga karyawan mendapatkan pembaruan yang lebih cepat, pembayaran yang akurat, dan dukungan yang lancar.
Lihat bagaimana IBM® WebMethods Hybrid Integration memungkinkan tim SDM mengotomatiskan alur kerja siklus hidup, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pengalaman karyawan.