Tim SDM mengelola alur kerja siklus hidup karyawan yang penting—termasuk orientasi, ulasan kinerja, pembelajaran, penggajian, dan kepatuhan—namun proses ini sering kali mencakup beberapa platform yang terputus. Entri data manual menciptakan kesalahan, memperlambat orientasi, dan meningkatkan risiko kepatuhan. Karyawan berjuang dengan pengalaman yang tidak konsisten di seluruh titik kontak SDM.

IBM® webmethods Hybrid Integration menyediakan lapisan integrasi terpadu untuk SDM, memungkinkan pertukaran data real-time yang aman di Workday, SAP SuccessFactors, sistem penggajian, platform identitas, dan penyedia manfaat. Alur kerja otomatis mengurangi beban administrasi, memastikan catatan karyawan yang akurat, dan memberikan pengalaman yang konsisten dan sesuai di seluruh operasi SDM global.