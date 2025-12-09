Para pemimpin keuangan menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat di seluruh operasi global. Platform ERP, CRM, penagihan, dan pembayaran yang terputus menyebabkan rekonsiliasi manual, penundaan pelaporan, dan visibilitas terbatas ke posisi kas. Inefisiensi ini tidak hanya memperlambat pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan, kebocoran pendapatan, dan pelanggaran kepatuhan.

IBM® WebMethods Hybrid Integration mengintegrasikan ekosistem keuangan Anda dari menyeluruh, menyatukan data, mengotomatiskan proses rutin, dan menjaga konsistensi transaksi. Melalui konektor siap pakai untuk ERP dan sistem pembayaran, otomasi event-driven, dan governance yang terpusat, iPaaS kami memberikan para pemimpin finansial kendali dan visibilitas penuh guna mengelola operasi keuangan yang ramping, sesuai regulasi, dan digerakkan data.