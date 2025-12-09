Mengintegrasikan ERP, penagihan, CRM, dan sistem pembayaran untuk merampingkan keuangan, meningkatkan akurasi, dan memastikan kepatuhan
Para pemimpin keuangan menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat di seluruh operasi global. Platform ERP, CRM, penagihan, dan pembayaran yang terputus menyebabkan rekonsiliasi manual, penundaan pelaporan, dan visibilitas terbatas ke posisi kas. Inefisiensi ini tidak hanya memperlambat pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan, kebocoran pendapatan, dan pelanggaran kepatuhan.
IBM® WebMethods Hybrid Integration mengintegrasikan ekosistem keuangan Anda dari menyeluruh, menyatukan data, mengotomatiskan proses rutin, dan menjaga konsistensi transaksi. Melalui konektor siap pakai untuk ERP dan sistem pembayaran, otomasi event-driven, dan governance yang terpusat, iPaaS kami memberikan para pemimpin finansial kendali dan visibilitas penuh guna mengelola operasi keuangan yang ramping, sesuai regulasi, dan digerakkan data.
Memodernisasi tulang punggung keuangan Anda dengan aliran data real-data yang aman antar sistem inti. Kurangi waktu penutupan, minimalkan kesalahan, dan berikan pelaporan yang lebih cepat dan lebih akurat untuk mendukung pertumbuhan dan kepatuhan.
Mengotomatiskan siklus faktur menjadi uang tunai, pengadaan menjadi pembayaran, dan rekonsiliasi untuk mempercepat penagihan dan meningkatkan likuiditas di seluruh wilayah.
Memastikan data keuangan yang konsisten dan pelaporan siap audit dengan validasi otomatis dan tata kelola terpadu.
Dapatkan visibilitas berkelanjutan ke dalam penagihan, kontrak, dan pembayaran untuk menangkap perbedaan sebelum berdampak pada pendapatan.
Aktifkan sinkronisasi data real-time untuk perkiraan yang lebih akurat dan insight tepat waktu tentang modal kerja dan profitabilitas.
Ahmad Al Rifai
Chief Information Officer, Al Rajhi Capital
Dengan platform integrasi IBM®, kami mencapai visibilitas real-time di seluruh lingkungan keuangan kami — mengurangi waktu rekonsiliasi, meningkatkan akurasi pelaporan, dan memperkuat kepatuhan di seluruh lini bisnis. ”
Lihat bagaimana IBM® webMethods Hybrid Integration dapat memajukan bisnis Anda. Mulai uji coba gratis atau dapatkan demo langsung dengan pakar produk.