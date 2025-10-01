Agen AI dapat mempercepat pekerjaan, tetapi tanpa batasan AI menimbulkan risiko—bias, penyimpangan, kesalahan, dan kesenjangan kepatuhan. Visibilitas sangat penting. Anda memerlukan lebih dari sekadar orkestrasi: Anda memerlukan observabilitas agen dan tata kelola AI yang menunjukkan apa yang dilakukan agen di seluruh alur kerja, mengukur hasil secara real-time, dan menegakkan kebijakan secara konsisten.

Perlindungan ini tertanam di IBM® watsonx Orchestrate. Dasbor tata kelola menyediakan metrik, kontrol kebijakan, dan pemantauan sistem AI di seluruh siklus hidup agen. Anda dapat melacak kinerja, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan memvalidasi output di Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday, dan AWS.

Gaya agen seperti React dan Plan-Act memberikan fleksibilitas, sementara observabilitas memastikan hasil yang dapat diprediksi. Standar seperti OpenTelemetry terhubung ke saluran dan alat observabilitas yang ada untuk insight yang lebih dalam.