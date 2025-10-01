Tata kelola dan observabilitas agen AI

Memberikan kepercayaan dan kendali kepada setiap agen AI

Mengapa ini penting

Agen AI dapat mempercepat pekerjaan, tetapi tanpa batasan AI menimbulkan risiko—bias, penyimpangan, kesalahan, dan kesenjangan kepatuhan. Visibilitas sangat penting. Anda memerlukan lebih dari sekadar orkestrasi: Anda memerlukan observabilitas agen dan tata kelola AI yang menunjukkan apa yang dilakukan agen di seluruh alur kerja, mengukur hasil secara real-time, dan menegakkan kebijakan secara konsisten.

Perlindungan ini tertanam di IBM® watsonx Orchestrate. Dasbor tata kelola menyediakan metrik, kontrol kebijakan, dan pemantauan sistem AI di seluruh siklus hidup agen. Anda dapat melacak kinerja, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan memvalidasi output di Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday, dan AWS.

Gaya agen seperti React dan Plan-Act memberikan fleksibilitas, sementara observabilitas memastikan hasil yang dapat diprediksi. Standar seperti OpenTelemetry terhubung ke saluran dan alat observabilitas yang ada untuk insight yang lebih dalam.

Apa yang Anda dapatkan

Menerapkan dengan percaya diri

Memvalidasi agen sebelum peluncuran, menegakkan kebijakan, dan menerapkan batasan secara otomatis.
Tetap memegang kendali

Memantau penggunaan, penyimpangan, dan latensi dengan dasbor dan peringatan proaktif.
Percayai hasil Anda

Menyelaraskan perilaku agen dengan kepatuhan, keamanan, dan standar kualitas data di seluruh alur kerja.

Cara kerjanya

Evaluasi prapenerapan

Mengukur akurasi, keandalan pemanggilan alat, dan tingkat penyelesaian; hanya memublikasikan agen yang divalidasi.
Dasbor observabilitas

Lacak metrik, output, dan latensi di seluruh sistem AI dan alur kerja multiagen.
Pemantauan dan peringatan penyimpangan

Mendeteksi ketika perilaku berubah dan memicu tindakan korektif.
Penegakan kebijakan

Melindungi dari injeksi prompt dan penyalahgunaan data sensitif dengan kontrol akses.
Ambil langkah selanjutnya

Tertarik mengetahui lebih lanjut tentang IBM watsonx Orchestrate? Lihat cara Watson dapat mendukung tim Anda.

