Sumber daya

Watson Studio adalah layanan pada IBM Cloud Pak for Data. Anda dapat menerapkan IBM Cloud Pak for Data di cloud pribadi Anda (di dalam firewall), hybrid cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud. Anda juga dapat menggunakan Watson Studio di IBM Cloud Pak® for Data as a Service, yang dikelola sepenuhnya di IBM Cloud®. Atau, melalui integrasi dengan IBM Cloud® Satellite™, Anda juga dapat menjalankan layanan data dan AI di seluruh lingkungan on premises, komputasi edge, dan cloud publik dari vendor cloud mana pun. Anda juga dapat menerapkan Watson Studio di IBM Cloud Pak® for Data System, platform bawaan on premises yang telah dikonfigurasikan sebelumnya.