Panduan Federal Reserve and Office of the Controller of the Currency SR Letter 11-7 (tautan berada di luar IBM) mendefinisikan model sebagai "...metode, sistem, atau pendekatan kuantitatif yang menerapkan teori, teknik statistik, ekonomi, keuangan, atau matematika, dan asumsi untuk mengolah data input menjadi perkiraan kuantitatif."



Risiko model dapat terjadi ketika model digunakan untuk memprediksi dan mengukur informasi kuantitatif namun kinerja model tidak memadai. Kinerja model yang buruk dapat menyebabkan hasil yang merugikan dan mengakibatkan kerugian operasional yang besar. Menerapkan manajemen risiko model dalam arsitektur informasi modern membantu Anda:

Mempercepat waktu untuk membantu memenuhi kepatuhan terhadap peraturan dan tujuan risiko lainnya.

Menyederhanakan validasi model di beberapa cloud.

Memanfaatkan model dan data yang berjalan hampir di mana saja.