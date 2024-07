FORTRAN adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk aplikasi yang melibatkan komputasi matematis dan manipulasi data numerik lainnya. Bahasa ini sangat cocok untuk aplikasi ilmiah dan teknik.



IBM VS FORTRAN mengompilasi kode FORTRAN guna menghasilkan aplikasi yang efisien untuk platform IBM® z/OS dan IBM® z/VM. Termasuk di dalamnya adalah kompiler, perpustakaan, dan fasilitas debugging interaktif.



VS FORTRAN menyediakan kemampuan bahasa yang luas, kompiler yang sangat optimal, dukungan vektor dan paralel, serta alat bantu pemrograman. Debug Interaktif adalah alat yang fleksibel dan efisien untuk memonitor dan menguji jalannya program VS FORTRAN.