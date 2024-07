IBM Cloud menawarkan kredit promosi waktu terbatas sebesar USD 1.000 untuk pelanggan baru IBM Cloud for VCF as a Service. Rasakan manfaat dari platform VMware yang dikelola sepenuhnya, dikombinasikan dengan solusi VMware yang dapat diskalakan dan beroperasi secara terus-menerus yang ditawarkan sebagai Layanan. IBM Cloud for VCF as a Service ditawarkan melalui opsi penagihan sesuai permintaan (per jam) dan pesanan (bulanan).



Kredit ini memiliki durasi 45 hari untuk konsumsi terukur IBM Cloud for VCF as a Service Anda, sejak tanggal penerapan kode ke akun. Penawaran ini tersedia bagi para pelanggan baru IBM Cloud dan dapat digunakan untuk model konsumsi VCF as a Service dengan Penyewa tunggal dan Banyak penyewa.

Untuk mulai menggunakan IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service untuk banyak penyewa menggunakan kode promo VCFAAS1000, ikuti langkah-langkah di bawah:

Langkah 1. Buat akun Bayar sesuai penggunaan atau Berlangganan di IBM Cloud. Pelajari lebih lanjut

Langkah 2. Di dalam konsol IBM Cloud, buka halaman Promosi dan kredit . Masukkan VCFAAS1000 di panel samping, lalu klik “Verifikasi.” Setelah diverifikasi, klik "Terapkan" untuk dapat menerapkan kode promo.

Langkah 3. Berikan instance Anda di sini

Ketentuan Penawaran

Ada batas satu kode promosi per akun pelanggan dan penggunaannya dibatasi untuk IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service. Kredit USD 1.000 hanya dapat digunakan untuk penawaran ini dan tidak dapat digabungkan dengan penawaran lainnya. Penawaran bergantung pada ketersediaan.