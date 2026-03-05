Manajemen identitas AI Agen

Amankan identitas, delegasi, tata kelola, dan akses agen dengan penegakan real-time dan akuntabilitas yang siap diaudit
Daftarkan setiap agen dengan identitas yang unik dan dapat diverifikasi untuk menghilangkan kunci bersama dan memungkinkan tata kelola yang dapat dilacak sejak hari pertama.
Kaitkan tindakan agen dengan maksud pengguna melalui delegasi yang teratur, token yang tercakup, dan persetujuan—yang memberikan bukti yang jelas tentang siapa yang melakukan suatu otorisasi.
Terapkan kebijakan pada setiap API dan pemanggilan alat dengan otorisasi yang berkelanjutan—yang akan menutup celah dalam penggunaan nyata di mana risiko agen terjadi.
Dapatkan akuntabilitas menyeluruh dengan jejak audit yang ditandatangani, pencabutan instan, dan bukti kepatuhan yang sesuai dengan pengawasan.