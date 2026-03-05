Manajemen identitas AI Agen

Agen otonom menciptakan risiko identitas, akses, dan audit yang tidak dapat dikendalikan oleh Manajemen Identitas dan Akses (IAM) lama. Agen AI tidak berperilaku seperti aplikasi tradisional. Agen AI beroperasi sendiri di seluruh API, data, dan alat, sering kali bertindak untuk pengguna. Tanpa identitas agen yang unik, pendelegasian yang diatur, dan penegakan secara real-time, penyebaran hak istimewa akan makin cepat, jejak audit terputus, dan risiko makin besar di lingkungan hybrid dan multicloud.