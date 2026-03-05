Manajemen identitas AI Agen

Amankan identitas, delegasi, tata kelola, dan akses agen dengan penegakan real-time dan akuntabilitas yang siap diaudit


Agen otonom menimbulkan risiko baru

Agen otonom menciptakan risiko identitas, akses, dan audit yang tidak dapat dikendalikan oleh Manajemen Identitas dan Akses (IAM) lama.

 

Agen AI tidak berperilaku seperti aplikasi tradisional. Agen AI beroperasi sendiri di seluruh API, data, dan alat, sering kali bertindak untuk pengguna.

 

Tanpa identitas agen yang unik, pendelegasian yang diatur, dan penegakan secara real-time, penyebaran hak istimewa akan makin cepat, jejak audit terputus, dan risiko makin besar di lingkungan hybrid dan multicloud.
Identitas dan penyiapan integrasi agen

Daftarkan setiap agen dengan identitas yang unik dan dapat diverifikasi untuk menghilangkan kunci bersama dan memungkinkan tata kelola yang dapat dilacak sejak hari pertama.

 Kontrol delegasi dan otorisasi

Kaitkan tindakan agen dengan maksud pengguna melalui delegasi yang teratur, token yang tercakup, dan persetujuan—yang memberikan bukti yang jelas tentang siapa yang melakukan suatu otorisasi.

 Penegakan real-time pada saat penggunaan

Terapkan kebijakan pada setiap API dan pemanggilan alat dengan otorisasi yang berkelanjutan—yang akan menutup celah dalam penggunaan nyata di mana risiko agen terjadi.

 Tata kelola dan bukti yang siap diaudit

Dapatkan akuntabilitas menyeluruh dengan jejak audit yang ditandatangani, pencabutan instan, dan bukti kepatuhan yang sesuai dengan pengawasan.
