Tenaga kerja bersertifikat FedRAMP dan IAM pelanggan
IBM® Verify untuk Pemerintah menyediakan manajemen identitas dan akses pelanggan (CIAM) dan manajemen identitas dan akses (IAM) tenaga kerja untuk identitas manusia dan mesin Anda. Selama lebih dari tiga dekade, IBM Verify telah dipercaya oleh beberapa organisasi terbesar dan infrastruktur paling penting.
FedRAMP mengharuskan adanya serangkaian kontrol keamanan yang ketat, yang dapat memastikan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk layanan cloud yang digunakan oleh lembaga pemerintah federal.
Tingkatkan pendaftaran warga sekaligus mengurangi risiko dengan kunci tanpa kata sandi yang menyediakan autentikasi identitas yang tahan terhadap phishing dan menjaga privasi.
Gunakan penasihat terpercaya untuk memperluas kemampuan IAM agensi Anda, yang membantu memastikan pertumbuhan yang aman dan fleksibilitas.s
