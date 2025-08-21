IBM Verify untuk Pemerintah: Akses aman dan tanpa gesekan untuk identitas manusia dan mesin

Tenaga kerja bersertifikat FedRAMP dan IAM pelanggan

Coba gratis Pesan demo langsung
Akses aman dan tanpa hambatan untuk semua identitas

IBM® Verify untuk Pemerintah menyediakan manajemen identitas dan akses pelanggan (CIAM) dan manajemen identitas dan akses (IAM) tenaga kerja untuk identitas manusia dan mesin Anda. Selama lebih dari tiga dekade, IBM Verify telah dipercaya oleh beberapa organisasi terbesar dan infrastruktur paling penting.
Kontrol keamanan standar

FedRAMP mengharuskan adanya serangkaian kontrol keamanan yang ketat, yang dapat memastikan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk layanan cloud yang digunakan oleh lembaga pemerintah federal.
Akses tanpa gesekan untuk identitas manusia dan non-manusia

Tingkatkan pendaftaran warga sekaligus mengurangi risiko dengan kunci tanpa kata sandi yang menyediakan autentikasi identitas yang tahan terhadap phishing dan menjaga privasi.
Kemampuan IAM yang diskalakan

Gunakan penasihat terpercaya untuk memperluas kemampuan IAM agensi Anda, yang membantu memastikan pertumbuhan yang aman dan fleksibilitas.s

Modernisasi identitas sekaligus melindungi privasi

Seorang pria yang sedang bekerja di komputer, menunjuk ke jam tangan pintar
Modernisasi identitas fisik

Modernisasi solusi IAM Anda dengan kredensial digital untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan sambil mengurangi biaya. Buat akses aman dan tanpa gesekan yang memuaskan warga Anda dengan akses tanpa kata sandi dengan kunci sandi.
Seorang wanita di meja sedang melihat ponselnya sambil bekerja di komputer
Pastikan privasi dan persetujuan

Tangani undang-undang privasi dan dapatkan persyaratan persetujuan terperinci dengan mudah. Aktifkan layanan mandiri dengan mengotomatisasi aturan penentuan persetujuan, memberikan warga negara kendali atas pengumpulan dan penggunaan data mereka.

Produk terkait

Akses yang aman dan tanpa hambatan menuju apa pun—dengan Verify
IBM Verify Customer Identity

Memberikan pengalaman digital yang menarik, modern, dan aman bagi pelanggan, mitra, dan warga negara.

 IBM Verify Workforce Identity

Hilangkan kompleksitas akses pengguna di lingkungan hybrid melalui modernisasi identitas.

 IBM Verify Protection

Deteksi risiko dan ancaman berbasis identitas tersembunyi di seluruh lingkungan IT Anda dengan AI.

 Tata Kelola Identitas IBM

Penyediaan, audit, dan laporan akses dan aktivitas pengguna melalui siklus hidup, kepatuhan, dan kemampuan analitik, baik on-premise maupun di cloud.

 IBM Verify Trust

Menanamkan keyakinan risiko ke dalam sistem manajemen identitas dan akses (IAM) untuk memberikan autentikasi yang lebih cerdas.

 IBM Verify Directory

Mengonsolidasikan dan menyatukan manajemen identitas perusahaan melalui solusi direktori yang dapat diskalakan, terkontainerisasi, dan kuat.

 IBM Application Gateway

Perluas kemampuan autentikasi modern dengan mudah ke aplikasi lama tanpa perubahan kode.
Insinyur keamanan siber mengetik di keyboard komputer dan menulis kode.
Atasi tantangan akses hybrid

Integrasikan dan tambahkan alat IAM yang ada untuk menghilangkan silo identitas dan meningkatkan postur keamanan Anda. Bangun kerangka identitas sambil memanfaatkan alat yang sudah ada untuk meningkatkan keamanan, memperbaiki pengalaman pengguna, dan mengatasi tantangan akses hybrid.
Ambil langkah selanjutnya

Nikmati akses identitas yang aman dan tanpa hambatan yang disederhanakan. Coba Verify.

