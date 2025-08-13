Buat keputusan berdasarkan data yang lebih baik tentang bagaimana dan kapan harus mempertahankan sumber daya yang terancam oleh pertumbuhan vegetatif
Melindungi saluran listrik, pembangkit listrik, dan aset utilitas lainnya dari vegetasi yang tidak diinginkan adalah perkara keselamatan publik: cabang yang jatuh dan semak belukar yang tumbuh terlalu liar dapat menyebabkan pemadaman listrik, kebakaran hutan, dan risiko yang lebih tinggi bagi masyarakat dan properti. Namun, metode tradisional untuk pengambilan keputusan seputar pengendalian vegetasi bisa lebih efisien dan terjangkau, dengan mengandalkan penjadwalan siklus dan inspeksi manual.
Memanfaatkan data satelit dan analisis prediktif LiDAR mode Geiger yang dikombinasikan dengan analisis cuaca untuk memberikan insight berbasis kecerdasan buatan tentang pertumbuhan vegetasi. Hal ini membantu Anda mengambil keputusan yang lebih matang dan lebih proaktif terkait manajemen vegetasi utilitas. Solusi hemat biaya ini dibangun pada platform yang memproses:
Pesan demo atau jadwalkan konsultasi dengan pakar untuk mengetahui cara memanfaatkan IBM Vegetation Management bagi organisasi Anda.