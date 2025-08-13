IBM Vegetation Management membantu manajer dan pemangku kepentingan lebih memahami keadaan vegetasi saat ini di suatu wilayah, termasuk tinggi rata-rata dan tinggi maksimum pepohonan. Pemahaman ini sangat penting untuk mengidentifikasi pohon yang mungkin menimbulkan ancaman bagi layanan utilitas sekaligus untuk merangkum gangguan vegetasi di zona penyangga yang ditentukan di sekitar aset. Alat ini mengukur secara otomatis, dengan menilai pertumbuhan vegetasi di sepanjang ratusan kilometer saluran listrik serta memungkinkan pemrioritasan pekerjaan pemangkasan pohon dan pemindahan pohon berdasarkan koridor, segmen, dan zona.