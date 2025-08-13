Manajemen vegetasi

Buat keputusan berdasarkan data yang lebih baik tentang bagaimana dan kapan harus mempertahankan sumber daya yang terancam oleh pertumbuhan vegetatif

Ilustrasi grafis yang menunjukkan fitur manajemen vegetasi pada IBM Environmental Intelligence

Ringkasan

Melindungi saluran listrik, pembangkit listrik, dan aset utilitas lainnya dari vegetasi yang tidak diinginkan adalah perkara keselamatan publik: cabang yang jatuh dan semak belukar yang tumbuh terlalu liar dapat menyebabkan pemadaman listrik, kebakaran hutan, dan risiko yang lebih tinggi bagi masyarakat dan properti. Namun, metode tradisional untuk pengambilan keputusan seputar pengendalian vegetasi bisa lebih efisien dan terjangkau, dengan mengandalkan penjadwalan siklus dan inspeksi manual. 

 Apa itu manajemen vegetasi?
Solusi IBM Vegetation Management

Memanfaatkan data satelit dan analisis prediktif LiDAR mode Geiger yang dikombinasikan dengan analisis cuaca untuk memberikan insight berbasis kecerdasan buatan tentang pertumbuhan vegetasi. Hal ini membantu Anda mengambil keputusan yang lebih matang dan lebih proaktif terkait manajemen vegetasi utilitas. Solusi hemat biaya ini dibangun pada platform yang memproses:

  • Kumpulan data berbasis geospasial dan waktu yang kompleks
  • Menerapkan AI dan analitik untuk menghitung dan menilai dampak vegetasi
  • Membantu mengidentifikasi sirkuit atau koridor berisiko tinggi yang paling diuntungkan dari operasi pemangkasan atau pemeliharaan

Yang dapat Anda lakukan

Tangkapan Layar Peta yang digunakan pada halaman web EIS Vegetation Management, yang memberikan insight tentang IU produk
Mendapatkan wawasan terukur dan temporal 

IBM Vegetation Management membantu manajer dan pemangku kepentingan lebih memahami keadaan vegetasi saat ini di suatu wilayah, termasuk tinggi rata-rata dan tinggi maksimum pepohonan. Pemahaman ini sangat penting untuk mengidentifikasi pohon yang mungkin menimbulkan ancaman bagi layanan utilitas sekaligus untuk merangkum gangguan vegetasi di zona penyangga yang ditentukan di sekitar aset. Alat ini mengukur secara otomatis, dengan menilai pertumbuhan vegetasi di sepanjang ratusan kilometer saluran listrik serta memungkinkan pemrioritasan pekerjaan pemangkasan pohon dan pemindahan pohon berdasarkan koridor, segmen, dan zona.
Tangkapan Layar Peta yang digunakan pada halaman web EIS Vegetation Management.
Menyesuaikan KPI dan penskoran

Para peneliti menggunakan citra satelit dan data LiDAR untuk mengevaluasi bentang vegetasi berdasarkan berbagai metrik dan KPI, seperti jarak ke konduktor listrik atau jumlah perambahan ke zona penyangga. Mereka memberikan skor untuk membantu mengidentifikasi dan memfokuskan upaya pembersihan kuas. Pengguna dapat membangun rencana pengelolaan vegetasi terintegrasi dengan menggabungkan wawasan ini dengan lapisan informasi lain untuk merancang dasbor khusus, peringatan, dan metrik pengambilan keputusan, dan mengekspor data sesuai kebutuhan.
Tangkapan layar menampilkan ilustrasi di dalam antarmuka pengguna EIS dan menunjukkan kemampuan data solusi iklim khusus.
Menilai spesies dan risiko vegetasi

Alat ini memberikan wawasan tentang spesies pohon yang mencakup identifikasi pohon-pohon membahayakan yang memiliki risiko tumbang, dan memprediksi area-area tempat pemangkasan pohon dapat melindungi jalur transmisi dan aset lainnya. Dengan tampilan dasbor dan peringatan, manajer dapat mengoptimalkan pemeliharaan preventif dan siklus pemangkasan, membangun strategi manajemen aset yang proaktif, merespons dengan cepat, dan mengurangi kebutuhan akan inspeksi manual yang mahal.
Manajemen Vegetasi dengan IBM Maximo

Pertumbuhan vegetasi yang berlebihan dapat merugikan utilitas yang bernilai miliaran dolar serta menyebabkan pemadaman yang merugikan. Mari kita lihat pelajari cara menggunakan IBM Environmental Intelligent dan IBM Maximo pada utilitas untuk mengatasi masalah ini.
      Ambil langkah selanjutnya

      Pesan demo atau jadwalkan konsultasi dengan pakar untuk mengetahui cara memanfaatkan IBM Vegetation Management bagi organisasi Anda.

