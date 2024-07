IBM® TXSeries for Multiplatforms adalah middleware pemrosesan transaksi terdistribusi yang mendukung aplikasi C, C++, COBOL, Java, dan PL/I di pusat data. TXSeries for Multiplatforms dirancang untuk menyediakan platform yang dapat diskalakan dan sangat tersedia untuk mengembangkan, menerapkan, dan menghosting aplikasi yang sangat penting, serta dapat diintegrasikan ke dalam solusi hybrid cloud bahasa campuran, dengan dukungan untuk RESTful API.