Edisi Parkir Turbonomik IBM®

Mengurangi biaya cloud dengan memarkir beban kerja cloud yang tidak aktif secara otomatis
Penghematan biaya cloud menjadi lebih mudah
Organisasi membuang jutaan dolar setiap tahunnya karena beban kerja non-produksi tetap berjalan meskipun tim sudah tidak lagi menggunakannya. IBM® Turbonomic Parking Edition adalah penawaran SaaS yang membantu mengurangi biaya cloud dengan mengotomatisasi beban kerja parking di AWS, Azure, dan Google Cloud. Melalui jadwal dan kebijakan yang dapat dikonfigurasi, tim dapat mengotomatisasi penjadwalan daya beban kerja (parking), mengurangi beban operasional, serta segera merealisasikan penghematan biaya.
Bergerak melampaui visibilitas biaya cloud ke tindakan. Mengurangi pemborosan, mengotomatiskan peluang penghematan, dan berikan pemangku kepentingan hasil pengoptimalan biaya yang terukur
Dirancang khusus untuk penghematan biaya cloud
Konfigurasikan jadwal dan kebijakan parking, identifikasi peluang beban kerja parking, serta otomatisasi tindakan stop dan start melalui satu aantarmuka terpadu. Sebagai penawaran SaaS yang dikelola sepenuhnya, Turbonomic Parking Edition membantu organisasi menerapkan parking secara konsisten di seluruh lingkungan cloud sekaligus meminimalkan pekerjaan manual.
Otomatisasi beban kerja parking di AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform melalui satu antarmuka terpadu. Hilangkan kebutuhan akan tool native yang terpisah serta kurangi kompleksitas operasional dengan menerapkan kebijakan pengendalian biaya yang konsisten di seluruh lingkungan cloud Anda.
Pantau proyeksi maupun realisasi penghematan melalui dasbor bawaan. Lacak cakupan schedule, identifikasi peluang parking tambahan, serta ukur dampak finansial dari strategi parking Anda dari waktu ke waktu.
Standardisasikan workload parking menggunakan rangkaian kebijakan dan beban kerja yang dapat digunakan kembali. Terapkan parking secara konsisten di seluruh lingkungan cloud, kurangi administrasi manual, dan sederhanakan operasional dalam skala besar.
Workload parking secara otomatis menghentikan workload cloud ketika tidak diperlukan dan menjalankannya kembali saat dibutuhkan. Kemampuan ini membantu menghilangkan biaya komputasi yang tidak diperlukan sekaligus memastikan sumber daya tetap tersedia selama jam operasional.
Parking Edition mendukung berbagai beban kerja cloud, termasuk mesin virtual, grup auto-scaling, basis data, klaster basis data, grup instance terkelola, dan klaster Kubernetes.
Setelah akun cloud terhubung dan jadwal atau kebijakan parking diterapkan, organisasi dapat segera mulai merealisasikan penghematan karena workload secara otomatis diparkir selama periode tidak aktif.
Ya. IBM® Turbonomic menyebutnya sebagai workload sets, yang memungkinkan Anda mengelompokkan workload dengan mudah, menghentikan dan menjalankannya kembali dalam urutan tertentu, serta menambahkan waktu tunggu di antara setiap tindakan berhenti maupun mulai.
Ya. IBM® Turbonomic Parking Edition mendukung Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform, sehingga organisasi dapat mengelola workload parking di lingkungan multicloud melalui satu pengalaman yang terpadu. Dukungan untuk penyedia cloud tambahan akan segera hadir.
Tidak. Jadwal dan kebijakan parkir dikelola melalui produk, menghilangkan kebutuhan untuk membangun dan memelihara skrip khusus.
Ya. Parking Edition dirancang sebagai titik awal untuk mengadopsi IBM® Turbonomic. Seiring berkembangnya kebutuhan optimasi, Anda dapat memperluas penggunaan ke platform IBM® Turbonomic secara penuh tanpa perlu mengubah konfigurasi parking yang sudah ada.
Parking Edition difokuskan pada otomatisasi workload parking untuk membantu mengurangi biaya cloud. IBM® Turbonomic juga menghadirkan manajemen sumber daya aplikasi, membuat ukuran yang tepat untuk beban kerja, perencanaan kapasitas, dan kemampuan optimalisasi kinerja.