Edisi Parkir Turbonomik IBM®

Organisasi membuang jutaan dolar setiap tahunnya karena beban kerja non-produksi tetap berjalan meskipun tim sudah tidak lagi menggunakannya. IBM® Turbonomic Parking Edition adalah penawaran SaaS yang membantu mengurangi biaya cloud dengan mengotomatisasi beban kerja parking di AWS, Azure, dan Google Cloud. Melalui jadwal dan kebijakan yang dapat dikonfigurasi, tim dapat mengotomatisasi penjadwalan daya beban kerja (parking), mengurangi beban operasional, serta segera merealisasikan penghematan biaya.