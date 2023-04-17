Menambahkan target sistem kontrol versi dan kredensial untuk membaca status Terraform akan membawa konteks kode ke dalam entitas dan detail tindakan dalam IBM® Turbonomic di mana entitas tersebut dikelola sebagai kode oleh Terraform. Ini memungkinkan pemrosesan tindakan pengoptimalan yang lebih cepat dan lebih terinformasi, baik secara manual atau saat otomatis.

Turbonomic membutuhkan akses read-only ke statefiles Terraform untuk menghubungkan sumber daya yang diterapkan yang dioptimalkan oleh Turbonomic dengan repositori kode yang menggambarkannya. Turbonomic dapat membaca status dari HCP Terraform atau Terraform Enterprise Workspaces dan bucket AWS S3.