Integrasi Kubecost

Satukan visibilitas biaya Kubernetes dengan pengoptimalan kinerja otomatis

Cara kerjanya

Kubecost menampilkan alokasi biaya terperinci di seluruh klaster, ruang nama, beban kerja, dan kontainer Kubernetes. IBM Turbonomic® mengonsumsi data biaya ini dan menghubungkannya dengan penggunaan real-time dan permintaan aplikasi.

Turbonomic kemudian menghasilkan tindakan otomatis yang mengukur sumber daya dengan tepat, menghilangkan pemborosan, dan mencegah kelebihan penyediaan dengan memastikan keputusan pengoptimalan biaya tidak membahayakan kinerja aplikasi.
Data yang ditemukan

Entitas

  • Klaster Kubernetes
  • Node
  • Namespaces
  • Pod
  • Kontainer

Metrik

  • Alokasi biaya Kubernetes
  • Penggunaan CPU dan memori
  • Pola permintaan beban kerja
Tindakan yang dihasilkan
  • Penyesuaian ukuran beban kerja Kubernetes yang tepat
  • Penyesuaian sumber daya kontainer dan pemalut
  • Rekomendasi penempatan dan penskalaan node
  • Tindakan otomatis untuk mengurangi limbah sekaligus mempertahankan kinerja
Versi yang didukung dan prasyarat

Versi yang didukung

  • Kubecost Foundations/OpenCost
    Didukung dengan IBM Turbonomic 8.17.1 dan yang lebih baru (Pratinjau)
  • Kubecost Enterprise
    Didukung dengan IBM Turbonomic 8.18.6 dan yang lebih baru (Pratinjau)

Prasyarat

  • Kubecost harus diterapkan di klaster Kubernetes yang sama dengan Kubeturbo
  • Untuk Kubecost Enterprise, target Kubecost Enterprise harus dikonfigurasi di Turbonomic untuk menyerap data biaya
  • Tidak ada lisensi tambahan yang diperlukan di luar lisensi IBM Turbonomic yang ada
