Sumber daya

IBM Security Trusteer Pinpoint Assure menilai risiko pengguna baru atau anonim. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect secara terus menerus menilai identitas digital pengguna yang dikenal atau terdaftar. Terakhir, IBM Security Trusteer Pinpoint Verify memungkinkan organisasi untuk mengonfirmasi kepercayaan untuk pengguna berisiko tinggi dengan autentikasi yang kuat.

Luncurkan demo interaktif untuk panduan langkah demi langkah, atau dapatkan teknik implementasi yang lebih terperinci di Security Learning Academy.