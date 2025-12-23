Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang produk ini.
Dengan Pinpoint Detect, Trusteer memberikan insight identitas digital yang komprehensif untuk menentukan dengan mulus apakah pengguna yang mengakses layanan adalah pengguna sejati yang memiliki identitas itu.
Perusahaan sering kali harus melakukan pengorbanan antara keamanan dan pengalaman pelanggan dalam lanskap ancaman saat ini. Teknologi kepercayaan identitas digital memungkinkan perusahaan mengukur risiko dan kepercayaan untuk menjaga perjalanan digital pelanggan tetap aman sembari tetap menawarkan pengalaman digital yang lebih baik.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect memungkinkan pengumpulan intelijen dari endpoint digital—yaitu, aplikasi seluler organisasi, peramban seluler, atau peramban desktop—dan menggabungkan informasi tersebut dengan sumber-sumber intelijen IBM di seluruh dunia serta sumber-sumber intelijen pihak ketiga yang saling melengkapi.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect mempertimbangkan 5 domain konteks saat mengevaluasi risiko: identitas dan atribut pengguna, informasi dan kebersihan perangkat, aktivitas yang dilakukan atau sumber daya yang diakses, faktor lingkungan seperti lokasi dan jaringan IP, dan informasi perilaku.
Pinpoint Detect bekerja secara transparan, tanpa perlu mengunduh file atau plugin yang dapat dieksekusi ke komputer pengguna. Untuk aplikasi web, Pinpoint menggunakan kode yang disematkan ke dalam halaman web. Untuk aplikasi seluler, aplikasi organisasi menggunakan IBM Security Trusteer Mobile SDK.
Sebagai solusi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), Pinpoint Detect dapat diterapkan dengan cepat dan mudah. Praktik terbaiknya adalah mengikuti proses penyebaran empat tahap, yang meliputi pelingkupan, implementasi, peluncuran, dan validasi dengan pelatihan.
Luncurkan demo interaktif untuk panduan langkah demi langkah, atau dapatkan teknik implementasi yang lebih terperinci di Security Learning Academy.
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure menilai risiko pengguna baru atau anonim. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect secara terus menerus menilai identitas digital pengguna yang dikenal atau terdaftar. Terakhir, IBM Security Trusteer Pinpoint Verify memungkinkan organisasi untuk mengonfirmasi kepercayaan untuk pengguna berisiko tinggi dengan autentikasi yang kuat.
Produk IBM Trusteer terutama digunakan oleh bank, lembaga keuangan, asuransi, peritel, telekomunikasi, industri perjalanan dan transportasi.
Secara umum, solusi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) menawarkan kemampuan untuk diterapkan dengan cepat dan mudah. Penerapan SaaS juga memungkinkan Trusteer untuk menggunakan perlindungan ancaman yang gesit dan berkelanjutan yang menggunakan AI dan analitik untuk mengidentifikasi ancaman dan pola baru.